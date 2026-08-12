[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 12일

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36년생 : 기다리던 소식을 듣게 된다.48년생 : 집안이 화목하고 마음이 편하다.60년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.72년생 : 수입이 좋아지는 날이다.84년생 : 갑작스러운 일에도 당황하지 마라.96년생 : 침착하게 대응하면 문제없이 넘긴다.37년생 : 어려운 고비도 쉽게 해결된다.49년생 : 새로운 친구나 인연을 만나겠다.61년생 : 횡재수가 있어 기쁨이 따른다.73년생 : 지나친 계획은 무리가 될 수 있다.85년생 : 행운이 가까이 손짓하는 날.97년생 : 좋은 기회가 오니 잘 살펴라.호랑이38년생 : 귀인이 찾아와 도움을 준다.50년생 : 바쁘게 움직이면 행운이 따른다.62년생 : 커다란 성과를 얻을 수 있다.74년생 : 즐거운 만남이나 식사 자리가 있다.86년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.98년생 : 사람들과 어울리면 좋은 일이 생긴다.토끼39년생 : 무리하게 행동하지 마라.51년생 : 모든 일에 신중을 기해야 한다.63년생 : 문서에서 큰 이익이 생긴다.75년생 : 우연한 행운이 찾아온다.87년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.99년생 : 서두르지 않으면 좋은 흐름이 온다.40년생 : 어려움이 와도 적극적으로 나아가라.52년생 : 변동수가 있고 명예가 오를 수 있다.64년생 : 공들인 일이 흔들릴 수 있으니 조심하라.76년생 : 큰일을 추진해 성공할 운이다.88년생 : 새로운 일을 벌여도 좋은 날.00년생 : 도전하는 자세가 좋은 결과를 만든다.41년생 : 기쁨 속에 작은 근심이 섞일 수 있다.53년생 : 하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.65년생 : 생활에 여유를 가져야 한다.77년생 : 자신의 일을 함부로 말하지 마라.89년생 : 신용을 지키는 것이 가장 중요하다.01년생 : 약속을 지키면 신뢰를 얻는다.42년생 : 체면이 손상될 수 있으니 조심하라.54년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.66년생 : 저녁 약속이 미뤄질 수 있다.78년생 : 재물운이 따르는 하루.90년생 : 대인관계가 원만하게 흐른다.02년생 : 사람들과의 만남에서 기쁨이 있다.43년생 : 기다리던 소식이 들어온다.55년생 : 가까운 사람과 충돌을 조심하라.67년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.79년생 : 힘들수록 용기를 가져라.91년생 : 좋은 사람을 만날 운이 있다.03년생 : 새로운 인연이 기분 좋은 변화를 준다.원숭이44년생 : 기쁜 날이니 마음껏 움직여도 좋다.56년생 : 긴장을 풀고 여유를 가져라.68년생 : 아랫사람의 협조를 잘 활용하라.80년생 : 아는 것이 오히려 부담이 될 수 있다.92년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.04년생 : 기본을 지키면 좋은 평가를 받는다.45년생 : 귀인의 도움을 받는다.57년생 : 마음의 부담이 차츰 사라진다.69년생 : 안정이 최우선이니 무리하지 마라.81년생 : 희망을 가진 자만이 성공을 얻는다.93년생 : 상대에게 협조하면 길하다.05년생 : 함께하는 자세가 좋은 결과를 만든다.46년생 : 분수에 맞는 행동을 하라.58년생 : 곤란한 일이 생길 수 있다.70년생 : 부부애와 가까운 정이 좋아진다.82년생 : 노력의 성과로 재물운이 따른다.94년생 : 차분한 마음에 횡재수가 있다.06년생 : 침착하게 움직이면 뜻밖의 이득이 있다.돼지47년생 : 가정이 안정되고 마음이 편하다.59년생 : 막혔던 운이 트이기 시작한다.71년생 : 침착하게 행동해야 한다.83년생 : 허황된 일에 휘말리지 마라.95년생 : 적극적으로 도전해보면 좋다.07년생 : 자신감을 가지고 새롭게 시도하라.