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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 3일

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수정 2026-08-03 00:33
입력 2026-08-03 00:33
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36년생 : 여유 있는 마음이 필요한 날.

48년생 : 재물 문제에 신중해야 한다.

60년생 : 모든 것은 마음먹기에 달렸다.

72년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.

84년생 : 임기응변으로 어려움을 넘겨라.

96년생 : 변화에 빠르게 적응하면 길하다.



37년생 : 수익이 크고 마음이 풍족하다.

49년생 : 기쁜 소식을 듣게 된다.

61년생 : 조용히 지내면 큰 탈이 없다.

73년생 : 재운이 들어오니 잘 활용하라.

85년생 : 가까운 사람에게 반가운 소식이 온다.

97년생 : 좋은 인연이 도움을 줄 수 있다.

호랑이

38년생 : 하늘이 도와주는 듯한 운세다.

50년생 : 거동을 신중히 하면 큰 이득이 있다.

62년생 : 행운은 새로운 사람과 함께 온다.

74년생 : 좋은 일과 궂은 일이 함께 지나간다.

86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.

98년생 : 낯선 기회 속에 성장이 있다.

토끼

39년생 : 매매나 거래에서 이익이 생긴다.

51년생 : 바라던 것을 얻을 수 있겠다.

63년생 : 돈 거래는 확실히 해야 한다.

75년생 : 일마다 소득이 높아진다.

87년생 : 크게 발전할 수 있는 운세다.

99년생 : 노력한 만큼 결과가 따라온다.



40년생 : 작은 행운도 놓치지 마라.

52년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

64년생 : 도움을 받아 일이 해결된다.

76년생 : 모든 일이 마음먹기에 달려 있다.

88년생 : 꾀하는 일이 순조롭게 진행된다.

00년생 : 긍정적으로 움직이면 길이 열린다.

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41년생 : 가정에 화목한 기운이 감돈다.

53년생 : 어려움이 와도 걱정할 것 없다.

65년생 : 정신을 바짝 차리면 길운이 넘친다.

77년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

89년생 : 자기 뜻대로 밀고 나가도 좋다.

01년생 : 자신 있게 움직이면 성과가 있다.



42년생 : 운이 좋으니 마무리를 잘하라.

54년생 : 바라던 일이 이루어지겠다.

66년생 : 이웃을 도우면 오히려 득이 된다.

78년생 : 귀인의 도움으로 일이 성사된다.

90년생 : 처음은 어렵지만 결국 해결된다.

02년생 : 포기하지 않으면 길이 보인다.



43년생 : 귀인이 찾아와 도움을 준다.

55년생 : 금전을 잃기 쉬우니 조심하라.

67년생 : 무리하게 일을 벌이지 마라.

79년생 : 여유를 갖고 기다리는 것이 좋다.

91년생 : 모든 일이 마음먹기에 달려 있다.

03년생 : 조급함을 버리면 좋은 흐름이 온다.

원숭이

44년생 : 동쪽은 길하고 남쪽은 조심하라.

56년생 : 이동에 행운이 따른다.

68년생 : 바라던 일이 이루어진다.

80년생 : 매사에 행운이 따르는 날.

92년생 : 의심하지 말고 소신껏 밀고 나가라.

04년생 : 자신을 믿고 꾸준히 움직여라.



45년생 : 이득이 왕성해 기쁜 하루.

57년생 : 조금만 더 노력하면 길하다.

69년생 : 노력한 만큼 보람을 느낀다.

81년생 : 항상 배우는 자세로 임하라.

93년생 : 순수한 마음을 지켜야 한다.

05년생 : 꾸밈없는 태도가 좋은 인상을 준다.



46년생 : 움직임 속에 행운이 있다.

58년생 : 거래나 상담이 이루어진다.

70년생 : 바라던 일이 이루어진다.

82년생 : 일을 성취하니 소득도 크다.

94년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.

06년생 : 기회가 보이면 적극적으로 잡아라.

돼지

47년생 : 순수한 마음을 지켜야 한다.

59년생 : 남의 일에 지나치게 참견하지 마라.

71년생 : 노력하면 충분한 보람이 있다.

83년생 : 이득이 왕성한 기쁜 하루.

95년생 : 신체 리듬을 잘 조절하라.

07년생 : 컨디션을 살피며 무리하지 마라.
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