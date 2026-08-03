[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 3일

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36년생 : 여유 있는 마음이 필요한 날.48년생 : 재물 문제에 신중해야 한다.60년생 : 모든 것은 마음먹기에 달렸다.72년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.84년생 : 임기응변으로 어려움을 넘겨라.96년생 : 변화에 빠르게 적응하면 길하다.37년생 : 수익이 크고 마음이 풍족하다.49년생 : 기쁜 소식을 듣게 된다.61년생 : 조용히 지내면 큰 탈이 없다.73년생 : 재운이 들어오니 잘 활용하라.85년생 : 가까운 사람에게 반가운 소식이 온다.97년생 : 좋은 인연이 도움을 줄 수 있다.호랑이38년생 : 하늘이 도와주는 듯한 운세다.50년생 : 거동을 신중히 하면 큰 이득이 있다.62년생 : 행운은 새로운 사람과 함께 온다.74년생 : 좋은 일과 궂은 일이 함께 지나간다.86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.98년생 : 낯선 기회 속에 성장이 있다.토끼39년생 : 매매나 거래에서 이익이 생긴다.51년생 : 바라던 것을 얻을 수 있겠다.63년생 : 돈 거래는 확실히 해야 한다.75년생 : 일마다 소득이 높아진다.87년생 : 크게 발전할 수 있는 운세다.99년생 : 노력한 만큼 결과가 따라온다.40년생 : 작은 행운도 놓치지 마라.52년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.64년생 : 도움을 받아 일이 해결된다.76년생 : 모든 일이 마음먹기에 달려 있다.88년생 : 꾀하는 일이 순조롭게 진행된다.00년생 : 긍정적으로 움직이면 길이 열린다.41년생 : 가정에 화목한 기운이 감돈다.53년생 : 어려움이 와도 걱정할 것 없다.65년생 : 정신을 바짝 차리면 길운이 넘친다.77년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.89년생 : 자기 뜻대로 밀고 나가도 좋다.01년생 : 자신 있게 움직이면 성과가 있다.42년생 : 운이 좋으니 마무리를 잘하라.54년생 : 바라던 일이 이루어지겠다.66년생 : 이웃을 도우면 오히려 득이 된다.78년생 : 귀인의 도움으로 일이 성사된다.90년생 : 처음은 어렵지만 결국 해결된다.02년생 : 포기하지 않으면 길이 보인다.43년생 : 귀인이 찾아와 도움을 준다.55년생 : 금전을 잃기 쉬우니 조심하라.67년생 : 무리하게 일을 벌이지 마라.79년생 : 여유를 갖고 기다리는 것이 좋다.91년생 : 모든 일이 마음먹기에 달려 있다.03년생 : 조급함을 버리면 좋은 흐름이 온다.원숭이44년생 : 동쪽은 길하고 남쪽은 조심하라.56년생 : 이동에 행운이 따른다.68년생 : 바라던 일이 이루어진다.80년생 : 매사에 행운이 따르는 날.92년생 : 의심하지 말고 소신껏 밀고 나가라.04년생 : 자신을 믿고 꾸준히 움직여라.45년생 : 이득이 왕성해 기쁜 하루.57년생 : 조금만 더 노력하면 길하다.69년생 : 노력한 만큼 보람을 느낀다.81년생 : 항상 배우는 자세로 임하라.93년생 : 순수한 마음을 지켜야 한다.05년생 : 꾸밈없는 태도가 좋은 인상을 준다.46년생 : 움직임 속에 행운이 있다.58년생 : 거래나 상담이 이루어진다.70년생 : 바라던 일이 이루어진다.82년생 : 일을 성취하니 소득도 크다.94년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.06년생 : 기회가 보이면 적극적으로 잡아라.돼지47년생 : 순수한 마음을 지켜야 한다.59년생 : 남의 일에 지나치게 참견하지 마라.71년생 : 노력하면 충분한 보람이 있다.83년생 : 이득이 왕성한 기쁜 하루.95년생 : 신체 리듬을 잘 조절하라.07년생 : 컨디션을 살피며 무리하지 마라.