[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 6일
수정 2026-10-06 00:44
입력 2026-10-06 00:44
쥐
36년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과가 생긴다.
48년생 : 생각이 맑아지고 판단력이 좋아지는 시기다.
60년생 : 여러 사람과 즐겁게 어울려라.
72년생 : 편안한 마음으로 때를 기다리는 것이 좋다.
84년생 : 과감하게 추진하면 좋은 행운이 따른다.
96년생 : 자신 있게 의견을 내면 좋은 평가를 받는다.
소
37년생 : 용기를 내어 새로운 일을 시작하라.
49년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭다.
61년생 : 새로운 목표와 변화를 꿈꾸어도 좋다.
73년생 : 다른 사람의 의견도 존중하며 결정하라.
85년생 : 진행하는 일이 막힘없이 빠르게 이루어진다.
97년생 : 자신과 다른 의견도 차분히 들어보아라.
호랑이
38년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 기운을 얻는다.
50년생 : 자신의 잘못을 인정하면 문제가 해결된다.
62년생 : 바쁘게 움직인 만큼 충분한 실속이 따른다.
74년생 : 진행하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.
86년생 : 재물이 생기면 의미 있는 곳에 나누어라.
98년생 : 혼자 성과를 가지려 하지 말고 함께 나누어라.
토끼
39년생 : 계획하는 일마다 순조롭게 진행된다.
51년생 : 힘들었던 상황이 서서히 물러간다.
63년생 : 뜻밖의 재물이나 기쁨을 얻을 수 있다.
75년생 : 처음은 어려워도 나중에는 순조롭게 풀린다.
87년생 : 건강과 체력 관리에 신경을 써야 한다.
99년생 : 무리한 활동은 줄이고 충분히 쉬어라.
용
40년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 일이 따른다.
52년생 : 마음속으로 생각한 일이 이루어진다.
64년생 : 서두르지 않아도 문제는 자연스럽게 풀린다.
76년생 : 참고 기다리면 뜻밖의 도움을 얻는다.
88년생 : 망설이지 말고 준비한 일을 시작하라.
00년생 : 충분히 준비했다면 자신 있게 첫발을 내디뎌라.
DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.
41년생 : 준비한 새로운 일을 추진해도 좋다.
53년생 : 휴식이 필요하니 몸과 마음을 편안히 하라.
65년생 : 기다리기보다 직접 움직이는 것이 유리하다.
77년생 : 마음을 열고 사람을 대하면 좋은 일이 따른다.
89년생 : 어렵던 일이 이제야 서서히 풀린다.
01년생 : 먼저 다가가 대화하면 좋은 관계가 생긴다.
말
42년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과를 얻는다.
54년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.
66년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 일이 따른다.
78년생 : 주변 사람들에게 능력을 인정받는다.
90년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨이 생길 수 있다.
02년생 : 성실하게 노력한 일이 좋은 평가로 이어진다.
양
43년생 : 집안 분위기가 화목하고 편안해진다.
55년생 : 생각하지 못했던 행운을 얻게 된다.
67년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.
79년생 : 자신이 할 수 있는 일에 최선을 다하라.
91년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘치는 시기다.
03년생 : 포기하지 않고 끝까지 노력하면 성과가 있다.
원숭이
44년생 : 주변 사람들에게 칭찬과 인정을 받는다.
56년생 : 자신의 생각을 분명하게 표현해야 한다.
68년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 결실이 따른다.
80년생 : 순서를 기다리면 좋은 행운이 찾아온다.
92년생 : 오랫동안 바라던 소망이 이루어진다.
04년생 : 차례와 규칙을 잘 지키면 좋은 결과가 따른다.
닭
45년생 : 믿고 추진했던 일이 순조롭게 잘 풀린다.
57년생 : 순리대로 움직이면 행운이 넘친다.
69년생 : 노력한 일에서 충분한 이득을 얻는다.
81년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘해야 한다.
93년생 : 재물과 인기가 함께 들어오는 시기다.
05년생 : 시작한 일은 끝까지 책임지고 마무리하라.
개
46년생 : 어려움이 전화위복의 기회로 바뀐다.
58년생 : 명예운이 좋아져 인정받을 일이 생긴다.
70년생 : 진행하는 모든 일에서 좋은 평가를 받는다.
82년생 : 즐겁고 반가운 일이 찾아온다.
94년생 : 복과 행운이 가까이 들어오는 시기다.
06년생 : 힘들었던 일이 오히려 좋은 경험으로 남는다.
돼지
47년생 : 진행하는 일에 막힘이 없이 순조롭다.
59년생 : 적극적으로 일을 추진하면 이익이 따른다.
71년생 : 능력을 인정받고 수입도 늘어난다.
83년생 : 조금 더 기다려야 좋은 운이 찾아온다.
95년생 : 하는 일에 좋은 행운이 가득하다.
07년생 : 서두르지 않고 기다리면 좋은 기회를 얻는다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지