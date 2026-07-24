[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 24일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 가진 것을 지키는 마음이 필요하다.48년생 : 자기 것은 철저히 지켜야 한다.60년생 : 갈등이 풀리면 뜻밖의 이득이 따른다.72년생 : 밖으로 움직이면 운이 살아난다.84년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.96년생 : 맡은 일에 충실하면 이득이 있다.37년생 : 몸을 아끼면 큰 탈이 없다.49년생 : 건강에 신경 써야 한다.61년생 : 성급히 결론 내리지 마라.73년생 : 일이 성사되면 재물이 들어온다.85년생 : 여러 사람의 도움을 받겠다.97년생 : 어려움이 와도 크게 걱정할 것 없다.호랑이38년생 : 작은 실수를 조심해야 한다.50년생 : 실수가 많은 날이니 신중하라.62년생 : 가까운 사람과 다툼을 조심하라.74년생 : 우연히 만난 사람이 도움이 된다.86년생 : 차분히 일을 풀어나가라.98년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.토끼39년생 : 좋은 기운이 머무는 하루다.51년생 : 좋은 흐름이 있다.63년생 : 땅이나 부동산 일은 유리하다.75년생 : 마음의 안정을 찾아야 한다.87년생 : 소신껏 추진하면 큰 성과가 있다.99년생 : 이제야 노력의 대가를 얻는다.40년생 : 좋은 인연을 만날 수 있다.52년생 : 좋은 친구를 만날 운이다.64년생 : 다툼은 피하는 것이 좋다.76년생 : 운이 차츰 좋아진다.88년생 : 실패를 두려워해 마음이 흔들린다.00년생 : 장기적인 목적의 투자는 좋다.41년생 : 따뜻한 태도가 복을 부른다.53년생 : 부드러운 마음으로 사람을 대하라.65년생 : 바라던 일이 며칠 뒤 풀리겠다.77년생 : 운이 조금씩 다가온다.89년생 : 한발 물러서면 여러모로 유리하다.01년생 : 마음이 심란한 하루다.42년생 : 도움의 손길이 가까이 있겠다.54년생 : 도와주는 사람이 많이 생긴다.66년생 : 매사 마무리를 잘해야 한다.78년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.90년생 : 형편에 맞추어 움직여라.02년생 : 바라던 일이 이루어진다.43년생 : 여유를 가지고 움직여라.55년생 : 실속 있는 하루가 되겠다.67년생 : 다른 사람의 의견을 받아들여라.79년생 : 자기 자랑은 삼가는 것이 좋다.91년생 : 자존심이 화를 부를 수 있다.03년생 : 고집을 줄이면 편안하다.원숭이44년생 : 오늘은 쉬어가는 것이 낫다.56년생 : 시작이 좋으면 끝도 좋다.68년생 : 남을 해치는 말은 삼가라.80년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.92년생 : 계획했던 일을 추진하라.04년생 : 준비한 일을 시작해도 좋다.45년생 : 말조심을 해야 한다.57년생 : 가까운 사람이라도 쉽게 믿지 마라.69년생 : 복이 차츰 찾아든다.81년생 : 신뢰를 얻고 이득도 있겠다.93년생 : 노력한 대가를 반드시 얻는다.05년생 : 성실함이 좋은 결과를 만든다.46년생 : 안정을 취하면 행운이 기다린다.58년생 : 모든 일이 성사되겠다.70년생 : 문서로 인한 이득이 있다.82년생 : 애쓴 만큼 소득도 생긴다.94년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.06년생 : 도움을 받아 일이 쉽게 풀린다.돼지47년생 : 당장은 어려워도 곧 풀린다.59년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.71년생 : 순리대로 차근히 추진하라.83년생 : 집안에 경사가 있겠다.95년생 : 성급한 행동은 역효과를 부른다.07년생 : 서두르지 않으면 길이 열린다.