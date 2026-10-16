[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 16일

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36년생 : 계획한 일을 적극적으로 추진하면 성공한다.48년생 : 재물과 주변의 인기가 함께 높아진다.60년생 : 자중하고 자신의 상황에 맞게 행동하라.72년생 : 애쓰고 노력한 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.84년생 : 작지만 기분 좋은 소득이나 이득을 얻는다.96년생 : 욕심을 줄이고 할 수 있는 일부터 시작하라.37년생 : 거래나 금전과 관련해 이득을 얻는다.49년생 : 다른 사람의 것을 부러워하거나 욕심내지 마라.61년생 : 순리와 원칙에 따라 행동하는 것이 좋다.73년생 : 작은 것을 베풀고 더 큰 것을 얻게 된다.85년생 : 협력해서 하는 일에서 좋은 행운이 따른다.97년생 : 친구와 역할을 나누면 더 좋은 결과를 얻는다.호랑이38년생 : 믿을 만한 사람에게 일을 나누면 행운이 따른다.50년생 : 자신의 뜻과 능력을 충분히 펼치게 된다.62년생 : 늦은 약속은 피하고 일찍 쉬는 것이 좋다.74년생 : 계획한 대로 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.86년생 : 겸손한 태도를 지키면 명예와 인정이 따른다.98년생 : 혼자 하려 하지 말고 친구와 역할을 나누어라.토끼39년생 : 몸과 마음에 활력이 넘치는 하루다.51년생 : 좋은 운과 행운이 가득한 날이다.63년생 : 장기적인 계획을 세우기에 좋은 시기다.75년생 : 적당한 긴장감을 유지하면 실수를 줄일 수 있다.87년생 : 노력한 일의 결실을 거두는 기쁨이 생긴다.99년생 : 시험이나 발표를 앞두고 집중력을 유지하라.40년생 : 하는 일이 모두 순조롭게 잘 풀린다.52년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.64년생 : 사람들과의 만남과 교류가 많아진다.76년생 : 하는 일이 크게 발전하고 성장하는 시기다.88년생 : 의욕은 넘치지만 행동은 신중하게 하라.00년생 : 여러 활동에 참여해도 무리하지 않도록 조절하라.41년생 : 좋은 운이 도와주는 기분 좋은 하루다.53년생 : 예상하지 못했던 실속 있는 이득이 생긴다.65년생 : 솔직한 마음을 표현하면 관계가 좋아진다.77년생 : 오늘보다 다음 기회를 기다리는 것이 좋다.89년생 : 겸손하고 차분한 태도로 행동하라.01년생 : 마음속 생각을 솔직하게 전하면 오해가 풀린다.42년생 : 기쁘고 반가운 일이 생기니 기대해도 좋다.54년생 : 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀린다.66년생 : 어려움이 생겨도 적극적으로 해결해 나가라.78년생 : 마음속으로 생각한 일이 이루어진다.90년생 : 약속을 잘 지키면 좋은 행운이 따른다.02년생 : 친구와 정한 약속과 규칙을 반드시 지켜라.43년생 : 적극적으로 일을 추진하면 좋은 결과가 따른다.55년생 : 잃는 것이 있어도 그만큼 얻는 것이 있다.67년생 : 가까운 곳으로 여행하면 기분이 좋아진다.79년생 : 자신의 상황에 맞게 행동하면 희망이 생긴다.91년생 : 마음먹은 일을 계획한 대로 이루게 된다.03년생 : 무리한 욕심보다 할 수 있는 일에 집중하라.원숭이44년생 : 여러 사람 사이에서 존중과 인정을 받는다.56년생 : 재물과 주변의 인기가 함께 높아진다.68년생 : 자존심을 조금 내려놓으면 행운이 따른다.80년생 : 당장은 힘들어도 머지않아 좋은 일이 생긴다.92년생 : 추진하고 계획한 일이 순조롭게 성사된다.04년생 : 고집을 줄이고 친구의 의견도 들어보아라.45년생 : 주변 사람들에게 존중과 인정을 받는다.57년생 : 바쁘게 움직여도 실속이 적을 수 있으니 살펴라.69년생 : 지출이 늘어날 수 있으니 금전 관리를 잘하라.81년생 : 노력해 온 일이 좋은 결실을 맺는다.93년생 : 가족과 대화하며 화목을 이루는 것이 좋다.05년생 : 용돈을 함부로 쓰지 말고 계획적으로 관리하라.46년생 : 좋은 운이 도와주어 일이 순조롭게 풀린다.58년생 : 열심히 행동하면 만족스러운 결과를 얻는다.70년생 : 일의 능률과 집중력이 크게 높아진다.82년생 : 계획하고 추진하는 일이 뜻대로 이루어진다.94년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.06년생 : 집중력이 좋아져 어려운 과제도 잘 해결한다.돼지47년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.59년생 : 좋은 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.71년생 : 생활에 좋은 변화가 생기는 날이다.83년생 : 계획한 일이 생각보다 쉽게 풀린다.95년생 : 수익이 늘어나고 풍족함을 느끼는 하루다.07년생 : 새로운 변화가 즐겁고 좋은 경험으로 이어진다.