평생 모은 유산 ‘기증’ 홍귀숙 대관령박물관 명예 관장 별세

이미지 확대 고 홍귀숙 대관령박물관 명예 관장. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“제 인생이 담긴 박물관을 기증합니다. 오래오래 사랑해 주시길 바랍니다.”2003년 평생 수집한 문화유산을 지역에 기증하며 사회 환원을 실천한 홍귀숙 대관령박물관 명예 관장이 지난 2일 별세했다고 강릉시가 4일 밝혔다. 90세.고인은 생전에 60여년 전 서울 청계천에서 처마 밑에 버려진 토기를 보고 소중한 유산이 방치되는 것이 안타까워 유산 수집을 시작했다고 밝힌 바 있다.평생에 걸쳐 토기와 어우러지는 고미술품, 민속품을 수집해 컬렉션을 완성했다. 애초 시냇물이 흐르는 곳에 작은 개인 주택을 짓고자 했으나 수집한 자료가 많아 1993년 5월 대관령 옛길 입구에 고인돌 형태를 본뜬 독특한 외관의 대관령박물관을 개관했다. 건물이 주변 자연과 조화를 이뤄 강원도 건축 대상을 받기도 했다.고인은 박물관을 운영하면서 역사적 자료가 개인 소유가 아닌 모두가 향유하고, 교육 자료로 사용되길 바라며 2003년 3월 건물과 토지, 소장품(1853점) 전체를 지자체에 기증했다. 박물관 매각 제안도 있었지만 거절한 것으로 전해졌다.고인은 평소 “조금은 손해를 보며 사는 것이 행복하고 부족함이 있어야 사는 의미가 있다”며 “감사하게 살다가 감사하게 떠나는 것이 인생의 목표”라고 강조했다.강릉 박승기 기자