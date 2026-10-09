[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 9일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.48년생 : 주변 분위기와 상황을 잘 살펴야 한다.60년생 : 막혔던 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.72년생 : 자신의 자리를 지키면 원하는 것을 얻는다.84년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.96년생 : 나서야 할 때와 기다릴 때를 구분하라.37년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안하다.49년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력해야 한다.61년생 : 작은 일을 통해 기대 이상의 성과를 얻는다.73년생 : 운이 좋아지면서 어려운 일이 풀린다.85년생 : 서두르지 말고 차분하게 일을 처리하라.97년생 : 작은 과제라도 성실하게 하면 좋은 평가를 받는다.호랑이38년생 : 몸과 마음이 편안한 기분 좋은 하루다.50년생 : 새롭게 시작할 일이 가까이 다가온다.62년생 : 자신의 생각과 의사를 분명히 표현하라.74년생 : 바깥에서 활발히 움직이면 좋은 운이 따른다.86년생 : 운이 서서히 좋아지고 일이 풀리기 시작한다.98년생 : 새로운 활동에 참여하면 좋은 기회를 얻는다.토끼39년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.51년생 : 작은 것을 양보하고 더 큰 것을 얻는다.63년생 : 애쓴 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.75년생 : 주변의 도움을 받아 일이 잘 진행된다.87년생 : 재물이 생기면 의미 있는 곳에 나누어라.99년생 : 친구와 도움을 나누면 더 좋은 결과를 얻는다.40년생 : 몸과 마음이 편안해 즐거움을 느낀다.52년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.64년생 : 필요한 순간에 도움을 받을 수 있다.76년생 : 노력한 만큼 만족스러운 성과를 얻는다.88년생 : 부드럽고 유연한 태도가 더욱 유리하다.00년생 : 고집보다 대화를 선택하면 일이 쉽게 풀린다.41년생 : 무리하지 않으면 원하는 결과를 얻는다.53년생 : 가까운 사람을 만나 즐거운 이야기를 나눈다.65년생 : 개인적인 일과 공동의 일을 분명히 구분하라.77년생 : 노력한 일에서 큰 성과와 행운을 얻는다.89년생 : 참고 기다리면 기대 이상의 결과가 따른다.01년생 : 해야 할 일과 개인 감정을 구분하는 것이 좋다.42년생 : 좋은 운이 들어와 진행하는 일이 순조롭다.54년생 : 주변 상황에 흔들리지 말고 자리를 지켜라.66년생 : 참고 견디면 만족스러운 성과를 얻는다.78년생 : 진실하고 성실한 행동이 행운을 부른다.90년생 : 불필요한 금전 지출을 줄여야 한다.02년생 : 충동적인 소비보다 필요한 것부터 챙겨라.43년생 : 재물이 풍성해지고 좋은 기운이 강해진다.55년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 편안해진다.67년생 : 서두르지 않아도 일이 자연스럽게 풀린다.79년생 : 포기하지 않고 밀고 나가면 좋은 결과가 있다.91년생 : 가족과의 관계가 편안하고 화목해진다.03년생 : 어려운 일이 있어도 끝까지 노력해야 한다.원숭이44년생 : 하는 일이 순조롭게 풀려나간다.56년생 : 정한 목표를 향해 꾸준히 전진하라.68년생 : 걱정했던 일이 의외로 쉽게 풀린다.80년생 : 실속과 만족을 함께 얻는 하루다.92년생 : 재물운이 서서히 가까이 다가온다.04년생 : 목표를 정하고 꾸준히 실천하면 성과가 있다.45년생 : 주변 사람들과 화합하면 일이 잘 풀린다.57년생 : 늦은 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.69년생 : 즐거운 일이 있지만 신경 쓸 일도 생긴다.81년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복을 얻는다.93년생 : 자신의 생각대로 추진한 일이 성사된다.05년생 : 친구와 의견을 나누고 함께 결정하는 것이 좋다.46년생 : 시간을 효율적으로 활용하면 이득이 생긴다.58년생 : 몸과 마음이 만족스러운 하루를 보낸다.70년생 : 과감한 결단을 내려야 할 일이 생긴다.82년생 : 진행하는 일이 계획대로 잘 이루어진다.94년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.06년생 : 해야 할 일을 미루지 않으면 여유가 생긴다.돼지47년생 : 애쓴 만큼 만족스러운 소득을 얻게 된다.59년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예와 인정이 따른다.71년생 : 믿을 만한 사람과 일을 나누면 행운이 따른다.83년생 : 마음의 안정을 되찾고 걱정이 줄어든다.95년생 : 편안한 마음으로 때를 기다리는 것이 좋다.07년생 : 혼자 하려 하지 말고 친구와 역할을 나누어라.