[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 26일

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36년생 : 감정에 휩쓸리지 말고 냉정하게 상황을 판단하라.48년생 : 복잡한 문제도 하나씩 풀어가면 행운이 따른다.60년생 : 설명이 부족하면 오해받을 수 있으니 뜻을 분명히 하라.72년생 : 끝낼 일과 계속할 일을 확실하게 구분해야 한다.84년생 : 여행이나 먼 외출을 계획할 일이 생긴다.96년생 : 애매한 관계나 약속은 분명하게 정리하는 것이 좋다.37년생 : 가까운 사람의 말로 마음이 상해도 오래 담아두지 마라.49년생 : 예상하지 못한 지출이 생기니 재물을 아껴라.61년생 : 작은 노력이 기대 이상의 큰 성과로 이어진다.73년생 : 미뤄 둔 문제는 빠르게 처리해야 손실이 없다.85년생 : 감정보다 이성적으로 옳고 그름을 판단하라.97년생 : 작은 과제부터 해결하면 자신감과 성과가 커진다.호랑이38년생 : 기분 좋은 소식이 들려와 즐거운 하루를 보낸다.50년생 : 씀씀이가 커질 수 있으니 필요한 것만 구입하라.62년생 : 도움이 필요하다면 자존심을 내려놓고 받아들여라.74년생 : 친구와 마음을 나누면 관계가 더욱 돈독해진다.86년생 : 기다리기보다 스스로 새로운 일과 기회를 만들어라.98년생 : 적극적인 자세로 활동하면 새로운 가능성을 발견한다.토끼39년생 : 책임이 크거나 부담스러운 일이 생길 수 있다.51년생 : 자신의 위치와 능력을 잊으면 어려움을 겪는다.63년생 : 노력한 일에서 기대 이상의 큰 성과를 얻는다.75년생 : 자신의 재물과 소지품은 직접 꼼꼼히 챙겨라.87년생 : 권리나 기회를 빼앗기지 않도록 분명히 표현하라.99년생 : 자신의 역할과 물건은 남에게 미루지 말고 관리하라.40년생 : 확인되지 않은 말이나 과장된 제안에 흔들리지 마라.52년생 : 중요한 계획일수록 단계별로 철저히 세워야 한다.64년생 : 귀인의 도움으로 어려운 일이 해결될 수 있다.76년생 : 노력한 만큼 분명한 성과와 보상이 따라온다.88년생 : 금전거래는 조건과 계산을 명확하게 해야 한다.00년생 : 친구와 돈을 주고받을 때 약속을 분명히 하라.41년생 : 복잡한 생각과 긴장을 내려놓고 마음을 편히 하라.53년생 : 외출할 때 몸의 상태와 안전을 먼저 살펴라.65년생 : 불필요한 소비를 줄이고 절약하는 습관을 가져라.77년생 : 노력한 일에서 큰 성과와 행운을 얻는다.89년생 : 과장하지 말고 있는 그대로의 모습을 보여주어라.01년생 : 꾸밈없는 솔직한 태도가 주변의 신뢰를 얻는다.42년생 : 문서 보증이나 금전 책임을 대신 지는 일은 피하라.54년생 : 주변 상황에 흔들리지 말고 자신의 자리를 지켜라.66년생 : 어려움을 참고 견디면 기대 이상의 성과를 얻는다.78년생 : 진실하고 성실한 행동이 좋은 운을 불러온다.90년생 : 마음속에 쌓인 말을 솔직하게 풀어내면 편안해진다.02년생 : 책임지기 어려운 부탁이나 약속은 신중히 판단하라.43년생 : 감정적인 대응보다 냉정하고 정확한 처리가 필요하다.55년생 : 자신의 능력과 의견을 당당하게 표현하라.67년생 : 처음 세운 목표를 끝까지 유지해야 성과가 있다.79년생 : 시비가 생겨도 맞서지 말고 참는 것이 좋다.91년생 : 웃어른을 공경하면 도움과 좋은 운이 따른다.03년생 : 선생님과 어른의 조언을 존중하면 실수를 줄인다.원숭이44년생 : 겉모습과 체면보다 실제 내용과 건강을 챙겨라.56년생 : 생활 습관이나 환경에 긍정적인 변화를 주어라.68년생 : 재산이나 금전 문제를 꼼꼼히 점검해야 한다.80년생 : 중요한 일을 앞두고 철저하게 준비하라.92년생 : 애정 문제는 억지로 진행하지 말고 시간을 두어라.04년생 : 새로운 관계보다 자신의 공부와 계획에 집중하라.45년생 : 주변 상황을 살피며 신중하게 처신해야 한다.57년생 : 앞에 나서기보다 조용히 자중하는 것이 좋다.69년생 : 가족과 솔직한 대화를 나누면 걱정이 풀린다.81년생 : 금전운이 좋아 기대 이상의 큰 이익이 생긴다.93년생 : 작은 실수가 큰 문제로 번지지 않도록 확인하라.05년생 : 사소한 규칙이나 약속도 가볍게 여기지 마라.46년생 : 재물의 흐름이 좋아져 생활에 여유가 생긴다.58년생 : 사람과의 충돌을 피하면 평안한 하루가 된다.70년생 : 옳다고 판단한 일은 자신 있게 밀고 나가라.82년생 : 결과에 지나치게 연연하지 말고 과정에 충실하라.94년생 : 추진하는 일이 순조롭게 진행되는 좋은 날이다.06년생 : 결과보다 배우는 과정에 집중하면 실력이 향상된다.돼지47년생 : 중요한 일은 가족이나 주변과 상의하며 진행하라.59년생 : 절약하는 습관이 재정적인 안정을 가져온다.71년생 : 소극적인 태도에서 벗어나 적극적으로 움직여라.83년생 : 좋은 상황에서도 끝까지 방심하지 말아야 한다.95년생 : 사소한 일에 방심하면 어려움이 생길 수 있다.07년생 : 익숙한 일도 마지막까지 꼼꼼하게 확인하라.