[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 31일
수정 2026-08-30 23:53
입력 2026-08-30 23:53
쥐
36년생 : 근심거리가 생길 수 있다.
48년생 : 남보다 열심히 움직여라.
60년생 : 믿는 사람에게 실망할 수 있다.
72년생 : 이익을 어려운 이웃과 나누어라.
84년생 : 힘들어도 참고 견뎌야 한다.
96년생 : 인내하면 좋은 흐름이 찾아온다.
소
37년생 : 경건하게 하루를 보내라.
49년생 : 신경 쓸 일이 많아진다.
61년생 : 서두르지 말고 차분히 처리하라.
73년생 : 분실수가 있으니 주의하라.
85년생 : 열심히 해도 헛고생이 될 수 있다.
97년생 : 결과보다 과정을 차분히 살펴라.
호랑이
38년생 : 감언이설에 속지 마라.
50년생 : 자신감 있게 추진하라.
62년생 : 재물이 들어오는구나.
74년생 : 여행 중 새로운 인연을 만난다.
86년생 : 하던 일을 그대로 유지하라.
98년생 : 새로운 변화보다 현재를 지켜라.
토끼
39년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
51년생 : 술자리에서는 언행을 조심하라.
63년생 : 한마디 실수로 기회를 놓칠 수 있다.
75년생 : 매사가 순조롭게 흐른다.
87년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.
99년생 : 순발력 있게 대처하면 길하다.
용
40년생 : 생활에 여유를 가져라.
52년생 : 창업보다 전업이 더 좋다.
64년생 : 생각지도 못한 일이 생길 수 있다.
76년생 : 자신의 일을 함부로 말하지 마라.
88년생 : 오해로 인한 구설수에 시달릴 수 있다.
00년생 : 말이 새어나가지 않도록 조심하라.
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41년생 : 귀인의 도움으로 행운이 따른다.
53년생 : 분위기 파악을 잘해야 한다.
65년생 : 주변의 도움으로 쉽게 해결된다.
77년생 : 자신도 모르게 소문이 퍼질 수 있다.
89년생 : 노력한 만큼 성과가 좋다.
01년생 : 묵묵히 노력하면 인정받는다.
말
42년생 : 이사나 이동은 보류하는 것이 좋다.
54년생 : 재물복이 아주 좋은 날이다.
66년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.
78년생 : 여기저기서 이익이 생긴다.
90년생 : 노력의 대가를 받게 된다.
02년생 : 성실하게 움직이면 보람이 있다.
양
43년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.
55년생 : 매사가 뜻한 대로 풀리겠다.
67년생 : 마음이 심란해질 수 있다.
79년생 : 행운이 따르는 날이다.
91년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.
03년생 : 반가운 연락으로 기분이 좋아진다.
원숭이
44년생 : 건강에 각별히 주의하라.
56년생 : 약간의 이익이 생긴다.
68년생 : 북동쪽에서 행운이 있다.
80년생 : 은인의 도움으로 어려운 일이 해결된다.
92년생 : 최선을 다해야 한다.
04년생 : 끝까지 노력하면 길이 열린다.
닭
45년생 : 한 박자 늦게 생각하라.
57년생 : 행운이 따르는 하루다.
69년생 : 친절이 오해를 부를 수 있다.
81년생 : 공과 사를 잘 구별하라.
93년생 : 항상 겸손한 태도로 임하라.
05년생 : 낮은 자세가 좋은 인연을 만든다.
개
46년생 : 스트레스 해소에 힘써라.
58년생 : 고생 끝에 낙이 온다.
70년생 : 무엇이든 지나치면 문제가 생긴다.
82년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.
94년생 : 기쁜 일이 계속 생긴다.
06년생 : 좋은 소식이 이어질 수 있다.
돼지
47년생 : 건강에 이상이 생길 수 있으니 주의하라.
59년생 : 능력을 더욱 개발하라.
71년생 : 오후에 기쁜 일이 생긴다.
83년생 : 의사 표현을 확실히 해야 한다.
95년생 : 여행은 기분 전환에 좋다.
07년생 : 가벼운 이동이 마음을 풀어준다.
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