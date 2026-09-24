[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 25일

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36년생 : 예상하지 못한 상황에도 침착하고 신중하게 대응하라.48년생 : 앞에 나서지 않고 자중하면 좋은 결과가 따른다.60년생 : 서류나 문서 문제로 갈등이 없도록 꼼꼼히 확인하라.72년생 : 애정 문제는 억지로 진행하지 말고 시간을 두어라.84년생 : 뛰어난 감각과 경험을 활용하면 좋은 성과가 있다.96년생 : 창의적인 생각을 자신 있게 표현하면 인정받는다.37년생 : 마음이 가볍고 기분 좋은 하루를 보낼 수 있다.49년생 : 계약이나 중요한 약속은 조건을 충분히 검토하라.61년생 : 계획한 일이 원하는 방향으로 이루어진다.73년생 : 충분히 조사한 장기적인 계획에서 성과를 얻는다.85년생 : 이동이나 장거리 외출에서는 안전을 조심하라.97년생 : 오래 준비한 목표에서 좋은 결과가 나타난다.호랑이38년생 : 사람과 대립하거나 정면으로 부딪치는 일은 피하라.50년생 : 운의 흐름이 좋아 즐겁고 만족스러운 하루다.62년생 : 당장의 이익만 보면 나중에 손실이 생길 수 있다.74년생 : 충분히 알지 못하는 일에 함부로 뛰어들지 마라.86년생 : 지나치게 앞서 나가면 손해와 책임이 커진다.98년생 : 남보다 빨리 가려 하지 말고 준비를 충실히 하라.토끼39년생 : 기다리던 기쁜 소식이나 반가운 일이 찾아온다.51년생 : 모든 일에 앞장서기보다 흐름을 지켜보아라.63년생 : 성실한 행동으로 신뢰를 얻어 만사가 순조롭다.75년생 : 주변의 도움으로 막혔던 일이 쉽게 해결된다.87년생 : 자신의 능력을 과장하거나 자만하지 마라.99년생 : 도움을 받았을 때 감사한 마음을 표현해야 한다.40년생 : 혼자 해결하기 어렵다면 주변의 도움을 받아라.52년생 : 마음이 다른 곳에 있어 집중력이 떨어질 수 있다.64년생 : 직접 움직이고 활동하면 좋은 결과가 따른다.76년생 : 맡은 일에 최선을 다해야 기대한 결실을 얻는다.88년생 : 적절한 때를 기다리면 좋은 기회가 찾아온다.00년생 : 집중해야 할 목표를 정하고 바로 행동에 옮겨라.41년생 : 몸과 마음이 상쾌하고 기분 좋은 하루다.53년생 : 주변에 베풀되 자신의 행동은 신중하게 하라.65년생 : 정면으로 맞서지 말고 한발 물러서는 것이 좋다.77년생 : 기대하지 않았던 좋은 기회와 제안이 생긴다.89년생 : 의욕과 자신감을 가지고 계획한 일을 추진하라.01년생 : 새로운 제안이 들어오면 적극적으로 검토하라.42년생 : 다른 사람의 일로 원망이나 불만을 만들지 마라.54년생 : 흔들리지 않도록 마음을 단단하게 다잡아라.66년생 : 중요한 일은 애매하게 넘기지 말고 분명히 처리하라.78년생 : 시험이나 경쟁에서 유리한 결과를 기대할 수 있다.90년생 : 멀리서 찾기보다 가까운 곳의 실속을 챙겨라.02년생 : 경쟁에서 실력을 발휘할 수 있으니 자신감을 가져라.43년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.55년생 : 답답했던 상황에 희망적인 변화가 찾아온다.67년생 : 지나친 욕심을 줄여야 현재의 것을 지킬 수 있다.79년생 : 소지품과 자신의 권리는 직접 꼼꼼히 챙겨라.91년생 : 뜻밖의 재물이나 반가운 선물이 들어올 수 있다.03년생 : 자신의 물건과 맡은 일을 스스로 잘 관리하라.원숭이44년생 : 명예와 신뢰가 높아져 주변의 존경을 받는다.56년생 : 귀인의 도움으로 어려운 문제를 해결할 수 있다.68년생 : 책임이 크거나 부담스러운 일을 맡게 될 수 있다.80년생 : 뜻밖의 곤란이나 망신이 없도록 행동을 조심하라.92년생 : 사람과의 관계를 잘 맺으면 좋은 기회가 열린다.04년생 : 친구와 선배에게 예의를 지키면 도움을 받는다.45년생 : 시작은 어렵더라도 시간이 지나면서 운이 좋아진다.57년생 : 추진하는 일이 별다른 장애 없이 순조롭게 이루어진다.69년생 : 좋은 기회가 왔다면 더 이상 기다리지 말고 움직여라.81년생 : 유행이나 다른 사람의 행동에 휩쓸리지 마라.93년생 : 중요한 일일수록 차분하고 꼼꼼하게 처리하라.05년생 : 친구를 따라가기보다 자신에게 필요한 것을 선택하라.46년생 : 지나친 욕심을 내려놓으면 마음이 편안해진다.58년생 : 부족한 능력은 경험자에게 배우며 보완하라.70년생 : 겉모습보다 실제 이익과 내용을 먼저 살펴라.82년생 : 친구와의 관계가 가까워지고 신뢰가 깊어진다.94년생 : 익숙한 일보다 새로운 분야로 관심을 돌려보아라.06년생 : 부족한 부분을 배우면 새로운 가능성이 열린다.돼지47년생 : 다른 사람의 장점과 능력을 인정해야 복이 따른다.59년생 : 무리하게 추진하면 재물과 건강에 손해가 생긴다.71년생 : 다른 일에 한눈팔면 중요한 기회를 놓칠 수 있다.83년생 : 좋은 사람과 신뢰 있는 관계를 맺을 수 있다.95년생 : 상대의 성향과 능력을 충분히 파악한 뒤 움직여라.07년생 : 새로운 친구를 사귈 때 성품과 행동을 잘 살펴라.