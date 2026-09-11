[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 12일

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36년생 : 이동할 때 작은 사고가 없도록 주변을 잘 살펴라.48년생 : 활력이 넘치니 미뤄 둔 일을 처리하기 좋다.60년생 : 자신의 능력을 지나치게 믿으면 실수가 생긴다.72년생 : 마음이 답답할 때는 가까운 사람과 대화하라.84년생 : 공연이나 전시 등 문화생활을 즐기면 활력을 얻는다.96년생 : 공부와 휴식의 균형을 맞추면 집중력이 높아진다.37년생 : 장거리 여행이나 무리한 외출은 미루는 것이 좋다.49년생 : 몸을 다치지 않도록 계단과 미끄러운 곳을 조심하라.61년생 : 가벼운 말과 행동이 오해를 만들지 않게 하라.73년생 : 감정적으로 다투면 큰 손해가 생길 수 있다.85년생 : 하는 일마다 막힘이 없어 성과를 기대할 수 있다.97년생 : 친구와의 의견 차이는 차분한 대화로 풀어라.호랑이38년생 : 걱정을 내려놓고 편안한 마음을 가지는 것이 좋다.50년생 : 지나치게 앞장서거나 무리한 행동은 자제하라.62년생 : 자리나 역할에 새로운 변화가 생길 수 있다.74년생 : 경험이 없는 일은 충분히 배운 뒤 시작하라.86년생 : 밝은 표정과 친절한 태도가 좋은 인연을 부른다.98년생 : 환경이 변해도 긍정적으로 적응하면 기회가 된다.토끼39년생 : 자신의 책임은 다른 사람에게 미루지 말고 처리하라.51년생 : 바깥 활동보다 집에서 안정을 취하는 것이 좋다.63년생 : 익숙한 생활을 유지하면 마음이 편안해진다.75년생 : 갈등을 피하려면 양보와 인내가 필요하다.87년생 : 마음을 다잡고 목표에 다시 집중해야 한다.99년생 : 해야 할 일을 미루지 말고 스스로 해결하라.40년생 : 순리에 따라 움직이면 위험한 일을 피할 수 있다.52년생 : 불필요한 다툼은 상대하지 말고 자리를 피하라.64년생 : 친구나 지인과의 금전거래는 하지 않는 것이 좋다.76년생 : 주변과 협력하면 모든 일이 원만하게 진행된다.88년생 : 친절한 말과 행동이 주변에 기쁨을 준다.00년생 : 갈등이 생기면 맞서기보다 상황을 먼저 살펴라.41년생 : 다른 일보다 건강과 컨디션을 먼저 돌보아라.53년생 : 답답했던 운이 서서히 풀리기 시작한다.65년생 : 자신과 주변 사람을 믿는 마음이 필요하다.77년생 : 사람과의 충돌을 피하면 평안한 하루가 된다.89년생 : 사소한 의견 차이도 다툼으로 번지지 않게 하라.01년생 : 친구의 말에 감정적으로 반응하지 말고 생각하라.42년생 : 기다리던 기회가 찾아오니 놓치지 말고 움직여라.54년생 : 좋은 일이 있어도 겸손한 태도를 유지하라.66년생 : 자신감을 가지고 적극적으로 추진해야 한다.78년생 : 큰 이익보다 가까운 곳의 실속을 먼저 챙겨라.90년생 : 친구 사이에서 불필요한 말을 하지 않도록 하라.02년생 : 눈앞의 작은 기회를 활용하면 좋은 결과가 따른다.43년생 : 혼자 감당하기 어렵다면 주변에 도움을 요청하라.55년생 : 맞서기보다 한발 물러서면 갈등이 쉽게 풀린다.67년생 : 무심코 내뱉은 말로 곤란을 겪을 수 있다.79년생 : 감정을 억누르고 차분히 때를 기다려라.91년생 : 기대하지 않았던 행운이 가까이 다가온다.03년생 : 어려운 문제는 선생님이나 어른에게 조언을 구하라.원숭이44년생 : 굳은 의지와 긍정적인 마음이 건강을 지켜준다.56년생 : 답답한 마음이 들면 가까운 곳으로 바람을 쐬어라.68년생 : 중요한 계획이나 결정은 잠시 보류하는 것이 좋다.80년생 : 여러 일이 한꺼번에 몰려 지칠 수 있다.92년생 : 새로운 사람을 대할 때 더욱 신중해야 한다.04년생 : 많은 일을 한 번에 하지 말고 우선순위를 정하라.45년생 : 새로운 일을 시작하면 그만큼 어려움도 따를 수 있다.57년생 : 가족이나 이웃과 쌓인 감정은 먼저 풀어라.69년생 : 지나친 욕심은 지금까지의 성과도 잃게 한다.81년생 : 노력한 일에서 희망적인 결과가 곧 나타난다.93년생 : 새로운 사람이나 일에 적극적으로 다가가 보아라.05년생 : 낯선 활동에서 자신도 몰랐던 재능을 발견한다.46년생 : 거절하기 어려운 부탁을 받을 수 있으니 판단하라.58년생 : 답답하더라도 며칠만 참으면 상황이 나아진다.70년생 : 주변의 말에 흔들리지 말고 자신의 판단을 믿어라.82년생 : 서두르지 말고 하나씩 천천히 처리하라.94년생 : 가까운 사람이라도 무조건 믿기보다 확인이 필요하다.06년생 : 친구의 부탁을 무리하게 들어주지 말고 살펴라.돼지47년생 : 중요한 일은 세밀하게 검토한 뒤 결정해야 한다.59년생 : 움직이는 곳마다 실속과 이익을 얻을 수 있다.71년생 : 기념일이나 가족 행사를 미리 준비하면 좋다.83년생 : 다른 사람과의 계약이나 거래는 조건을 확인하라.95년생 : 무엇보다 신용과 약속을 지키는 것이 중요하다.07년생 : 친구와의 약속을 성실히 지키면 신뢰가 깊어진다.