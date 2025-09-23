[포토] ‘천경자 예술세계 한자리에’

1 / 7 이미지 확대 23일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 천경자 작고 10주기 특별기획전 ‘내 슬픈 전설의 101페이지’에서 참석자가 ‘알라만다의 그늘Ⅰ’을 살펴보고 있다.

23일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 천경자 작고 10주기 특별기획전 ‘내 슬픈 전설의 101페이지’에서 참석자들이 작품을 을 살펴보고 있다.이번 전시는 천경자 화업 중 가장 중요한 장르인 채색화 80여 점을 비롯해 저서, 도서 장정 등 다양한 아카이브를 소개한다.온라인뉴스팀