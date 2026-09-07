[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 7일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 조급함을 내려놓고 느긋하게 상황을 지켜보라.48년생 : 혼자 해결하기 어려우니 주변에 도움을 요청하라.60년생 : 바쁜 일보다 가정과 가족을 먼저 살펴라.72년생 : 서두르지 않고 기다리면 좋은 기회가 찾아온다.84년생 : 가까운 친구에게 따뜻한 관심을 표현하라.96년생 : 새로운 인연보다 기존 관계를 잘 다지는 것이 좋다.37년생 : 어려움이 있어도 다른 사람을 원망하지 마라.49년생 : 성과가 더디더라도 꾸준히 이어가야 한다.61년생 : 무엇보다 건강과 생활 리듬을 먼저 챙겨라.73년생 : 중요한 일일수록 신중하게 판단해야 한다.85년생 : 주변의 부추김에 흔들리지 말고 소신을 지켜라.97년생 : 친구의 말만 믿지 말고 사실을 직접 확인하라.호랑이38년생 : 내실을 튼튼히 하면 행운이 자연스럽게 따른다.50년생 : 지금은 어렵지만 조금만 지나면 운이 좋아진다.62년생 : 기대를 줄이고 현실적인 목표를 세워라.74년생 : 금전거래나 달콤한 제안에 속지 않도록 조심하라.86년생 : 자존심을 내려놓고 도움을 구하면 희망이 보인다.98년생 : 실수를 인정하고 배우려는 태도가 발전을 부른다.토끼39년생 : 가능하면 사람과의 충돌을 피하고 양보하라.51년생 : 가족과 대화하며 관계를 더욱 돈독히 하라.63년생 : 부모님이나 어른에게 안부를 전하면 좋다.75년생 : 예상하지 못한 곳에서 반가운 행운이 찾아온다.87년생 : 큰 성과를 얻을 수 있으니 자신 있게 움직여라.99년생 : 꾸준히 준비한 일에서 좋은 결과가 나타난다.40년생 : 한곳에만 머물지 말고 가볍게 움직여라.52년생 : 마음먹고 추진한 일이 원하는 대로 이루어진다.64년생 : 목소리를 낮추고 부드럽게 의견을 전달하라.76년생 : 구체적인 계획을 세워야 시행착오가 줄어든다.88년생 : 순간적인 감정에 따른 행동은 삼가야 한다.00년생 : 목표를 분명히 정하면 집중력이 높아진다.41년생 : 자신의 부족한 점을 인정하면 발전할 수 있다.53년생 : 이익이 따르는 날이니 자신 있게 실천하라.65년생 : 지나치게 앞장서지 말고 흐름을 살펴라.77년생 : 중요한 결정은 다음 기회로 미루는 것이 좋다.89년생 : 가까운 곳으로 여행하거나 바람을 쐬면 좋다.01년생 : 새로운 경험이 생각의 폭을 넓혀준다.42년생 : 가까운 사람에게 금전적인 도움을 줄 일이 생긴다.54년생 : 운전이나 이동할 때 안전을 최우선으로 하라.66년생 : 능력과 성실함을 인정받아 기쁨이 생긴다.78년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀려 마음이 가벼워진다.90년생 : 자신이 선택한 일을 끝까지 밀고 나가라.02년생 : 중간에 포기하지 않으면 기대 이상의 성과가 있다.43년생 : 다른 사람의 말에 휘말리지 않도록 조심하라.55년생 : 감정을 바로 드러내기보다 차분히 정리하라.67년생 : 급하게 처리하지 말고 순서대로 진행하라.79년생 : 재물과 관련된 반가운 소식이 들려온다.91년생 : 새로운 일을 시작하기에 좋은 흐름이다.03년생 : 관심 있던 분야에 도전하면 좋은 경험을 얻는다.원숭이44년생 : 재물과 명예가 함께 따라 만족스러운 하루다.56년생 : 반가운 일과 즐거운 소식이 연이어 찾아온다.68년생 : 좋은 상황에서도 방심하면 손해를 볼 수 있다.80년생 : 적극적으로 행동하면 큰 성과를 얻는다.92년생 : 사람과 재물이 함께 모이는 좋은 운이다.04년생 : 새로운 모임에서 좋은 인연을 만들 수 있다.45년생 : 집안이 평안하고 가족 간의 정이 깊어진다.57년생 : 운의 흐름이 좋으니 활발하게 움직여라.69년생 : 일이 잠시 막히더라도 억지로 밀어붙이지 마라.81년생 : 기다리던 기쁜 일이 생길 수 있다.93년생 : 행운이 따르니 계획한 일을 추진해도 좋다.05년생 : 자신감을 가지고 실력을 보여주면 인정받는다.46년생 : 힘든 시간이 지나고 웃을 일이 가까워진다.58년생 : 주변의 관심과 인기를 얻어 기분이 좋다.70년생 : 집안에 웃음이 가득하고 즐거운 일이 생긴다.82년생 : 걱정하던 문제가 해결되어 마음이 편해진다.94년생 : 가족과 함께 외출하면 좋은 기운을 얻는다.06년생 : 친구나 가족과 즐거운 시간을 보내기 좋다.돼지47년생 : 지금은 움직이기보다 상황을 지켜보는 것이 좋다.59년생 : 알차고 보람 있는 하루를 보낼 수 있다.71년생 : 지나치게 큰 목표보다 현실적인 계획이 필요하다.83년생 : 직접 움직인 만큼 기쁨과 성과를 얻는다.95년생 : 예상하지 못한 지출이 생길 수 있으니 절약하라.07년생 : 충동적인 소비를 줄이고 필요한 것부터 챙겨라.