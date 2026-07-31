[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 2일

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36년생 : 겸손한 마음으로 사람을 대하라.48년생 : 앞서가려다 오히려 고전할 수 있다.60년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.72년생 : 친구나 지인의 유혹을 조심하라.84년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.96년생 : 자신감을 갖되 무리한 약속은 피하라.37년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.49년생 : 좋은 일이 여러 번 생기는 날.61년생 : 서북쪽 이동에서 행운이 따른다.73년생 : 매사 냉정하게 판단해야 한다.85년생 : 주저하지 말고 앞으로 나아가라.97년생 : 기회가 오면 망설이지 말고 잡아라.호랑이38년생 : 이득이 왕성하니 기쁜 하루.50년생 : 위험한 곳은 되도록 피하라.62년생 : 다른 사람의 말에 귀를 기울여라.74년생 : 윗사람을 공경하면 길하다.86년생 : 느긋하게 준비해야 실수가 없다.98년생 : 급한 결정은 피하고 여유를 가져라.토끼39년생 : 금전이 들어올 일이 생긴다.51년생 : 자식이나 아랫사람의 도움이 필요하다.63년생 : 허영심을 버리면 길이 보인다.75년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.87년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.99년생 : 욕심보다 실속을 먼저 챙겨라.40년생 : 겸손하게 움직여야 인정받는다.52년생 : 정신없는 하루가 될 수 있다.64년생 : 서쪽에서 좋은 기운이 들어온다.76년생 : 바쁜 만큼 이득도 많아진다.88년생 : 대책은 빠르게 세울수록 좋다.00년생 : 미루지 말고 바로 정리해야 한다.41년생 : 질병과 피로에 주의하라.53년생 : 막혔던 일이 차츰 풀리겠다.65년생 : 안 되는 일이 없는 즐거운 하루.77년생 : 열심히 추진하면 성과가 있다.89년생 : 서북쪽에서 행운이 따른다.01년생 : 움직일수록 좋은 기회를 만난다.42년생 : 만사가 형통한 좋은 날.54년생 : 침착하고 냉정하게 판단하라.66년생 : 주변에서 인기가 올라간다.78년생 : 자신을 낮추면 도움을 받는다.90년생 : 금전 손실이 있으니 조심하라.02년생 : 지출을 줄이고 실속을 챙겨라.43년생 : 먼 곳 여행은 삼가는 것이 좋다.55년생 : 차질이 따를 수 있으니 주의하라.67년생 : 심신의 안정에 신경 써라.79년생 : 마음을 편하게 가져야 한다.91년생 : 협동하면 성과가 커진다.03년생 : 혼자보다 함께 움직이는 것이 좋다.원숭이44년생 : 조금 더 기다리면 운이 따른다.56년생 : 결과는 좋으니 걱정하지 마라.68년생 : 너무 큰 목표는 부담이 된다.80년생 : 저녁 약속이 미뤄질 수 있다.92년생 : 천천히 추진해야 길하다.04년생 : 서두르면 실수가 생기니 차분히 하라.45년생 : 몸 관리를 잘하면 운수가 대길하다.57년생 : 몸조심이 무엇보다 중요하다.69년생 : 근심은 생겨도 곧 풀리겠다.81년생 : 현실에 충실하면 길이 열린다.93년생 : 더 노력하면 분명 성과가 있다.05년생 : 작은 일도 성실하게 처리하라.46년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.58년생 : 경솔함보다 차분함이 필요하다.70년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.82년생 : 막혔던 운이 드디어 풀린다.94년생 : 자기 뜻대로 밀고 나가도 좋다.06년생 : 자신감을 갖고 끝까지 해보라.돼지47년생 : 문서나 계약에서 이득이 있다.59년생 : 자신 있게 일을 추진하라.71년생 : 매사가 뜻한 대로 흘러간다.83년생 : 작은 일은 무난히 성사된다.95년생 : 전진하면 득이 따르겠다.07년생 : 망설이지 말고 한 걸음 나아가라.