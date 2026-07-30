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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 30일

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수정 2026-07-30 02:13
입력 2026-07-30 02:13
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36년생 : 마음이 밝아지는 일이 있다.

48년생 : 오래 기다린 기쁨이 찾아온다.

60년생 : 달콤한 제안은 조심해야 한다.

72년생 : 남의 말에 흔들리면 손해다.

84년생 : 뜻밖의 이익으로 마음이 넉넉하다.

96년생 : 서두르지 말고 다음 기회를 보라.



37년생 : 좋은 흐름이 천천히 다가온다.

49년생 : 편안한 기운이 하루를 감싼다.

61년생 : 막혔던 일이 부드럽게 풀린다.

73년생 : 인내하면 좋은 결과가 온다.

85년생 : 일터에서 성과를 얻겠다.

97년생 : 조금 더 기다리면 상황이 좋아진다.

호랑이

38년생 : 마음을 밝게 가지면 복이 온다.

50년생 : 즐거운 생각이 운을 살린다.

62년생 : 반가운 연락이 기분을 좋게 한다.

74년생 : 가까운 사람이 힘이 되어준다.

86년생 : 욕심을 크게 잡으면 실망이 따른다.

98년생 : 원하는 일이 순조롭게 이루어진다.

토끼

39년생 : 소소한 기쁨이 이어지는 날이다.

51년생 : 아랫사람에게 반가운 말을 듣는다.

63년생 : 좋은 기운이 일마다 따른다.

75년생 : 다툼이 될 일은 피하는 게 좋다.

87년생 : 긍정적으로 보면 길이 열린다.

99년생 : 밝은 태도가 좋은 인연을 부른다.



40년생 : 차분히 지내면 평안함이 크다.

52년생 : 욕심을 줄여야 마음이 편하다.

64년생 : 바쁘게 움직이며 성과를 만든다.

76년생 : 건강을 먼저 챙기는 것이 좋다.

88년생 : 기분 좋은 일이 가까이 있다.

00년생 : 조언을 받아들이면 행운이 따른다.

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41년생 : 작은 즐거움이 생긴다.

53년생 : 생활에 넉넉한 기운이 돈다.

65년생 : 기다리던 일이 반갑게 풀린다.

77년생 : 맡은 일에서 발전이 보인다.

89년생 : 주변의 호감이 높아지겠다.

01년생 : 감정 다툼이 생기지 않게 조심하라.



42년생 : 마음을 비우면 편안함이 온다.

54년생 : 서두르기보다 여유가 필요하다.

66년생 : 가까운 사람과 정이 깊어진다.

78년생 : 맡은 일을 성실히 하면 이득이 있다.

90년생 : 가족과 대화하면 마음이 풀린다.

02년생 : 작은 부상도 방심하지 마라.



43년생 : 조급함을 버리면 편안하다.

55년생 : 금전 계획은 잠시 미루어라.

67년생 : 문서나 계약에서 이로움이 있다.

79년생 : 예상 밖 지출이 생길 수 있다.

91년생 : 앞날에 희망이 보이기 시작한다.

03년생 : 작은 목표부터 이루면 좋다.

원숭이

44년생 : 뜻밖의 도움으로 기쁨이 생긴다.

56년생 : 지금은 기다리는 편이 이롭다.

68년생 : 겸손한 태도가 인정을 부른다.

80년생 : 주변에서 실력을 알아준다.

92년생 : 능률이 올라 좋은 결과가 있다.

04년생 : 배운 것을 잘 활용하겠다.



45년생 : 말다툼에 끼어들지 마라.

57년생 : 집안에 반가운 기운이 돈다.

69년생 : 마음이 앞서면 실수가 생긴다.

81년생 : 함께 힘을 모으면 성과가 크다.

93년생 : 새로운 도전에서 가능성이 보인다.

05년생 : 자신감을 가지면 좋은 평가를 받는다.



46년생 : 건강 관리를 소홀히 하지 마라.

58년생 : 이름이 드러나고 인정받겠다.

70년생 : 충고를 들으면 좋은 결과가 있다.

82년생 : 새 일을 벌이기보다 지키는 게 좋다.

94년생 : 능력을 과하게 믿으면 손해다.

06년생 : 차분히 배우면 실력이 는다.

돼지

47년생 : 지갑과 물건을 잘 챙겨라.

59년생 : 반가운 소식이 이어진다.

71년생 : 가족의 뜻을 먼저 살펴야 한다.

83년생 : 주변과 상의하면 길이 열린다.

95년생 : 조금만 참으면 운이 풀린다.

07년생 : 마음을 차분히 하면 좋은 하루다.
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