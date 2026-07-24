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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 26일

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수정 2026-07-24 02:23
입력 2026-07-24 02:23
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36년생 : 집안에 편안한 기운이 감돈다.

48년생 : 가족과 웃을 일이 생기겠다.

60년생 : 돈이나 물건을 잃지 않게 조심하라.

72년생 : 막막하던 일에 희망이 보인다.

84년생 : 부담이 줄고 마음이 가벼워진다.

96년생 : 실력이 조금씩 올라가는 운이다.



37년생 : 반가운 사람과 정을 나누겠다.

49년생 : 기분 좋은 일이 이어지는 날이다.

61년생 : 예상 못 한 일로 마음이 쓰이겠다.

73년생 : 좋은 운이 서서히 가까워진다.

85년생 : 도움 줄 사람이 곁에 나타난다.

97년생 : 새 일을 시작해도 무리가 없다.

호랑이

38년생 : 마음이 편해지고 몸도 가볍다.

50년생 : 몸과 마음이 한결 산뜻하다.

62년생 : 힘든 뒤에 기쁨이 오니 기다려라.

74년생 : 서두르기보다 안정을 지켜야 한다.

86년생 : 가는 곳마다 좋은 기운이 따른다.

98년생 : 마음먹은 일이 순조롭게 이루어진다.

토끼

39년생 : 기다린 소식이 반갑게 들린다.

51년생 : 바라던 연락을 받게 된다.

63년생 : 생활을 정리하면 마음도 편해진다.

75년생 : 재물운이 좋아 실속이 크겠다.

87년생 : 계획했던 일이 미뤄질 수 있다.

99년생 : 좋은 기운이 행운을 불러온다.



40년생 : 집안에 기쁜 기운이 들어온다.

52년생 : 가족에게 반가운 소식이 있다.

64년생 : 작은 일부터 차근차근 성사된다.

76년생 : 분수를 지키면 기쁨이 생긴다.

88년생 : 중요한 문제가 곧 풀리겠다.

00년생 : 자기 뜻대로 힘 있게 나아가라.

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41년생 : 돈 쓸 일을 줄이면 편안하다.

53년생 : 지출이 많으니 절제해야 한다.

65년생 : 건강을 가볍게 여기지 마라.

77년생 : 자신감을 가지면 좋은 결과 있다.

89년생 : 욕심이 지나치면 남는 것이 없다.

01년생 : 어려움은 있어도 쉽게 해결된다.



42년생 : 함께 움직이면 일이 잘 풀린다.

54년생 : 여러 사람과 힘을 모으면 성공한다.

66년생 : 바라던 일이 뜻대로 풀린다.

78년생 : 저녁 약속이 미뤄질 수 있다.

90년생 : 우쭐대지 말고 겸손해야 한다.

02년생 : 주변의 조언을 잘 새겨들어라.



43년생 : 상황에 맞춰 움직이면 길하다.

55년생 : 큰일을 벌이기보다 작게 움직여라.

67년생 : 냉정하게 판단해야 후회가 없다.

79년생 : 생각보다 쉽게 풀리니 걱정 마라.

91년생 : 가볍게 여기면 실패가 따를 수 있다.

03년생 : 방심하지 말고 끝까지 살펴라.

원숭이

44년생 : 작은 말다툼을 조심해야 한다.

56년생 : 기운이 살아나 활기찬 하루다.

68년생 : 주변의 도움으로 일이 해결된다.

80년생 : 사소한 일에 끼어들지 마라.

92년생 : 도와주는 사람이 잇따르겠다.

04년생 : 좋은 조언을 얻어 힘이 난다.



45년생 : 몸이 피곤하니 쉬어가라.

57년생 : 차분한 휴식이 필요한 날이다.

69년생 : 맡은 일에 행운이 따른다.

81년생 : 끝마무리를 잘해야 손해가 없다.

93년생 : 윗사람의 뜻을 따르면 길하다.

05년생 : 조언을 따르면 실수를 줄인다.



46년생 : 밖으로 나가면 좋은 일이 있다.

58년생 : 조용히 처리할 일이 생기겠다.

70년생 : 신경 쓸 일이 생겨 마음이 바쁘다.

82년생 : 비밀은 밖으로 새지 않게 하라.

94년생 : 안정을 취하는 것이 가장 좋다.

06년생 : 말은 아끼고 상황을 지켜보라.

돼지

47년생 : 어려움은 주변 도움으로 풀어라.

59년생 : 하는 일이 막혀 답답할 수 있다.

71년생 : 기다리던 연락이 오겠다.

83년생 : 이동하는 곳에서 행운이 따른다.

95년생 : 먼저 화해하는 자세가 필요하다.

07년생 : 마음을 열면 관계가 좋아진다.
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