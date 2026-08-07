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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 9일

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수정 2026-08-07 01:33
입력 2026-08-07 01:33
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36년생 : 재복이 새롭게 들어오는 날.

48년생 : 지나친 투자는 삼가라.

60년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.

72년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

84년생 : 능력에 맞게 처신해야 한다.

96년생 : 무리하지 않으면 좋은 결과가 따른다.



37년생 : 만사가 형통하게 풀린다.

49년생 : 남의 의견을 존중하라.

61년생 : 힘들어도 버티면 내일이 밝다.

73년생 : 금전운이 매우 좋은 날.

85년생 : 고생 끝에 즐거움이 찾아온다.

97년생 : 노력한 일이 좋은 결실로 이어진다.

호랑이

38년생 : 좋은 사람을 만나 대화를 나눈다.

50년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.

62년생 : 명예를 얻을 수 있겠다.

74년생 : 부러울 것이 없는 흐름이다.

86년생 : 매사 주의 깊게 살펴야 한다.

98년생 : 좋은 기회일수록 신중해야 한다.

토끼

39년생 : 과로는 금물이니 쉬어가라.

51년생 : 계획한 일이 성사된다.

63년생 : 어려운 부탁을 받을 수 있다.

75년생 : 기대한 일이 이루어진다.

87년생 : 분위기에 너무 휩쓸리지 마라.

99년생 : 자기 판단을 지키는 것이 좋다.



40년생 : 다시 검토하는 과정이 필요하다.

52년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.

64년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

76년생 : 이동운이 약하니 외출은 삼가라.

88년생 : 변화가 있어도 순리에 맡겨라.

00년생 : 흐름을 거스르지 않으면 길하다.

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41년생 : 조심하고 주의 깊게 살펴라.

53년생 : 복이 넘치는 날이니 금전운이 크다.

65년생 : 남의 것을 탐하면 손해를 본다.

77년생 : 자신감 있게 처리하라.

89년생 : 남의 말에 귀를 기울여라.

01년생 : 조언을 받아들이면 실수를 줄인다.



42년생 : 집안에 경사가 넘치겠다.

54년생 : 손재수가 있으니 주변을 살펴라.

66년생 : 수고한 만큼 공이 따른다.

78년생 : 하던 일을 계속 추진하는 것이 길하다.

90년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.

02년생 : 꾸준히 밀고 가면 좋은 결과가 있다.



43년생 : 가족의 도움이 큰 힘이 된다.

55년생 : 서서히 희망이 보이기 시작한다.

67년생 : 계획대로 되지 않아도 낙심하지 마라.

79년생 : 주변 사람들의 말을 들어라.

91년생 : 시비가 있으니 언행을 조심하라.

03년생 : 말보다 행동을 차분히 해야 한다.

원숭이

44년생 : 양보와 타협이 필요하다.

56년생 : 큰 소득은 기대하기 어렵다.

68년생 : 금전 거래에서 소득이 있다.

80년생 : 운수가 좋으니 무난하게 흘러간다.

92년생 : 대인관계가 순조롭다.

04년생 : 사람들과 부드럽게 어울리면 좋다.



45년생 : 만사가 형통하니 근심하지 마라.

57년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.

69년생 : 감언이설에 속기 쉬우니 조심하라.

81년생 : 재물운이 크게 살아나는 날.

93년생 : 하는 일에 최선을 다하라.

05년생 : 성실하게 집중하면 성과가 있다.



46년생 : 공연한 걱정은 하지 마라.

58년생 : 사업에서 큰 이익을 볼 수 있다.

70년생 : 작은 사고에 주의해야 한다.

82년생 : 바라던 일이 성취되겠다.

94년생 : 조금 더 노력하면 성과가 크다.

06년생 : 끝까지 힘을 내면 좋은 결과가 있다.

돼지

47년생 : 음식과 차량을 조심하라.

59년생 : 현실에 만족하는 마음이 필요하다.

71년생 : 가족과 즐거운 시간을 보내라.

83년생 : 만사가 형통하니 기쁨이 크다.

95년생 : 사랑이나 고백의 기운이 있는 날.

07년생 : 마음을 전하면 좋은 반응이 있다.
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