[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 23일

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36년생 : 가진 것을 잘 챙기면 무난하다.48년생 : 재물을 잘 지켜야 한다.60년생 : 오래된 인연과 다시 닿겠다.72년생 : 무리보다 안정을 취하는 것이 낫다.84년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.96년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.37년생 : 기대를 낮추면 마음이 편하다.49년생 : 너무 큰 기대는 하지 마라.61년생 : 친척 일로 신경 쓸 수 있다.73년생 : 중요한 약속이 생기겠다.85년생 : 노력한 만큼 보람이 있다.97년생 : 조용히 자중하는 것이 좋다.호랑이38년생 : 반가운 말이 마음을 밝힌다.50년생 : 기쁜 소식이 있겠다.62년생 : 작지만 소득이 생긴다.74년생 : 구설수를 조심해야 한다.86년생 : 낯선 사람만 조심하면 행운이 따른다.98년생 : 마음이 흔들려 갈피를 잡기 어렵다.토끼39년생 : 조급함을 버리면 길하다.51년생 : 시간이 해결하니 서두르지 마라.63년생 : 기다리기보다 움직이는 것이 좋다.75년생 : 형편이 차츰 풀리겠다.87년생 : 뜻을 펴기가 쉽지 않다.99년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.40년생 : 건강을 먼저 챙겨야 한다.52년생 : 몸 관리에 주의해야 한다.64년생 : 능률이 오르고 소득도 높겠다.76년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.88년생 : 하늘이 도와주는 듯한 운이다.00년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.41년생 : 하루를 차분히 정리하면 좋다.53년생 : 차분하게 하루를 보내라.65년생 : 이동이나 이사에 좋은 운이 있다.77년생 : 자만하면 실수가 생긴다.89년생 : 만사가 형통하겠다.01년생 : 괜한 일을 만들지 마라.42년생 : 먼 이동은 신중히 생각하라.54년생 : 장거리 여행은 무리가 따른다.66년생 : 운이 막히니 자중하는 게 좋다.78년생 : 주변과 화합해야 이롭다.90년생 : 사람은 가려 사귀는 것이 좋다.02년생 : 가족 중에 좋은 일이 생긴다.43년생 : 집안에 큰 기쁨이 있겠다.55년생 : 운의 기복이 심하니 차분하라.67년생 : 일이 늦어지면 주변과 상의하라.79년생 : 운이 차츰 상승세를 탄다.91년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.03년생 : 밖에서 오래 머무는 일은 줄여라.원숭이44년생 : 부러울 것 없는 하루다.56년생 : 일이 쉽게 풀리지 않아 답답하다.68년생 : 타인의 도움이 커지겠다.80년생 : 대인관계에 신경 써야 한다.92년생 : 서서히 빛을 발하겠다.04년생 : 꾸준히 하면 인정받는다.45년생 : 과음과 과식을 조심하라.57년생 : 원망을 들을 수 있으니 주의하라.69년생 : 성과가 좋아 힘이 난다.81년생 : 약속을 지키면 행운이 있다.93년생 : 먼저 사과하는 것이 좋다.05년생 : 자존심보다 화해가 먼저다.46년생 : 마음가짐에 따라 하루가 달라진다.58년생 : 엎친 데 덮친 격이 될 수 있다.70년생 : 인기가 상승하는 운이다.82년생 : 재물운이 좋아 소득이 많겠다.94년생 : 나쁜 일도 좋은 기회로 바뀐다.06년생 : 어려움 뒤에 좋은 흐름이 온다.돼지47년생 : 차분하게 행동하면 길하다.59년생 : 좋은 방향에서 기쁜 일이 있다.71년생 : 고생 끝에 보람이 온다.83년생 : 말이 앞서면 구설이 생긴다.95년생 : 부족한 것은 배우면 된다.07년생 : 겸손히 배우면 좋은 결과 있다.