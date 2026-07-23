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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 23일

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수정 2026-07-23 01:32
입력 2026-07-23 01:32
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36년생 : 가진 것을 잘 챙기면 무난하다.

48년생 : 재물을 잘 지켜야 한다.

60년생 : 오래된 인연과 다시 닿겠다.

72년생 : 무리보다 안정을 취하는 것이 낫다.

84년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

96년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.



37년생 : 기대를 낮추면 마음이 편하다.

49년생 : 너무 큰 기대는 하지 마라.

61년생 : 친척 일로 신경 쓸 수 있다.

73년생 : 중요한 약속이 생기겠다.

85년생 : 노력한 만큼 보람이 있다.

97년생 : 조용히 자중하는 것이 좋다.

호랑이

38년생 : 반가운 말이 마음을 밝힌다.

50년생 : 기쁜 소식이 있겠다.

62년생 : 작지만 소득이 생긴다.

74년생 : 구설수를 조심해야 한다.

86년생 : 낯선 사람만 조심하면 행운이 따른다.

98년생 : 마음이 흔들려 갈피를 잡기 어렵다.

토끼

39년생 : 조급함을 버리면 길하다.

51년생 : 시간이 해결하니 서두르지 마라.

63년생 : 기다리기보다 움직이는 것이 좋다.

75년생 : 형편이 차츰 풀리겠다.

87년생 : 뜻을 펴기가 쉽지 않다.

99년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.



40년생 : 건강을 먼저 챙겨야 한다.

52년생 : 몸 관리에 주의해야 한다.

64년생 : 능률이 오르고 소득도 높겠다.

76년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.

88년생 : 하늘이 도와주는 듯한 운이다.

00년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.

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41년생 : 하루를 차분히 정리하면 좋다.

53년생 : 차분하게 하루를 보내라.

65년생 : 이동이나 이사에 좋은 운이 있다.

77년생 : 자만하면 실수가 생긴다.

89년생 : 만사가 형통하겠다.

01년생 : 괜한 일을 만들지 마라.



42년생 : 먼 이동은 신중히 생각하라.

54년생 : 장거리 여행은 무리가 따른다.

66년생 : 운이 막히니 자중하는 게 좋다.

78년생 : 주변과 화합해야 이롭다.

90년생 : 사람은 가려 사귀는 것이 좋다.

02년생 : 가족 중에 좋은 일이 생긴다.



43년생 : 집안에 큰 기쁨이 있겠다.

55년생 : 운의 기복이 심하니 차분하라.

67년생 : 일이 늦어지면 주변과 상의하라.

79년생 : 운이 차츰 상승세를 탄다.

91년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

03년생 : 밖에서 오래 머무는 일은 줄여라.

원숭이

44년생 : 부러울 것 없는 하루다.

56년생 : 일이 쉽게 풀리지 않아 답답하다.

68년생 : 타인의 도움이 커지겠다.

80년생 : 대인관계에 신경 써야 한다.

92년생 : 서서히 빛을 발하겠다.

04년생 : 꾸준히 하면 인정받는다.



45년생 : 과음과 과식을 조심하라.

57년생 : 원망을 들을 수 있으니 주의하라.

69년생 : 성과가 좋아 힘이 난다.

81년생 : 약속을 지키면 행운이 있다.

93년생 : 먼저 사과하는 것이 좋다.

05년생 : 자존심보다 화해가 먼저다.



46년생 : 마음가짐에 따라 하루가 달라진다.

58년생 : 엎친 데 덮친 격이 될 수 있다.

70년생 : 인기가 상승하는 운이다.

82년생 : 재물운이 좋아 소득이 많겠다.

94년생 : 나쁜 일도 좋은 기회로 바뀐다.

06년생 : 어려움 뒤에 좋은 흐름이 온다.

돼지

47년생 : 차분하게 행동하면 길하다.

59년생 : 좋은 방향에서 기쁜 일이 있다.

71년생 : 고생 끝에 보람이 온다.

83년생 : 말이 앞서면 구설이 생긴다.

95년생 : 부족한 것은 배우면 된다.

07년생 : 겸손히 배우면 좋은 결과 있다.
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