[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 28일

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36년생 : 마음을 차분히 하면 편안하다.48년생 : 마음의 안정을 먼저 챙겨라.60년생 : 칭찬을 아끼지 않으면 복이 온다.72년생 : 욕심을 부리면 어려움이 생긴다.84년생 : 조급하게 생각하지 마라.96년생 : 기다리던 소식이 들리겠다.37년생 : 오해가 생기지 않게 조심하라.49년생 : 괜한 오해가 생길 수 있다.61년생 : 가족과 즐거운 시간을 보내라.73년생 : 현상 유지에 힘써야 한다.85년생 : 새로운 시작의 기쁨이 있겠다.97년생 : 노력한 만큼 대가를 얻는다.호랑이38년생 : 금전은 꼼꼼히 챙겨야 한다.50년생 : 금전 지출에 주의하라.62년생 : 경솔한 행동은 삼가야 한다.74년생 : 세심한 주의가 필요하다.86년생 : 서서히 실력이 드러나겠다.98년생 : 뜻밖의 행운이 따른다.토끼39년생 : 몸과 마음이 편안한 날이다.51년생 : 심신이 안정되는 하루다.63년생 : 조금만 참으면 호전된다.75년생 : 몸과 마음이 지쳐 쉬어야 한다.87년생 : 생각지도 못한 행운이 있다.99년생 : 해답의 실마리를 찾겠다.40년생 : 경사로운 기운이 들어온다.52년생 : 기쁜 일이 생기겠다.64년생 : 욕심을 줄이면 길한 날이다.76년생 : 조금만 참고 기다려라.88년생 : 대인관계의 소중함을 느끼겠다.00년생 : 우연한 만남이 이루어진다.41년생 : 가족과 의논하면 마음이 편하다.53년생 : 가족과 상의하는 것이 좋다.65년생 : 운수가 좋아 일이 풀린다.77년생 : 바라던 일이 이루어지겠다.89년생 : 기회가 왔을 때 잡아라.01년생 : 복이 서서히 찾아온다.42년생 : 말 한마디를 조심하면 무난하다.54년생 : 말조심하면 화를 피한다.66년생 : 운동으로 건강을 지키는 것이 좋다.78년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.90년생 : 현실에 충실해야 한다.02년생 : 신뢰를 얻어 일이 잘 풀린다.43년생 : 신수가 편안하고 태평하다.55년생 : 가만히 있으면 뜻밖의 이득이 있다.67년생 : 꾸준한 노력이 필요하다.79년생 : 신념을 가지고 밀고 나가라.91년생 : 성급하게 달려들지 마라.03년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과 있다.원숭이44년생 : 주변 사람과 함께하면 좋다.56년생 : 여러 곳에 마음을 쓰니 일이 풀린다.68년생 : 재물운이 풍성한 날이다.80년생 : 뜻밖의 행운이 들어온다.92년생 : 시간의 여유를 가져라.04년생 : 서두르지 않아야 실수가 없다.45년생 : 남의 말도 귀담아들어라.57년생 : 감언이설에 속지 않게 주의하라.69년생 : 조금 기다리면 행운이 온다.81년생 : 바깥 활동이 유리하다.93년생 : 친구 사이 행동을 조심하라.05년생 : 가까운 사이일수록 예의가 필요하다.46년생 : 때를 기다리면 좋은 흐름이 온다.58년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.70년생 : 바깥 활동이 유리한 날이다.82년생 : 좋은 기운이 함께한다.94년생 : 자신 있게 일을 추진하라.06년생 : 용기를 내면 좋은 결과가 있다.돼지47년생 : 남의 말에 쉽게 흔들리지 마라.59년생 : 경사로운 일이 생기겠다.71년생 : 새로운 일은 천천히 시작하라.83년생 : 막혔던 운이 풀리겠다.95년생 : 차분하게 움직여야 한다.07년생 : 마음을 가라앉히면 길이 보인다.