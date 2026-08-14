[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 15일
수정 2026-08-14 03:25
입력 2026-08-14 03:25
쥐
36년생 : 하늘이 도우니 기쁜 일이 생긴다.
48년생 : 노력의 대가가 적어 아쉬울 수 있다.
60년생 : 부부 화합이 좋은 날이다.
72년생 : 소문이 좋으니 처신을 잘하라.
84년생 : 반드시 큰 성과가 따르겠다.
96년생 : 끝까지 밀고 가면 결과가 좋다.
소
37년생 : 집안에서 안정을 취하는 것이 좋다.
49년생 : 두 갈래 길에서 고민하게 된다.
61년생 : 자존심을 버리고 도움을 받아라.
73년생 : 오늘은 실수가 잦으니 조심하라.
85년생 : 새로운 설계에 행운이 있다.
97년생 : 새 계획을 세우면 좋은 흐름이 열린다.
호랑이
38년생 : 밤길을 조심해야 한다.
50년생 : 가정에 충실하는 것이 좋다.
62년생 : 믿는 사람에게 의논하라.
74년생 : 조금만 참고 기다려라.
86년생 : 순서에 따라 차근차근 진행하라.
98년생 : 급하게 서두르지 않으면 길하다.
토끼
39년생 : 무리하지 않으면 횡재수가 있다.
51년생 : 많은 이득이 생기겠다.
63년생 : 약속이 미뤄지거나 재물이 나갈 수 있다.
75년생 : 길운이 서서히 다가온다.
87년생 : 일의 마무리를 잘해야 한다.
99년생 : 끝맺음을 분명히 하면 인정받는다.
용
40년생 : 재물이 풍요롭게 들어온다.
52년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.
64년생 : 모든 일이 형통하게 풀린다.
76년생 : 주변 사람은 가려서 사귀어라.
88년생 : 계획대로 일이 추진된다.
00년생 : 준비한 대로 움직이면 성과가 있다.
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41년생 : 참는 것이 평화를 지킨다.
53년생 : 여행은 삼가는 것이 좋다.
65년생 : 시비거리가 생기니 조심하라.
77년생 : 가족과 시간을 함께 보내라.
89년생 : 좋은 일이 넘쳐나는 하루.
01년생 : 가까운 사람과 즐거움을 나누어라.
말
42년생 : 한 가지 일에 너무 집착하지 마라.
54년생 : 주색을 가까이하지 않는 것이 좋다.
66년생 : 고생 끝에 낙이 찾아온다.
78년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.
90년생 : 웃음이 끊이지 않는 하루.
02년생 : 좋은 분위기 속에서 자신감이 생긴다.
양
43년생 : 가족과 상의하면 반드시 해결된다.
55년생 : 기다리는 여유를 가져라.
67년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.
79년생 : 새로운 일을 무리하게 추구하지 마라.
91년생 : 연애운이 순조롭게 흐른다.
03년생 : 마음이 통하는 사람과 가까워진다.
원숭이
44년생 : 활기가 넘치는 날이다.
56년생 : 예상 밖의 지출이 생길 수 있다.
68년생 : 내일을 위한 충전이 필요하다.
80년생 : 여행을 해도 길한 날이다.
92년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.
04년생 : 가벼운 이동 속에 좋은 기운이 있다.
닭
45년생 : 남의 일에 지나치게 간섭하지 마라.
57년생 : 비밀은 확실하게 지켜야 한다.
69년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.
81년생 : 윗사람의 충고를 받아들여라.
93년생 : 활기가 넘치는 날이다.
05년생 : 적극적으로 움직이면 좋은 흐름이 온다.
개
46년생 : 기대가 크면 실망도 큰 법이다.
58년생 : 가족에게 고민이 생길 수 있다.
70년생 : 마음이 심란해질 수 있다.
82년생 : 급하게 서두르지 마라.
94년생 : 작은 실수로 망신수가 있으니 조심하라.
06년생 : 말과 행동을 한 번 더 살펴라.
돼지
47년생 : 여유를 가지는 것이 좋다.
59년생 : 다른 사람과 협조를 잘하라.
71년생 : 운기가 왕성하니 재물 이득이 있다.
83년생 : 뜻대로 일이 풀리겠다.
95년생 : 도와줄 사람이 있으니 걱정하지 마라.
07년생 : 주변 도움으로 어려움이 풀린다.
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