[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 14일

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36년생 : 부부 화합이 좋은 날이다.48년생 : 행운이 가까이 손짓한다.60년생 : 하는 일이 상승세를 타겠다.72년생 : 부지런하게 움직여야 한다.84년생 : 즉흥적인 발상은 금물이다.96년생 : 생각보다 계획을 먼저 세워라.37년생 : 가족에게 도움을 받는다.49년생 : 새로운 희망으로 마음이 부푼다.61년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.73년생 : 마음먹은 대로 일이 이루어진다.85년생 : 변화는 천천히 주는 것이 좋다.97년생 : 급하게 바꾸기보다 차근차근 움직여라.호랑이38년생 : 희망이 넘치는 하루가 시작된다.50년생 : 먼 곳으로의 여행은 삼가라.62년생 : 실적이 없어 걱정이 늘 수 있다.74년생 : 저녁 약속에서 실수하지 않게 하라.86년생 : 귀인을 만나는 좋은 운세다.98년생 : 만남 속에서 뜻밖의 도움을 받는다.토끼39년생 : 현상 유지에 힘쓰는 것이 좋다.51년생 : 뜻밖의 경사가 생긴다.63년생 : 동쪽에서 행운이 따른다.75년생 : 어두운 밤길은 조심하라.87년생 : 집안일이 잘되고 기운이 좋아진다.99년생 : 가족과의 시간이 마음을 편하게 한다.40년생 : 모든 일은 자업자득으로 돌아온다.52년생 : 허영에 빠지지 않도록 조심하라.64년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.76년생 : 남쪽은 길하나 북쪽은 신중하라.88년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 나타난다.00년생 : 예상 밖의 도움으로 일이 풀린다.41년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.53년생 : 요란하게 움직이면 소득이 적다.65년생 : 부부 화목에 시간을 투자하라.77년생 : 부당한 이익은 취하지 마라.89년생 : 좋은 일이 넘쳐나는 하루.01년생 : 기쁨이 많아도 겸손을 잊지 마라.42년생 : 웃음이 끊이지 않는 하루.54년생 : 마음을 잘 다스려야 한다.66년생 : 일이 더디게 추진될 수 있다.78년생 : 전화위복의 기회가 찾아온다.90년생 : 기회는 항상 오는 것이 아니니 잡아라.02년생 : 좋은 순간을 놓치지 않게 준비하라.43년생 : 감언이설에 주의하라.55년생 : 일을 남에게 맡기면 실패할 수 있다.67년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.79년생 : 새로운 일을 무리하게 추구하지 마라.91년생 : 기초를 튼튼히 해두는 것이 좋다.03년생 : 기본을 다지면 나중에 득이 된다.원숭이44년생 : 도와주는 사람이 많겠다.56년생 : 이름을 떨칠 일이 생긴다.68년생 : 주관대로 행동해도 좋다.80년생 : 행운과 명예가 함께 따른다.92년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.04년생 : 꾸준한 노력이 좋은 평가를 부른다.45년생 : 기쁘고 편안한 하루가 된다.57년생 : 주머니 사정이 넉넉해질 수 있다.69년생 : 참고 견디면 크게 길하다.81년생 : 예의를 지켜야 행운이 따른다.93년생 : 새로운 만남에 신경 써라.05년생 : 좋은 인연이 다가오니 마음을 열어라.46년생 : 건강에 신경 써야 한다.58년생 : 매매는 조금 지연될 수 있다.70년생 : 타인에게 인정받는 날이다.82년생 : 좋은 소문이 따르니 처신을 잘하라.94년생 : 오랜만에 휴식을 취할 수 있다.06년생 : 몸과 마음을 쉬게 하면 운이 회복된다.돼지47년생 : 운기가 순조롭게 흐르는 날.59년생 : 참고 견디면 크게 길하다.71년생 : 어렵던 일이 도움으로 해결된다.83년생 : 타인에게 인정받겠다.95년생 : 여행이나 이동에 좋은 날.07년생 : 움직임 속에서 좋은 기운을 얻는다.