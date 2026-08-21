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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 23일

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수정 2026-08-21 01:10
입력 2026-08-21 01:10
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36년생 : 웃는 얼굴로 시작하면 좋다.

48년생 : 뜻한 바를 이루겠다.

60년생 : 부담스러운 일이 해결된다.

72년생 : 함부로 일에 뛰어들지 마라.

84년생 : 앞서 달려가면 손실이 크다.

96년생 : 서두르지 말고 흐름을 살펴라.



37년생 : 활기를 되찾는 날이다.

49년생 : 거래나 약속이 순조롭게 흘러간다.

61년생 : 주저하지 말고 일을 처리하라.

73년생 : 크게 얻을 수 있는 운이다.

85년생 : 앞장서지 않는 것이 좋다.

97년생 : 뒤에서 차분히 살피면 득이 있다.

호랑이

38년생 : 자신을 지나치게 과장하지 마라.

50년생 : 대인관계에 신경 쓰면 좋다.

62년생 : 용기를 내어 행동하라.

74년생 : 주변 말에 현혹되지 마라.

86년생 : 소신껏 행동하면 크게 길하다.

98년생 : 자기 판단을 믿고 움직여라.

토끼

39년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.

51년생 : 타인과의 불화를 조심하라.

63년생 : 나중에 손실이 생길 수 있다.

75년생 : 금전 거래는 신중해야 한다.

87년생 : 성실한 노력이 중요한 하루.

99년생 : 꾸준히 쌓으면 좋은 결과가 있다.



40년생 : 머무는 것이 이득이 있는 날.

52년생 : 남에 대한 배려가 중요하다.

64년생 : 자신의 능력을 먼저 알아야 한다.

76년생 : 순조롭지만 긴장을 풀지 마라.

88년생 : 목표를 이룰 수 있겠다.

00년생 : 끝까지 집중하면 성과가 따른다.

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41년생 : 건강 문제에 힘써야 한다.

53년생 : 버려야 할 것은 과감히 버려라.

65년생 : 매사 신중하게 처신하라.

77년생 : 감각을 발휘해 성과를 거둔다.

89년생 : 다른 것에 마음을 빼앗기면 손해다.

01년생 : 집중력을 잃지 않으면 길하다.



42년생 : 재산 문제에 신경이 쓰인다.

54년생 : 목표를 세워놓고 일하라.

66년생 : 심기일전하는 마음이 필요하다.

78년생 : 친한 사람의 말도 쉽게 믿지 마라.

90년생 : 계획한 대로 이루어지기 어렵다.

02년생 : 방향을 다시 점검해야 한다.



43년생 : 가족에게서 기쁜 소식이 있다.

55년생 : 뜻이 너무 크면 실망도 크다.

67년생 : 재물이 들어오니 관리를 잘하라.

79년생 : 각오를 새롭게 하는 것이 좋다.

91년생 : 이동이나 변동운은 길하다.

03년생 : 움직이면 새로운 기회를 만난다.

원숭이

44년생 : 배려하는 마음이 중요하다.

56년생 : 부담감을 느끼게 될 수 있다.

68년생 : 본분을 다하면 이득이 있다.

80년생 : 여러 가지 일에 끼어들지 마라.

92년생 : 차분하게 처리하면 크게 길하다.

04년생 : 한 가지 일에 집중하는 것이 좋다.



45년생 : 따뜻한 사랑을 발휘하라.

57년생 : 소망하던 일이 이루어지겠다.

69년생 : 욕심이 끝이 없으니 조심하라.

81년생 : 자식이나 아랫사람으로 금전 지출이 있다.

93년생 : 현재 위치에 만족하라.

05년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.



46년생 : 정신을 맑게 해야 한다.

58년생 : 새롭게 출발하면 좋다.

70년생 : 용기를 잃지 마라.

82년생 : 시비에 말려들지 마라.

94년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.

06년생 : 자기 일에만 집중하면 무난하다.

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47년생 : 진심으로 베풀고 도와주어라.

59년생 : 새롭게 개척하는 일은 빠를수록 좋다.

71년생 : 좋은 하루가 되겠다.

83년생 : 전화위복의 기회가 온다.

95년생 : 신중한 처신이 행운을 부른다.

07년생 : 조심스럽게 움직이면 좋은 기회가 온다.
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