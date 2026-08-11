[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 11일

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36년생 : 자기 분수를 지키면 편안하다.48년생 : 하는 일마다 행운이 따라온다.60년생 : 새로운 사람을 만나 기분이 좋아진다.72년생 : 웃어른의 의견을 따르면 길하다.84년생 : 부지런히 움직이면 좋은 결과가 있다.96년생 : 성실한 태도가 좋은 기회를 부른다.37년생 : 복이 가득하고 신수가 좋은 날.49년생 : 차분하게 일을 풀어나가라.61년생 : 근심 걱정이 사라져 마음이 편하다.73년생 : 작은 것이 쌓여 큰 성과가 된다.85년생 : 즉흥적인 판단은 삼가는 것이 좋다.97년생 : 급한 생각보다 신중함이 필요하다.호랑이38년생 : 근심이 사라지고 기쁜 일이 생긴다.50년생 : 때와 장소를 잘 가려 행동하라.62년생 : 사람을 조심하고 재물을 잘 지켜라.74년생 : 일이 뜻대로 진행되지 않을 수 있다.86년생 : 윗사람의 조언을 듣는 것이 좋다.98년생 : 혼자 판단하지 말고 조언을 구하라.토끼39년생 : 어려운 이웃을 돌보면 크게 길하다.51년생 : 재물운이 좋아 마음이 넉넉하다.63년생 : 친구와의 갈등을 조심하라.75년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.87년생 : 일이 뜻대로 풀리는 하루.99년생 : 자신 있게 움직이면 좋은 성과가 있다.40년생 : 매사가 뜻한 대로 이루어지겠다.52년생 : 분수를 지키고 편하게 지내라.64년생 : 기쁜 일이 생겨 마음이 밝아진다.76년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 나타난다.88년생 : 학업이나 배움에 충실하면 득이 있다.00년생 : 집중해야 할 일에 마음을 모아라.41년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.53년생 : 조급하게 서두르면 건강을 해친다.65년생 : 사업이나 일이 번창하는 운이다.77년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.89년생 : 오후로 갈수록 운이 좋아진다.01년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과가 따른다.42년생 : 건강에 각별히 신경 써라.54년생 : 소망하던 일이 이루어지겠다.66년생 : 부족한 부분은 배우며 채워라.78년생 : 마음을 열고 사람을 사귀면 귀인을 만난다.90년생 : 문서 거래는 확실하게 처리하라.02년생 : 계약이나 약속은 꼼꼼히 살펴라.43년생 : 기쁜 소식을 전해 듣겠다.55년생 : 즐겁고 만족스러운 하루가 된다.67년생 : 환경의 흐름에 순응하는 것이 좋다.79년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.91년생 : 밤늦은 외출은 삼가는 것이 좋다.03년생 : 늦은 시간의 약속은 조심하라.원숭이44년생 : 주변 사람의 도움이 크게 작용한다.56년생 : 수고한 만큼 큰 대가가 따른다.68년생 : 노력한 일이 좋은 결실을 맺는다.80년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋게 마무리된다.92년생 : 행동 하나하나에 주의해야 한다.04년생 : 가볍게 움직이다 실수하지 않게 하라.45년생 : 심신이 피곤하니 건강에 유의하라.57년생 : 구하는 일마다 성사될 운이다.69년생 : 냉철하게 판단해야 후회가 없다.81년생 : 지나친 투자는 삼가는 것이 좋다.93년생 : 반가운 소식이 들려오겠다.05년생 : 좋은 연락이 오니 기분이 밝아진다.46년생 : 지금 상황에 만족하는 마음이 필요하다.58년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.70년생 : 나쁜 일이 오히려 행운으로 바뀐다.82년생 : 이익이 풍족하게 들어온다.94년생 : 소망하던 일은 잠시 늦어질 수 있다.06년생 : 기대가 크면 실망도 생기니 차분하라.돼지47년생 : 몸과 마음을 편안히 하라.59년생 : 찾아온 기회를 놓치지 마라.71년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.83년생 : 도와줄 사람이 나타난다.95년생 : 눈앞의 이익에만 급급하지 마라.07년생 : 길게 보고 움직이면 좋은 결과가 있다.