‘세계가 반한 77개의 시선’… ‘볼로냐 일러스트 원화전’ 관람 열기 뜨거워

-역대 최고 경쟁률 뚫은 ‘세계 2%’의 원화 385점, 예술의전당 만날 수 있어

-3월 28일 폐막 앞두고 ‘N차 관람’ 이어져

이미지 확대 볼로냐 일러스트 원화전 2025

세계 최대 규모의 아동 도서 축제 ‘볼로냐 아동도서전’의 정수를 담은 <볼로냐 일러스트 원화전 2025>가 관람객들의 뜨거운 관심 속에 서울 서초동 예술의전당에서 열리고 있다. 1967년 시작해 올해로 59회째를 맞이한 이번 전시는 세계 투어의 일환으로 한국을 찾아, 그림책 예술의 깊이와 따뜻한 감동을 선사하고 있다.전시장 현장은 일상의 행복을 담은 작가들의 시선을 확인하려는 가족 단위 관람객부터 예술 전공자들까지 몰리며 연일 활기를 띠고 있다. 이번 2025년 전시는 전 세계 89개국에서 4374명의 작가가 참여해 역대 최고 경쟁률을 기록하며 개최 전부터 큰 화제를 모았다.관람객들이 마주하는 작품들은 국제 심사위원단의 엄격한 심사를 통과한 단 2%, 즉 77명의 일러스트레이터가 그려낸 385여 점의 원화다. 치열한 공모 과정을 거친 만큼, 작품 하나하나가 지닌 독창성과 완성도가 압도적이라는 평이다. 관람객들은 단순한 그림을 넘어 다문화, 환경, 젠더 감수성 등 교육적이고 철학적인 담론이 담긴 77가지의 이야기를 따라가며 높은 만족감을 표하고 있다.전시를 관람한 이들은 SNS 등을 통해 “그림을 따라 걷다 보니 한 편의 동화 속으로 들어온 기분”, “선과 색이 주는 위로가 상당하다”는 후기를 남기며 입소문을 더하고 있다. 77명의 작가가 각자의 시선으로 포착한 일상의 찰나들이 관객들에게 깊은 공명과 새로운 활력을 불어넣고 있다는 분석이다.전시 기획을 맡은 씨씨오씨 강욱 대표는 “2년 만에 다시 열린 이번 전시에 보여주시는 관객들의 뜨거운 성원에 깊은 감사를 드린다”며 “바쁜 일상 속에서 순수한 작품들을 통해 잠시나마 위안을 얻고 상상력의 나래를 펼칠 수 있는 시간이 되길 기대한다”고 전했다.전 세계를 매료시킨 이번 전시는 오는 3월 28일까지 계속된다. 전시의 인기가 높아짐에 따라 아직 전시를 찾지 못한 관객들을 위한 특별한 기회도 열려 있다. 티켓링크, 네이버, 카카오톡, 인터파크 등 주요 판매처를 통해 11월 30일까지 ‘슈퍼 얼리버드’ 티켓을 구매할 경우 40% 할인된 가격으로 관람이 가능하다. 전시 관계자는 “폐막이 다가올수록 관람객이 더욱 몰릴 것으로 예상된다”며 “세계 최신 일러스트 트렌드를 만끽할 수 있는 이번 기회를 놓치지 않길 바란다”고 덧붙였다.한준규 기자