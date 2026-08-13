[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 13일

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36년생 : 귀한 인연을 만나게 된다.48년생 : 기쁜 소식으로 마음이 즐겁다.60년생 : 사업운이 좋아 활기가 돈다.72년생 : 문서 관계에서 행운이 있다.84년생 : 좋은 기회가 가까이 온다.96년생 : 기회를 놓치지 않도록 준비하라.37년생 : 기쁜 일이 생기겠구나.49년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.61년생 : 오해가 생기지 않도록 주의하라.73년생 : 변동은 삼가는 것이 좋다.85년생 : 기회 포착을 잘해야 한다.97년생 : 주변 흐름을 잘 살피면 득이 있다.호랑이38년생 : 필요 이상의 지출은 줄여라.50년생 : 장기적인 투자는 길하게 작용한다.62년생 : 적극적인 모습을 보여라.74년생 : 일이 일사천리로 풀린다.86년생 : 소득은 생각보다 적을 수 있다.98년생 : 기대보다 현실을 먼저 살펴라.토끼39년생 : 매사가 순조롭게 잘 풀린다.51년생 : 중도에 포기하면 큰 손해가 따른다.63년생 : 서서히 길운이 들어온다.75년생 : 일이 잘 추진되는 날이다.87년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻는다.99년생 : 성실한 태도가 주변의 인정을 부른다.40년생 : 모든 일에 조심해야 한다.52년생 : 과로하지 말고 안정을 취하라.64년생 : 고생도 훗날의 낙으로 여겨라.76년생 : 계획대로 밀고 나가도 좋다.88년생 : 잔재주를 부리지 말고 정직하게 하라.00년생 : 기본에 충실해야 실수가 없다.41년생 : 남의 일에도 조금은 신경을 써라.53년생 : 일이 손에 잡히지 않을 수 있다.65년생 : 좋은 기회가 가까이 다가온다.77년생 : 친척의 도움도 신중히 받아라.89년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.01년생 : 성실하게 움직이면 보람이 있다.42년생 : 고집스러운 마음은 버려라.54년생 : 욕심을 부리면 좌절할 수 있다.66년생 : 필요 없는 지출이 많아질 수 있다.78년생 : 타인의 일로 바쁘게 움직인다.90년생 : 고집만 줄이면 일이 순조롭다.02년생 : 유연한 태도가 좋은 결과를 만든다.43년생 : 힘겨운 일은 되도록 삼가라.55년생 : 자존심 때문에 구설이 생길 수 있다.67년생 : 노력하는 사람만이 성공한다.79년생 : 매사를 소신껏 처리해야 한다.91년생 : 애쓴 만큼 즐거움이 따르는 하루.03년생 : 포기하지 않으면 좋은 결실이 있다.원숭이44년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.56년생 : 필요하면 남에게 도움을 청하라.68년생 : 몸과 마음이 불편할 수 있다.80년생 : 집안에 경사가 생기겠다.92년생 : 고민은 시간이 지나며 해결된다.04년생 : 조급해하지 말고 흐름을 기다려라.45년생 : 먹을 복이 많아지는 날.57년생 : 건강도 좋아지고 재물도 늘어난다.69년생 : 고집 때문에 다툼이 생길 수 있다.81년생 : 몸은 하나인데 약속은 많아진다.93년생 : 은인의 도움이 따르겠다.05년생 : 고마운 사람에게 감사함을 전하라.46년생 : 친지나 친구와 화목하게 지내라.58년생 : 재물운이 왕성해지는 날.70년생 : 겸손해야 인기를 얻는다.82년생 : 오늘은 일찍 귀가하는 것이 좋다.94년생 : 때를 만나 기쁜 일이 생긴다.06년생 : 좋은 기회가 오니 놓치지 마라.돼지47년생 : 건강에 각별히 주의하라.59년생 : 차분하게 일을 풀어나가라.71년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.83년생 : 지나친 기대는 삼가는 것이 좋다.95년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.07년생 : 가족과 함께하면 좋은 일이 있다.