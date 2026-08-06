[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 6일

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36년생 : 귀인의 도움을 크게 받는 날.48년생 : 해결책이 보이니 걱정을 내려놓아라.60년생 : 성실하게 노력하면 인정받는다.72년생 : 사업운이 좋아 활기가 생긴다.84년생 : 자신의 주관대로 움직여도 좋다.96년생 : 자신감을 가지고 한 걸음 나아가라.37년생 : 이웃에게 베풀면 복이 돌아온다.49년생 : 재물과 인기가 함께 따르는 날.61년생 : 운기가 서서히 좋아지며 막힘이 풀린다.73년생 : 행운은 천천히 찾아오니 기다려라.85년생 : 노력하는 사람에게 이득이 있다.97년생 : 서두르지 않으면 좋은 기회를 잡는다.호랑이38년생 : 주변에서 도와주는 사람이 많다.50년생 : 조화로운 흐름이 만들어지는구나.62년생 : 좋은 결실을 얻는 하루.74년생 : 반가운 손님이나 인연을 만난다.86년생 : 즐겁고 기분 좋은 하루가 되겠다.98년생 : 밝은 태도가 행운을 불러온다.토끼39년생 : 성공의 기회를 잡을 수 있다.51년생 : 멀리 이동하는 일은 삼가라.63년생 : 노력한 만큼 성과를 얻는다.75년생 : 재물운이 살아나니 기쁜 하루.87년생 : 겸손하면 어려운 일도 쉽게 풀린다.99년생 : 낮은 자세가 좋은 평가를 부른다.40년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.52년생 : 뜻밖의 횡재수를 기대해도 좋다.64년생 : 모든 일에 정도를 지켜라.76년생 : 작은 것에 만족하면 마음이 편하다.88년생 : 시비가 생기면 먼저 사과하는 것이 좋다.00년생 : 자존심보다 관계를 먼저 생각하라.41년생 : 근심이 서서히 사라지겠다.53년생 : 뜻한 일이 좋은 열매를 맺는다.65년생 : 모든 일에 자중하는 자세가 필요하다.77년생 : 일 추진은 잠시 미루는 것이 좋다.89년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨야 한다.01년생 : 작은 실수도 다시 살피면 막을 수 있다.42년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.54년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.66년생 : 자신의 소신을 분명하게 밝혀라.78년생 : 운세가 차츰 좋아지는 날.90년생 : 문서나 금전 거래에서 이득이 있다.02년생 : 약속과 계약은 꼼꼼히 확인하라.43년생 : 욕심을 버리면 마음이 편해진다.55년생 : 이기심을 내려놓아야 길하다.67년생 : 말 한마디를 항상 조심하라.79년생 : 기대하던 일에 큰 성과가 있겠다.91년생 : 운이 좋게 작용하니 적극적으로 움직여라.03년생 : 성실하게 나아가면 좋은 결과가 따른다.원숭이44년생 : 심신이 편안하니 즐거움이 따른다.56년생 : 과거는 잊고 새롭게 시작하라.68년생 : 경솔한 행동은 구설을 부른다.80년생 : 서둘러 좋은 기회를 잡아라.92년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일이 있다.04년생 : 무리한 약속보다 안정이 우선이다.45년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.57년생 : 자기 뜻대로 추진해도 좋다.69년생 : 위험한 일이 있으니 매사 신중하라.81년생 : 작은 일들은 무난히 성사된다.93년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.05년생 : 조급해하지 말고 차분히 움직여라.46년생 : 무리하게 행동하지 마라.58년생 : 너무 큰일을 생각하지 않는 것이 좋다.70년생 : 함께 협동하면 성공한다.82년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.94년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.06년생 : 자신감 있게 움직이면 길이 열린다.돼지47년생 : 일은 다음 기회로 미루어질 수 있다.59년생 : 전화위복의 기회를 놓치지 마라.71년생 : 우연한 행운이 따르겠다.83년생 : 어려울 때 도움의 손길이 나타난다.95년생 : 새로운 친구나 인연을 만나겠다.07년생 : 낯선 만남 속에서 즐거움이 생긴다.