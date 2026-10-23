[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 25일

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36년생 : 오랫동안 품었던 근심과 걱정이 해결된다.48년생 : 복잡하게 얽힌 문제가 순조롭게 풀린다.60년생 : 앞으로 나아갈 희망찬 미래가 보인다.72년생 : 기쁘고 반가운 일이 가까이 찾아온다.84년생 : 충분한 휴식을 취하며 안정을 찾는 것이 좋다.96년생 : 걱정했던 일이 해결되어 마음이 편안해진다.37년생 : 원하는 결과를 위해 시간과 노력을 아끼지 마라.49년생 : 서두르기보다 시간을 두고 추진하는 것이 좋다.61년생 : 막혔던 흐름이 원활하게 이어지기 시작한다.73년생 : 결정한 일은 빠르게 실행하는 것이 유리하다.85년생 : 신중하게 살펴보고 투자하면 이득이 생긴다.97년생 : 충분히 생각했으면 미루지 말고 실행에 옮겨라.호랑이38년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.50년생 : 성실한 노력이 성공으로 가는 지름길이다.62년생 : 재물운과 주변의 인기가 함께 높아진다.74년생 : 시간이 지나면서 금전운이 점차 좋아진다.86년생 : 마음이 안정되고 편안한 하루를 보낸다.98년생 : 꾸준한 노력이 실력과 좋은 평가로 이어진다.토끼39년생 : 열심히 움직인 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.51년생 : 즐겁고 편안한 하루를 보내게 된다.63년생 : 계획하고 추진한 일이 순조롭게 이루어진다.75년생 : 하는 일마다 막힘없이 원활하게 흘러간다.87년생 : 마음을 열고 사람을 대하면 행운이 따른다.99년생 : 친구에게 먼저 다가가면 좋은 관계가 시작된다.40년생 : 가족과 충분히 대화하며 화합을 이루어라.52년생 : 금전운이 강해져 실속 있는 수입이 생긴다.64년생 : 기쁨과 좋은 운이 넘치는 하루다.76년생 : 지나치게 바쁘게 움직이지 말고 여유를 가져라.88년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력해야 한다.00년생 : 바쁜 일정 속에서도 휴식과 여유를 챙겨라.41년생 : 재물이 생기면 주변에 기쁨을 나누어라.53년생 : 큰 재물이나 실속 있는 이득을 얻을 수 있다.65년생 : 이름과 능력을 널리 알릴 일이 생긴다.77년생 : 실속 있는 이익을 얻어 즐거움이 커진다.89년생 : 대인관계가 복잡해질 수 있으니 말을 조심하라.01년생 : 친구 사이에서 오해가 생기지 않도록 솔직히 말하라.42년생 : 근심과 걱정이 눈 녹듯 사라진다.54년생 : 조급해하지 않아도 일이 자연스럽게 해결된다.66년생 : 생각하지 못했던 큰 이득이 생긴다.78년생 : 큰 재물이 들어와 생활이 풍요로워진다.90년생 : 새로운 계획을 세우면 좋은 행운이 따른다.02년생 : 새로운 목표를 세우고 준비하기에 좋은 날이다.43년생 : 막혔던 일이 머지않아 순조롭게 풀린다.55년생 : 기대하던 일에서 큰 성과를 거둔다.67년생 : 작지만 기분 좋은 이익이 생긴다.79년생 : 몸과 마음을 편안하게 하고 충분히 쉬어라.91년생 : 전반적인 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.03년생 : 결과가 작더라도 성실하게 노력한 과정을 소중히 여겨라.원숭이44년생 : 안정된 상황 속에서 꾸준한 발전을 이룬다.56년생 : 전체적인 흐름을 살펴 판단하면 이득이 따른다.68년생 : 예상했던 것보다 큰 이익을 얻을 수 있다.80년생 : 마음의 여유를 가지고 차분하게 행동하라.92년생 : 조금만 기다리면 좋은 행운이 찾아온다.04년생 : 주변 상황을 살핀 뒤 움직이면 실수를 줄인다.45년생 : 부지런히 움직이면 좋은 행운이 따른다.57년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루다.69년생 : 이사나 환경의 변화가 순조롭게 진행된다.81년생 : 이익이 생기더라도 천천히 진행하는 것이 좋다.93년생 : 마음먹었던 일이 계획한 대로 이루어진다.05년생 : 서두르지 말고 하나씩 차근차근 진행하라.46년생 : 계획한 대로 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.58년생 : 재물운이 좋아지고 기쁜 일이 생긴다.70년생 : 계획한 일이 성취되고 운이 크게 상승한다.82년생 : 마지막까지 최선을 다하면 문제가 해결된다.94년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.06년생 : 어려운 문제도 끝까지 노력하면 해결할 수 있다.돼지47년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻게 된다.59년생 : 전반적인 운이 서서히 좋아지고 일이 풀린다.71년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 행운이 따른다.83년생 : 꾸준히 노력하면 더없이 좋은 기회가 찾아온다.95년생 : 좋은 복과 행운이 점차 가까이 다가온다.07년생 : 꾸준히 연습하면 실력이 크게 좋아진다.