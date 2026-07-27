[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 27일

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36년생 : 순조로운 흐름이 이어진다.48년생 : 모든 일이 무난히 진행된다.60년생 : 문서나 서류에서 이득이 있다.72년생 : 신수가 왕성하여 일이 잘된다.84년생 : 고민은 시간이 지나며 풀린다.96년생 : 규칙적인 생활이 필요하다.37년생 : 말조심하면 무난히 지나간다.49년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.61년생 : 말 한마디를 신중히 해야 한다.73년생 : 늦기 전에 귀가하는 것이 좋다.85년생 : 분실이나 사고를 조심하라.97년생 : 걱정한 일이 쉽게 풀리겠다.호랑이38년생 : 너그러운 마음이 복을 부른다.50년생 : 관대한 태도가 필요한 날이다.62년생 : 마음을 열면 관계가 좋아진다.74년생 : 진행하는 일이 잘 풀리겠다.86년생 : 투지 있게 노력하면 성과 있다.98년생 : 즉흥적인 행동은 삼가라.토끼39년생 : 반가운 방문이 있을 수 있다.51년생 : 뜻밖의 손님이 찾아온다.63년생 : 좋은 소식이 들리겠다.75년생 : 계획을 확실히 세워야 한다.87년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.99년생 : 물건을 잃지 않게 조심하라.40년생 : 베푸는 마음이 길운을 만든다.52년생 : 너그럽게 대하면 복이 온다.64년생 : 말실수를 하지 않도록 조심하라.76년생 : 먼 곳에서 반가운 소식이 있다.88년생 : 전진은 잠시 보류하는 것이 좋다.00년생 : 작지만 실속 있는 이득이 있다.41년생 : 애쓴 만큼 보람이 돌아온다.53년생 : 노력한 만큼 소득이 생긴다.65년생 : 귀인이 우연히 도와준다.77년생 : 지출이 많아질 수 있으니 조심하라.89년생 : 시간을 잘 쓰면 이득이 있다.01년생 : 일이 무난하게 처리되겠다.42년생 : 집안 분위기가 따뜻해진다.54년생 : 집안이 화평해진다.66년생 : 침착하게 행동하는 것이 좋다.78년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.90년생 : 집안에 넉넉한 기운이 감돈다.02년생 : 이동운은 좋지 않으니 조심하라.43년생 : 건강 관리에 신경 써야 한다.55년생 : 가정에 충실해야 복이 온다.67년생 : 한곳에 머무르는 것이 좋다.79년생 : 매사에 변수가 숨어 있으니 주의하라.91년생 : 이동이나 변화는 유리하다.03년생 : 새로운 환경에서 기회가 생긴다.원숭이44년생 : 미뤄지던 일이 해결된다.56년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.68년생 : 계획한 일이 이루어진다.80년생 : 너무 서두르지 않는 것이 좋다.92년생 : 대인관계에 힘써야 한다.04년생 : 사람들과 잘 맞추면 길하다.45년생 : 베풀면 마음이 편안해진다.57년생 : 모임에 나가면 인기가 오른다.69년생 : 마음이 편안한 것이 최고다.81년생 : 큰일을 성사시킬 운이다.93년생 : 새로운 방향을 찾아보라.05년생 : 다른 방법을 생각하면 길이 열린다.46년생 : 작은 바람이 이루어지겠다.58년생 : 반가운 소식을 듣겠다.70년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라.82년생 : 수익이 크고 마음이 풍족하다.94년생 : 가족 간 마찰을 조심하라.06년생 : 가까운 사이일수록 배려하라.돼지47년생 : 의욕이 살아나는 하루다.59년생 : 원하는 것을 얻을 수 있겠다.71년생 : 이제는 잠시 쉬어갈 때다.83년생 : 일을 너무 크게 벌이지 마라.95년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.07년생 : 꾸준히 하면 좋은 결과 있다.