[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 17일

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36년생 : 함부로 사람을 믿지 마라.48년생 : 운이 서서히 좋아지기 시작한다.60년생 : 신용을 중시해야 길하다.72년생 : 우유부단한 태도는 버려라.84년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.96년생 : 결심한 일은 자신 있게 밀고 나가라.37년생 : 참고 기다리면 복이 있겠다.49년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.61년생 : 오해나 구설수를 조심하라.73년생 : 고집을 부리면 망신수가 있다.85년생 : 순리를 거스르면 이루기 어렵다.97년생 : 무리하게 나서지 말고 흐름을 따르라.호랑이38년생 : 지나치게 친절한 사람을 조심하라.50년생 : 구두 약속은 믿지 않는 것이 좋다.62년생 : 애쓴 만큼 보람이 있겠다.74년생 : 바쁜 만큼 실속은 적을 수 있다.86년생 : 운수가 크게 트이니 횡재운이 있다.98년생 : 뜻밖의 행운이 찾아올 수 있다.토끼39년생 : 가까운 사람일수록 경계하라.51년생 : 너무 욕심부리지 마라.63년생 : 일을 추진하다 낭패를 볼 수 있다.75년생 : 새로운 운이 펼쳐지는 날.87년생 : 마음먹은 대로 일이 풀린다.99년생 : 좋은 흐름이 열리니 적극적으로 움직여라.40년생 : 질병이 염려되니 건강을 챙겨라.52년생 : 오늘은 행운이 따르는 날.64년생 : 마음먹은 대로 되어 기쁨이 크다.76년생 : 지금은 어려워도 나중에는 길하다.88년생 : 마음이 안정되지 않아도 흔들리지 마라.00년생 : 급한 판단보다 차분한 정리가 필요하다.41년생 : 옛것을 잘 유지하고 지켜라.53년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.65년생 : 여행이나 이동에서 득이 있다.77년생 : 서로 돕고 협조해야 성과가 있다.89년생 : 일이 성장할 가능성이 높다.01년생 : 협력하면 기대 이상의 결과가 있다.42년생 : 구하려 해도 얻기 어려운 날.54년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.66년생 : 복록이 찾아드는구나.78년생 : 집안이 화평하고 기쁨이 넘친다.90년생 : 사람 사귀는 일에 성심을 다하라.02년생 : 진심으로 대하면 좋은 인연이 생긴다.43년생 : 큰 경사가 생기겠다.55년생 : 매사가 어긋날 수 있으니 신중하라.67년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.79년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.91년생 : 사소한 말 한마디가 큰 어려움을 부른다.03년생 : 말조심하면 불필요한 문제를 피한다.원숭이44년생 : 친구와 즐거운 하루를 보낸다.56년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.68년생 : 모든 일은 자업자득이다.80년생 : 계획에 따라 일을 처리하라.92년생 : 자신의 일에 집중해야 한다.04년생 : 남의 일보다 맡은 일에 힘써라.45년생 : 넓은 마음으로 사람을 대하라.57년생 : 절약하는 습관을 들여라.69년생 : 일을 추진하면 큰 결과가 있다.81년생 : 유통이나 거래에서 수익이 생긴다.93년생 : 근심 걱정이 사라지는구나.05년생 : 마음이 한결 가벼워지는 날.46년생 : 소문에 지나치게 연연하지 마라.58년생 : 동업은 문제가 생길 수 있다.70년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 있다.82년생 : 공연한 일에 휘말릴 수 있다.94년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 온다.06년생 : 예상 밖의 연락으로 기분이 좋아진다.돼지47년생 : 여러 사람이 우러러보겠다.59년생 : 자신 있게 밀고 나가면 꼬였던 일이 풀린다.71년생 : 행운의 날이 찾아왔구나.83년생 : 좋은 기회를 만나는 날.95년생 : 인기를 얻고 일이 서서히 풀린다.07년생 : 밝은 태도가 좋은 흐름을 만든다.