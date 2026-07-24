[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 25일

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36년생 : 가까운 일도 다시 살피는 게 좋다.48년생 : 가까운 사람을 경계해야 한다.60년생 : 한발 물러서야 안전하다.72년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨이 있다.84년생 : 친구 일에 휩쓸리지 마라.96년생 : 말보다 성실함이 길운을 부른다.37년생 : 조금 더 기다리면 길이 보인다.49년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.61년생 : 구설수를 조심해야 한다.73년생 : 생각한 일이 성사된다.85년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.97년생 : 쉽게 여기면 일이 꼬일 수 있다.호랑이38년생 : 기대를 줄이면 마음이 편하다.50년생 : 지나친 기대는 하지 마라.62년생 : 한발 물러서면 여러모로 유리하다.74년생 : 의욕은 좋으나 행동은 신중히 하라.86년생 : 장기적인 목적의 투자는 좋다.98년생 : 계획한 대로 추진하라.토끼39년생 : 마음이 넉넉해지는 하루다.51년생 : 부러울 것이 없는 운이다.63년생 : 시간이 해결하니 서두르지 마라.75년생 : 차분히 움직이면 명예가 따른다.87년생 : 가족 간 화합에 힘써라.99년생 : 여행이나 이동에 좋은 기운이 있다.40년생 : 마음이 넉넉해지는 하루다.52년생 : 마음이 풍족해진다.64년생 : 앞을 막던 일이 걷힌다.76년생 : 가볍게 생각하면 실패할 수 있다.88년생 : 잃는 것도 있지만 얻는 것도 있다.00년생 : 자존심을 억제하면 행운이 있다.41년생 : 새로운 길을 살펴도 좋다.53년생 : 새로운 일을 시작해도 가능성이 있다.65년생 : 문서 관계는 바로 처리하라.77년생 : 솔직하게 말하면 유리하다.89년생 : 자기 뜻을 펴기 어렵겠다.01년생 : 친인척 일로 고민이 생길 수 있다.42년생 : 들뜬 마음은 가라앉혀라.54년생 : 들뜨지 말고 자중해야 한다.66년생 : 결과가 좋겠다.78년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.90년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.02년생 : 분수를 잘 지켜야 한다.43년생 : 좋은 신수에 행운이 따른다.55년생 : 기쁜 소식이 있겠다.67년생 : 새 일에는 손해를 조심하라.79년생 : 적지만 소득이 생긴다.91년생 : 참고 견디면 기쁨이 있다.03년생 : 차분히 기다리면 좋은 결과 있다.원숭이44년생 : 인정 베푸는 마음이 필요하다.56년생 : 마음을 너그럽게 가져라.68년생 : 지나친 투자는 삼가라.80년생 : 서두르지 말고 해결하라.92년생 : 진실한 마음으로 임해야 한다.04년생 : 솔직한 태도가 신뢰를 얻는다.45년생 : 여유를 가지고 건강을 챙겨라.57년생 : 형편이 차츰 풀리겠다.69년생 : 아랫사람에게 맡기면 행운이 따른다.81년생 : 일이 성취되고 있다.93년생 : 가까운 사람과 즐거움을 나눈다.05년생 : 함께하면 기쁨이 커진다.46년생 : 반가운 소식이 들린다.58년생 : 이동은 삼가는 것이 좋다.70년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.82년생 : 지나친 투자는 피해야 한다.94년생 : 허영심은 버리는 것이 좋다.06년생 : 겉모습보다 실속을 챙겨라.돼지47년생 : 선심을 쓰면 돌아오는 것이 크다.59년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.71년생 : 능률이 오르고 소득도 높겠다.83년생 : 집안에 넉넉한 기운이 가득하다.95년생 : 변덕이 크면 신뢰를 잃는다.07년생 : 한결같은 태도가 필요하다.