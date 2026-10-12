[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 12일
수정 2026-10-12 01:31
입력 2026-10-12 01:31
쥐
36년생 : 소신대로 행동하면 큰 성과를 얻는다.
48년생 : 현재의 상태를 잘 유지하면 행운이 따른다.
60년생 : 바깥에서 활발하게 움직이면 좋은 일이 생긴다.
72년생 : 욕심을 내려놓고 마음을 비우면 일이 잘 풀린다.
84년생 : 걱정거리가 없어 마음이 편안한 하루다.
96년생 : 자신의 판단을 믿고 행동하면 좋은 결과가 따른다.
소
37년생 : 주변의 도움을 받아 어려운 일이 해결된다.
49년생 : 추진하는 일에 성공할 좋은 운이 따른다.
61년생 : 문서나 계약과 관련해 이득이 생긴다.
73년생 : 어려움을 극복하고 좋은 기회를 얻게 된다.
85년생 : 조급한 마음을 버리면 일이 순조롭게 풀린다.
97년생 : 과제나 서류를 꼼꼼하게 살피면 좋은 결과가 있다.
호랑이
38년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.
50년생 : 갈등과 불화가 사라지고 관계가 좋아진다.
62년생 : 가까운 사람에게 필요한 도움을 받는다.
74년생 : 집안에 기쁘고 반가운 일이 가득하다.
86년생 : 일이 조금 더디더라도 결국 잘 풀린다.
98년생 : 서두르지 않고 꾸준히 하면 목표를 이룬다.
토끼
39년생 : 하는 일마다 좋은 운과 행운이 따른다.
51년생 : 노력한 일에서 만족스러운 결과를 얻는다.
63년생 : 조금만 참고 기다리면 좋은 기회가 찾아온다.
75년생 : 일이나 사업이 발전할 가능성이 보인다.
87년생 : 마음을 차분하게 가지고 상황을 살펴라.
99년생 : 결과를 재촉하지 말고 과정을 충실히 밟아라.
용
40년생 : 추진하는 일이 뜻대로 순조롭게 이루어진다.
52년생 : 눈앞의 상황만 보고 모든 것을 판단하지 마라.
64년생 : 익숙한 방법과 기본을 지키면 이득이 따른다.
76년생 : 주변 사람들에게 능력과 신뢰를 인정받는다.
88년생 : 좋은 인연이 늘어나고 재물운도 좋아진다.
00년생 : 겉모습보다 사실과 내용을 꼼꼼하게 살펴라.
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41년생 : 좋은 기회를 놓치지 않으면 소득이 생긴다.
53년생 : 큰 횡재보다 작고 실속 있는 이익을 얻는다.
65년생 : 자신의 품위와 원칙을 지키면 좋은 일이 따른다.
77년생 : 주변 사람들과 더욱 가까워지는 시기다.
89년생 : 지금은 참고 기다리면 다음 기회가 좋아진다.
01년생 : 작은 이익에 만족하며 꾸준히 노력하는 것이 좋다.
말
42년생 : 집안이 안정되고 마음이 편안해진다.
54년생 : 몸과 마음의 기운이 좋아지는 시기다.
66년생 : 마음에 담아둔 감정을 풀면 좋은 일이 생긴다.
78년생 : 겸손한 마음으로 대하면 행운이 따른다.
90년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운을 얻는다.
02년생 : 서운한 일이 있다면 솔직하게 대화로 풀어라.
양
43년생 : 익숙한 방법을 지키고 유지하면 좋은 일이 따른다.
55년생 : 가족으로 인해 기쁘고 반가운 일이 생긴다.
67년생 : 계획하고 추진한 일이 순조롭게 진행된다.
79년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.
91년생 : 마음먹은 일이 계획한 대로 이루어진다.
03년생 : 배운 내용을 충실히 지키면 좋은 결과를 얻는다.
원숭이
44년생 : 힘들더라도 직접 노력해야 만족스러운 소득이 생긴다.
56년생 : 금전운이 좋아져 실속 있는 수입을 얻는다.
68년생 : 좋은 운이 차츰 상승하기 시작한다.
80년생 : 추진하는 일이 계획대로 잘 진행된다.
92년생 : 자신의 역할과 책임을 지키면 행운이 따른다.
04년생 : 맡은 일을 스스로 마무리하면 좋은 평가를 받는다.
닭
45년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.
57년생 : 기대하지 않았던 큰 행운이 찾아온다.
69년생 : 걱정하던 일이 모두 순조롭게 해결된다.
81년생 : 신중하게 행동하면 좋은 일이 생긴다.
93년생 : 많은 사람에게 능력과 성실함을 인정받는다.
05년생 : 말과 행동을 신중히 하면 친구들의 신뢰를 얻는다.
개
46년생 : 이익이 늘어나 금전적인 여유가 생긴다.
58년생 : 좋은 운이 상승하면서 일이 잘 풀린다.
70년생 : 겸손한 자세를 지키면 뜻한 일을 이룬다.
82년생 : 물질적인 부족함 없이 편안한 하루다.
94년생 : 주변의 조언을 귀담아들으면 좋은 기회를 얻는다.
06년생 : 친구나 가족의 조언을 듣고 신중하게 결정하라.
돼지
47년생 : 마음이 안정되고 편안한 하루를 보낸다.
59년생 : 자신감을 가지고 추진하면 반드시 성과가 있다.
71년생 : 인내심을 발휘하면 만족스러운 소득을 얻는다.
83년생 : 사람들과의 관계가 원만하게 이어진다.
95년생 : 차분하게 일을 처리하면 막힘없이 풀린다.
07년생 : 친구들과 원만하게 지내면 즐거운 일이 생긴다.
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