[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 31일

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36년생 : 조용한 하루 속에 평안이 있다.48년생 : 낯선 약속은 쉽게 믿지 마라.60년생 : 진행하는 일이 막힘없이 흐른다.72년생 : 기운이 점점 살아나겠다.84년생 : 사람들과 관계가 따뜻해진다.96년생 : 자신 있게 나아가면 좋은 결과 있다.37년생 : 안정 속에서 좋은 소식이 온다.49년생 : 흔들리지 말고 중심을 잡아라.61년생 : 겸손한 태도가 신뢰를 얻는다.73년생 : 여러 일이 차분히 정리된다.85년생 : 우울한 생각에 오래 머물지 마라.97년생 : 새롭게 시작하면 성과가 따른다.호랑이38년생 : 귀한 조언이 도움이 되겠다.50년생 : 가진 것을 소홀히 하지 마라.62년생 : 뜻밖의 낭패가 있으니 몸조심하라.74년생 : 윗사람의 뜻을 따르면 길하다.86년생 : 힘들수록 용기를 내어라.98년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.토끼39년생 : 기분 좋은 만남이 있겠다.51년생 : 쉬어가는 것이 오히려 길하다.63년생 : 재산이 불어나는 흐름이다.75년생 : 도와주는 사람이 나타난다.87년생 : 주변의 부러움을 받을 만하다.99년생 : 친구의 도움이 큰 힘이 된다.40년생 : 작은 만족에서 즐거움이 생긴다.52년생 : 애쓴 것에 비해 얻음이 적겠다.64년생 : 가까운 사이에도 예의를 지켜라.76년생 : 돈 쓰는 일은 분수에 맞춰라.88년생 : 남의 일에 깊이 관여하지 마라.00년생 : 주변에서 좋은 평가를 받겠다.41년생 : 기분 좋은 일이 슬며시 다가온다.53년생 : 예상 못 한 행운이 따르겠다.65년생 : 새로운 흐름이 시작된다.77년생 : 외출보다 조용히 지내는 게 좋다.89년생 : 마음의 부담이 사라진다.01년생 : 시간을 헛되이 쓰지 마라.42년생 : 정을 나누면 마음이 넉넉하다.54년생 : 주변 사람에게 따뜻하게 대하라.66년생 : 도움을 받아 일이 쉽게 풀린다.78년생 : 투자나 지출은 신중히 살펴라.90년생 : 맡은 일이 잘 마무리된다.02년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.43년생 : 갑작스러운 이동은 피하라.55년생 : 재물운이 좋아 여유가 생긴다.67년생 : 일에서 좋은 흐름을 얻는다.79년생 : 이동이나 여행의 기운이 있다.91년생 : 소중한 인연을 만나겠다.03년생 : 새로운 만남이 기쁨을 준다.원숭이44년생 : 집안 분위기가 한결 따뜻하다.56년생 : 말이 새어나가지 않게 조심하라.68년생 : 나가는 돈이 많아 마음이 상하겠다.80년생 : 행운과 이익이 함께 따른다.92년생 : 참고 견디면 손해를 줄인다.04년생 : 차분히 하면 실수가 줄어든다.45년생 : 몸의 신호를 가볍게 넘기지 마라.57년생 : 재물복이 들어와 마음이 좋다.69년생 : 귀한 사람과 인연이 닿는다.81년생 : 큰 변화보다 현재를 지키는 게 낫다.93년생 : 마음이 풍족해지는 하루다.05년생 : 작은 칭찬이 자신감을 준다.46년생 : 가족에게 반가운 일이 생긴다.58년생 : 행복함을 느끼는 날이다.70년생 : 일이 빠르게 풀려나간다.82년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.94년생 : 조금만 견디면 큰 이득을 본다.06년생 : 노력한 만큼 결과가 따른다.돼지47년생 : 몸과 마음이 한결 가볍다.59년생 : 존재감이 드러나는 하루다.71년생 : 불필요한 지출을 줄여야 한다.83년생 : 자신의 마음먹기에 달려 있다.95년생 : 생각한 일이 서서히 이루어진다.07년생 : 차분한 태도가 좋은 운을 부른다.