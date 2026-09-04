[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 4일

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36년생 : 마음이 즐겁고 편안한 하루를 보낸다.48년생 : 수입이나 재물의 흐름이 좋아진다.60년생 : 늦은 시간의 외출과 이동은 삼가라.72년생 : 불필요한 지출을 줄여야 여유가 생긴다.84년생 : 겸손한 태도가 주변의 호감을 얻는다.96년생 : 자신의 능력을 차분하게 보여주면 인정받는다.37년생 : 장거리 여행이나 무리한 이동은 피하라.49년생 : 결과가 늦더라도 쉽게 좌절하지 마라.61년생 : 투자를 늘리기보다 자금을 지키는 것이 좋다.73년생 : 노력한 일에서 좋은 결과를 기대할 수 있다.85년생 : 애정 표현을 부드럽게 하면 관계가 좋아진다.97년생 : 친구나 동료에게 따뜻한 말을 건네라.호랑이38년생 : 오래된 인연과 경험을 소중히 여겨라.50년생 : 조급한 마음을 내려놓으면 일이 잘 풀린다.62년생 : 적극적으로 움직여야 좋은 결과를 얻는다.74년생 : 하는 일마다 순조로운 흐름이 이어진다.86년생 : 실속이 적은 일보다 안정을 선택하라.98년생 : 눈에 띄는 성과보다 실력을 쌓는 데 집중하라.토끼39년생 : 바라던 일이 순조롭게 풀리는 날이다.51년생 : 미룬 일을 빠르게 처리하면 성과가 크다.63년생 : 서두르면 실수하니 차분하게 진행하라.75년생 : 자신감을 갖고 행동하면 길이 열린다.87년생 : 큰 목표도 작은 일부터 시작해야 한다.99년생 : 꾸준한 연습이 자신감을 높여준다.40년생 : 어려운 사람을 돕는 일에 마음을 써라.52년생 : 다른 사람의 말에 쉽게 흔들리지 마라.64년생 : 모든 일에 앞장서기보다 때를 살펴라.76년생 : 표현이 부족하면 뜻하지 않은 오해가 생긴다.88년생 : 해결책이 가까이 있으니 지나치게 걱정하지 마라.00년생 : 혼자 판단하지 말고 주변과 충분히 상의하라.41년생 : 계약과 문서를 꼼꼼하게 확인하라.53년생 : 북동쪽에서 유익한 소식이나 기회가 온다.65년생 : 노력한 일에서 큰 성과를 기대할 수 있다.77년생 : 일의 흐름이 좋아 자신 있게 추진해도 좋다.89년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 중심을 지켜라.01년생 : 해야 할 일의 우선순위를 분명히 정하라.42년생 : 규칙적인 생활이 좋은 기운을 불러온다.54년생 : 가까이할 사람을 신중하게 선택하라.66년생 : 금전운이 좋아 필요한 재물이 들어온다.78년생 : 현실적인 목표를 세우면 성과가 빠르다.90년생 : 말실수로 구설이 생기지 않도록 조심하라.02년생 : 계획적인 소비 습관이 필요한 날이다.43년생 : 감정을 다스리면 마음이 편안해진다.55년생 : 작은 노력으로도 기대 이상의 성과를 얻는다.67년생 : 상대에게 원망을 살 수 있으니 배려하라.79년생 : 무리하게 일을 벌이기보다 현 상태를 지켜라.91년생 : 불필요한 말은 줄이고 신중하게 행동하라.03년생 : 친구의 기분을 살피면 관계가 더욱 좋아진다.원숭이44년생 : 남의 일에 관여하면 뜻밖의 곤란을 겪는다.56년생 : 한발 양보하면 관계가 편안해진다.68년생 : 좋은 상황에서도 방심하지 말고 확인하라.80년생 : 재정 상태를 점검하고 지출을 줄여라.92년생 : 중요한 결정일수록 신중하게 판단하라.04년생 : 충동적인 선택보다 충분한 고민이 필요하다.45년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀리는 날이다.57년생 : 무리한 약속을 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.69년생 : 사소한 다툼은 대화로 쉽게 해결된다.81년생 : 사람과 충돌하지 않도록 표현을 부드럽게 하라.93년생 : 생각하지 못한 기회가 찾아와 기쁨이 생긴다.05년생 : 새로운 제안이나 활동에서 재미를 발견한다.46년생 : 좋은 일이 있어도 지나치게 들뜨지 마라.58년생 : 수입이 줄어도 곧 회복되니 걱정하지 마라.70년생 : 사소한 시비나 말다툼을 피해야 한다.82년생 : 운의 흐름이 좋아 원하는 결과를 얻는다.94년생 : 북서쪽에서 반가운 사람이나 소식이 온다.06년생 : 자신감을 가지되 겸손한 태도를 유지하라.돼지47년생 : 자녀나 가족으로 인해 기쁜 일이 생긴다.59년생 : 작은 횡재나 뜻밖의 이익을 얻을 수 있다.71년생 : 실수를 줄이려면 여러 번 확인하라.83년생 : 추진한 일이 크게 성사될 가능성이 높다.95년생 : 정당하지 않은 이익이나 편법은 멀리하라.07년생 : 정직한 태도가 주변의 신뢰를 얻는다.