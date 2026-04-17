평면과 입체를 아우르는 ‘상서로운 기운’…파이프 조각 작가 이철희 개인전

“파이프 공간, 인간의 사랑, 열정, 포부 담겨”

이미지 확대 이철희 작가의 전시 포스터.

이미지 확대 ‘우리는 하나 입니다’

작가 제공

이미지 확대 이철희 작가.

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이미지 확대 이철희 작가가 수천 개의 종이 파이프를 자르고 붙여서 만든 뒤 칠해 완성한 작품.

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‘파이프 조각’으로 유명한 이철희 작가의 평면 작업을 만날 수 있는 전시 ‘상서로운 기운’이 열린다. 서울 광진구 세종뮤지엄갤러리는 오는 22일부터 다음달 10일까지 열리는 작가의 전시를 통해 평면과 입체를 아우르는 작품들을 선보인다고 17일 밝혔다.이철희는 파이프로 두 개의 얼굴을 형상화한 조형 작품 ‘우리는 하나입니다’로 대중에게 이름을 각인시킨 작가다. 2018년 4월 27일 남북정상회담에서 영감받아 만들어진 이 작품은 평화를 꿈꾸는 간절함과 애절함을 두 개의 얼굴로 형상화한 것으로 2018개의 파이프로 구성됐다. 서울 광화문 광장, 강원 평창 올림픽기념공원, 경기 파주 임진각 평화누리 등에서 전시돼 화제가 됐다.파이프 조각으로 자신만의 조형 세계를 구축해 온 이철희는 이번 전시에서 평면 작업으로 영역을 확대한다. 수천 개의 종이 파이프를 절단해 한 줄 한 줄 붙이고 그 위에 색을 입힌다. 세종뮤지엄갤러리측은 “분명 회화이지만 종이와 종이 가루, 한지와 색을 결합해 부조처럼 보이기도 한다”며 “같은 개념으로 만든 새로운 조각도 함께 소개될 예정”이라고 설명했다.전시 제목인 ‘상서로운 기운’은 이철희 작업의 큰 주제와도 궤를 함께한다. 작가는 “상서로운 기운은 인간이 간절히 원하는 열망이나 잘될 것 같은 긍정적인 기운을 의미한다”며 “설명할 수 없는 내적 열망이 사람을 움직이고 마침내 그 사람의 운명을 바꾸는 힘으로 작용한다는 것을 보여주고 싶었다”고 말했다.수천 개의 파이프들은 여럿이 함께 부르는 코러스와 같다. 작가는 “만약 작품이 하나의 세계라면 그 안의 입자들은 한 사람의 인간일 수도 있으며 작품이 하나의 생명체라면 그 입자들은 세포가 된다”고 소개했다.이어 “종이 파이프를 절단해 생긴 오목한 공간에 각각의 색이 담기듯 각각의 뜻을 품고 있다”며 “그 공간의 조합은 인간의 사랑과 풍요, 평화, 혁명적인 열정, 포부까지 담을 수 있다”고 덧붙였다.윤수경 기자