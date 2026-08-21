[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 22일
수정 2026-08-21 01:09
입력 2026-08-21 01:09
쥐
36년생 : 조급하게 서두르지 마라.
48년생 : 다툼수가 있으니 말조심하라.
60년생 : 돈은 빌려주지도 빌리지도 마라.
72년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.
84년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.
96년생 : 책임을 다하면 좋은 평가가 따른다.
소
37년생 : 금전 낭비를 조심해야 한다.
49년생 : 타인에게 부탁하지 않는 것이 좋다.
61년생 : 업무는 부진하나 너무 실망하지 마라.
73년생 : 마음이 심란할 수 있다.
85년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.
97년생 : 가까운 사람에게 위로를 얻는다.
호랑이
38년생 : 의견 다툼이 예상된다.
50년생 : 가정에 충실해야 한다.
62년생 : 작은 노력으로 큰 성공을 거두겠다.
74년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀린다.
86년생 : 분수를 잃으면 불리하다.
98년생 : 욕심을 줄이면 좋은 흐름이 온다.
토끼
39년생 : 언행을 조심해야 한다.
51년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.
63년생 : 끝맺음을 잘해야 한다.
75년생 : 서두르지 말아야 한다.
87년생 : 큰 성과가 있으니 행운이 따른다.
99년생 : 차분히 마무리하면 인정받는다.
용
40년생 : 답답한 일은 속 시원히 풀어라.
52년생 : 문서나 보증은 서지 마라.
64년생 : 계획을 꼼꼼히 세워야 한다.
76년생 : 상대를 알고 움직여야 한다.
88년생 : 분수에 맞는 행동을 하라.
00년생 : 무리하지 않으면 탈이 없다.
DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.
41년생 : 사람 만나는 일에서 좋은 일이 있다.
53년생 : 계약 건에 좋은 흐름이 있다.
65년생 : 이동수는 조심해야 한다.
77년생 : 씀씀이가 커질 수 있다.
89년생 : 도움 받을 일이 있으면 받아라.
01년생 : 주변 도움을 받아들이면 일이 풀린다.
말
42년생 : 마음의 괴로움이 곧 해결된다.
54년생 : 일의 순서를 찾아 실행하라.
66년생 : 실력이 부족해도 당황하지 마라.
78년생 : 서로 반목할 일이 생길 수 있다.
90년생 : 기분이 상쾌한 하루가 되겠다.
02년생 : 차분히 대응하면 좋은 분위기가 이어진다.
양
43년생 : 기쁜 소식이 들려오겠다.
55년생 : 사소한 일일수록 더욱 주의하라.
67년생 : 어렵고 모험적인 일은 피하라.
79년생 : 무리하면 손해를 볼 수 있다.
91년생 : 피하지 말고 배짱 있게 나아가라.
03년생 : 자신감을 가지면 길이 열린다.
원숭이
44년생 : 주변 사람에게 도움을 받겠다.
56년생 : 매사 확실하게 임하라.
68년생 : 상대를 얕보지 마라.
80년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
92년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.
04년생 : 꾸준히 하면 성과가 따른다.
닭
45년생 : 행운이 따르는 하루다.
57년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심하라.
69년생 : 일을 벌이면 귀인이 도와 길하다.
81년생 : 재물보다 명예가 높아진다.
93년생 : 만사가 형통하게 풀린다.
05년생 : 좋은 기운이 함께하니 자신감을 가져라.
개
46년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.
58년생 : 뜻한 바를 이루겠다.
70년생 : 나중에 손실이 생길 수 있다.
82년생 : 신뢰를 얻어 만사가 길하다.
94년생 : 대립하는 일은 반드시 피하라.
06년생 : 부드럽게 말하면 갈등을 줄인다.
돼지
47년생 : 자신을 지나치게 몰아붙이지 마라.
59년생 : 용기 내어 행동하라.
71년생 : 주변의 말에 현혹되지 마라.
83년생 : 소신껏 행동하면 크게 길하다.
95년생 : 대인관계에 신경 쓰면 좋다.
07년생 : 진심을 보이면 좋은 인연이 따른다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지