메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 27일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-27 01:55
입력 2026-07-27 01:55
이미지 확대




36년생 : 순조로운 흐름이 이어진다.

48년생 : 모든 일이 무난히 진행된다.

60년생 : 문서나 서류에서 이득이 있다.

72년생 : 신수가 왕성하여 일이 잘된다.

84년생 : 고민은 시간이 지나며 풀린다.

96년생 : 규칙적인 생활이 필요하다.



37년생 : 말조심하면 무난히 지나간다.

49년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.

61년생 : 말 한마디를 신중히 해야 한다.

73년생 : 늦기 전에 귀가하는 것이 좋다.

85년생 : 분실이나 사고를 조심하라.

97년생 : 걱정한 일이 쉽게 풀리겠다.

호랑이

38년생 : 너그러운 마음이 복을 부른다.

50년생 : 관대한 태도가 필요한 날이다.

62년생 : 마음을 열면 관계가 좋아진다.

74년생 : 진행하는 일이 잘 풀리겠다.

86년생 : 투지 있게 노력하면 성과 있다.

98년생 : 즉흥적인 행동은 삼가라.

토끼

39년생 : 반가운 방문이 있을 수 있다.

51년생 : 뜻밖의 손님이 찾아온다.

63년생 : 좋은 소식이 들리겠다.

75년생 : 계획을 확실히 세워야 한다.

87년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.

99년생 : 물건을 잃지 않게 조심하라.



40년생 : 베푸는 마음이 길운을 만든다.

52년생 : 너그럽게 대하면 복이 온다.

64년생 : 말실수를 하지 않도록 조심하라.

76년생 : 먼 곳에서 반가운 소식이 있다.

88년생 : 전진은 잠시 보류하는 것이 좋다.

00년생 : 작지만 실속 있는 이득이 있다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 애쓴 만큼 보람이 돌아온다.

53년생 : 노력한 만큼 소득이 생긴다.

65년생 : 귀인이 우연히 도와준다.

77년생 : 지출이 많아질 수 있으니 조심하라.

89년생 : 시간을 잘 쓰면 이득이 있다.

01년생 : 일이 무난하게 처리되겠다.



42년생 : 집안 분위기가 따뜻해진다.

54년생 : 집안이 화평해진다.

66년생 : 침착하게 행동하는 것이 좋다.

78년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.

90년생 : 집안에 넉넉한 기운이 감돈다.

02년생 : 이동운은 좋지 않으니 조심하라.



43년생 : 건강 관리에 신경 써야 한다.

55년생 : 가정에 충실해야 복이 온다.

67년생 : 한곳에 머무르는 것이 좋다.

79년생 : 매사에 변수가 숨어 있으니 주의하라.

91년생 : 이동이나 변화는 유리하다.

03년생 : 새로운 환경에서 기회가 생긴다.

원숭이

44년생 : 미뤄지던 일이 해결된다.

56년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.

68년생 : 계획한 일이 이루어진다.

80년생 : 너무 서두르지 않는 것이 좋다.

92년생 : 대인관계에 힘써야 한다.

04년생 : 사람들과 잘 맞추면 길하다.



45년생 : 베풀면 마음이 편안해진다.

57년생 : 모임에 나가면 인기가 오른다.

69년생 : 마음이 편안한 것이 최고다.

81년생 : 큰일을 성사시킬 운이다.

93년생 : 새로운 방향을 찾아보라.

05년생 : 다른 방법을 생각하면 길이 열린다.



46년생 : 작은 바람이 이루어지겠다.

58년생 : 반가운 소식을 듣겠다.

70년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라.

82년생 : 수익이 크고 마음이 풍족하다.

94년생 : 가족 간 마찰을 조심하라.

06년생 : 가까운 사이일수록 배려하라.

돼지

47년생 : 의욕이 살아나는 하루다.

59년생 : 원하는 것을 얻을 수 있겠다.

71년생 : 이제는 잠시 쉬어갈 때다.

83년생 : 일을 너무 크게 벌이지 마라.

95년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.

07년생 : 꾸준히 하면 좋은 결과 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기