[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 3일

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36년생 : 마음의 안정을 되찾을 기회가 생긴다.48년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.60년생 : 먼 곳에서 기다리던 좋은 소식이 온다.72년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 한다.84년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.96년생 : 솔직한 대화가 오해를 푸는 데 도움이 된다.37년생 : 이동이나 이사와 관련해 행운이 따른다.49년생 : 기다리기보다 직접 움직여야 기회를 얻는다.61년생 : 노력한 일에서 최고의 성과를 거둔다.73년생 : 자신감을 가지고 도전하면 성공할 수 있다.85년생 : 움츠리지 말고 당당하게 자신의 뜻을 밝혀라.97년생 : 준비한 실력을 믿고 적극적으로 움직여라.호랑이38년생 : 한발 양보하면 갈등을 줄이고 이득을 얻는다.50년생 : 바쁘게 움직이기보다 마음의 여유를 가져라.62년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과를 얻는다.74년생 : 중요한 일은 남쪽에서 추진하면 도움이 된다.86년생 : 진행하는 일이 안정적으로 잘 풀린다.98년생 : 적극성은 좋지만 성급한 행동은 피하라.토끼39년생 : 재물이 들어오니 돈에 지나치게 집착하지 마라.51년생 : 경솔한 말과 행동은 하지 않는 것이 좋다.63년생 : 오랫동안 바라던 소망이 이루어진다.75년생 : 문서와 관련된 일에서 이득이 생긴다.87년생 : 주변 사람들에게 능력을 인정받는다.99년생 : 작은 성과라도 스스로를 칭찬하며 이어가라.40년생 : 우연한 만남을 통해 좋은 기회를 얻는다.52년생 : 인내할수록 얻는 결실이 더욱 커진다.64년생 : 집안에 경사스럽고 즐거운 일이 생긴다.76년생 : 최선을 다한 만큼 큰 소득이 따른다.88년생 : 노력하고 베푼 만큼 결과가 돌아온다.00년생 : 새로운 만남이 앞으로의 기회로 이어진다.41년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.53년생 : 한발 물러서면 더 좋은 행운이 찾아온다.65년생 : 대인관계를 원만하게 유지하도록 힘써라.77년생 : 좋은 운이 서서히 열리기 시작한다.89년생 : 고민이 있다면 친구와 의논하는 것이 좋다.01년생 : 혼자 고민하지 말고 믿을 만한 사람과 상의하라.42년생 : 원하는 실속과 이득은 가까운 곳에 있다.54년생 : 활기가 넘치니 적극적으로 밀고 나가라.66년생 : 계획한 대로 운이 상승하며 일이 풀린다.78년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.90년생 : 새로운 사람을 만나는 일이 좋은 기회가 된다.02년생 : 다양한 사람과 어울리며 좋은 경험을 얻는다.43년생 : 진행하는 모든 일이 순조롭게 이루어진다.55년생 : 거래나 금전과 관련해 이득이 생긴다.67년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어진다.79년생 : 사람들과의 관계에서 어려움을 겪을 수 있다.91년생 : 주변의 도움으로 막혔던 일이 해결된다.03년생 : 친구 사이의 작은 오해는 대화로 풀어라.원숭이44년생 : 생각하지 않았던 기쁜 일이 생긴다.56년생 : 노력한 만큼 반드시 좋은 대가를 얻는다.68년생 : 몸과 마음을 편안하게 유지하는 것이 좋다.80년생 : 바깥에서 활동하면 좋은 기회를 얻는다.92년생 : 근심거리가 해결되어 마음이 가벼워진다.04년생 : 새로운 활동에 참여하면 즐거운 일이 생긴다.45년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생긴다.57년생 : 여러 사람을 만나 즐거운 시간을 보낸다.69년생 : 가족과 함께하는 시간에 활기가 넘친다.81년생 : 뜻밖에 힘을 보태는 사람이 나타난다.93년생 : 자신의 상황에 맞는 생활을 유지하라.05년생 : 무리한 욕심보다 할 수 있는 일에 집중하라.46년생 : 뜻밖에 도와주는 사람이 나타난다.58년생 : 중요한 일을 처리할 좋은 기회가 생긴다.70년생 : 가까운 곳으로 여행하면 기분이 좋아진다.82년생 : 진행하는 일이 재물과 연결된다.94년생 : 약속을 잘 지켜야 이득과 신뢰가 따른다.06년생 : 정한 규칙과 약속을 지키면 칭찬을 받는다.돼지47년생 : 기다리던 반갑고 기쁜 소식이 들려온다.59년생 : 하는 일이 뜻대로 순조롭게 잘 풀린다.71년생 : 행운이 가까이 다가오는 시기다.83년생 : 추진하는 일마다 좋은 기운이 따른다.95년생 : 주변 사람들에게 능력과 성실함을 인정받는다.07년생 : 맡은 일을 끝까지 해내면 좋은 결과가 따른다.