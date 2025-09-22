‘빛과 어둠의 흔들림 파도’ 조충래 작가 22번째 개인전…10월 1~31일 갤러리 피랑 개최

이미지 확대 조충래 작가의 개인전이 10월 1일부터 31일까지 경기 파주시 탄현면 헤이리마을 갤러리 피랑에서 열린다.

30여년간 파도라는 소재로 깊이 있는 작업을 해 온 조충래(64) 작가가 22번째 유화 개인전을 연다.조충래 작가는 다음달 1일부터 31일까지 경기 파주시 탄현면 헤이리마을 갤러리 피랑에서 초대전을 개최한다고 밝혔다.그는 “누구는 ‘또 파도야?’ 할지 모르지만, 그리면 그릴수록 더욱더 빠져드는 매력을 말로 표현하기 힘들다”면서 “파도는 주변의 모든 이야기와 생각을 삼킨다. 특히 요즘과 같은 세태에선 더욱 시사하는 바가 크다”고 말했다.그는 파도라는 주제를 고집하는 이유에 대해 “그 빛과 색의 향연이 매우 다채롭고, 또한 그 중독에서 벗어 날 수 없기 때문”이라고 설명했다.특히 그는 이번 작품에 대해 “밝은 순간과, 어둠에서 생성된 빛을 주제로 일상적 상황에서 비춰진 파도와 좀 더 본질적인 흔들림에 따른 각각의 표정을 나타내어 보려 했다”고 강조했다.그는 경남 함안에서 태어나 마산중앙고를 거쳐 1987년 홍익대학교 미술대학 서양화과를 졸업하고, 홍익대 교육대학원에서 미술교육과를 졸업했다.그는 1986년부터 지금까지 22차례 개인전과 200여회 단체전에 참가했으며, 1986년 동아미술상, 1987년과 1990년 대한민국 미술대전 특선 등을 수상했다.그는 국립강릉대, 국립경상대, 한국교원대, 신라대, 부산 문화예대, 한성대, 홍익대 등에서 강사를 역임했다. 현재 계원예술대학교와 예술의 전당 등에서 강의하고 있다.갤러리 피랑은 경기 파주시 탄현면 헤이리마을길12에 있다. 운영 시간은 낮 12시부터 오후 6시이며 매주 월요일과 화요일은 휴무다.조현석 기자