[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 22일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 넉넉한 기운이 하루를 감싼다.48년생 : 재물운이 좋아 마음이 든든하다.60년생 : 친한 사이의 시비를 조심하라.72년생 : 운이 점점 올라가는 때다.84년생 : 도모하는 일이 이루어지겠다.96년생 : 하늘이 돕는 듯 좋은 운이다.37년생 : 작은 욕심을 줄이면 편안하다.49년생 : 허욕을 부리면 어려움이 따른다.61년생 : 반가운 소식을 듣게 된다.73년생 : 재물이 생겨 마음이 들뜨겠다.85년생 : 사람들에게 좋은 평가를 받는다.97년생 : 이동 중 변수가 생길 수 있다.호랑이38년생 : 집안에 좋은 기운이 들어온다.50년생 : 복이 쌓여 마음이 넉넉하다.62년생 : 바라던 일이 순조롭게 이루어진다.74년생 : 가족 간 분위기가 화목하겠다.86년생 : 자만하면 실수가 생길 수 있다.98년생 : 주변의 도움으로 좋은 하루가 된다.토끼39년생 : 뜻밖의 성과가 있겠다.51년생 : 큰 수확을 얻게 된다.63년생 : 모든 일이 순조롭게 흘러간다.75년생 : 많은 사람이 힘을 보태준다.87년생 : 시작한 일은 확실히 실천하라.99년생 : 마무리에 조금 더 정성을 들여라.40년생 : 반가운 일이 가까이 있다.52년생 : 기쁜 일이 기다리고 있다.64년생 : 거래나 약속이 순조롭다.76년생 : 말로 인한 어려움이 생길 수 있다.88년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.00년생 : 노력하는 만큼 성공에 가까워진다.41년생 : 가족과 뜻을 맞추면 좋다.53년생 : 가족의 의견을 존중하라.65년생 : 조금만 참으면 좋은 날이 온다.77년생 : 큰 성취감은 부족할 수 있다.89년생 : 작아도 실속 있는 소득이 있다.01년생 : 바라던 일이 잘 이루어지겠다.42년생 : 예상과 다른 흐름에 조심하라.54년생 : 생각한 일이 빗나갈 수 있으니 주의하라.66년생 : 천천히 추진하는 것이 좋다.78년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.90년생 : 지출이 많아지니 조심하라.02년생 : 몸과 마음이 편안한 하루다.43년생 : 들뜬 마음은 가라앉히는 게 좋다.55년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻겠다.67년생 : 무리한 계획은 일을 어렵게 한다.79년생 : 큰 성과를 얻을 수 있겠다.91년생 : 익숙한 것을 지키면 득이 된다.03년생 : 안정된 선택이 좋은 결과를 부른다.원숭이44년생 : 몸과 마음을 편안히 하라.56년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.68년생 : 귀인의 도움을 받겠다.80년생 : 먼 이동은 불리하니 삼가라.92년생 : 행운이 가까이 기다리고 있다.04년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.45년생 : 손실이 생기지 않게 주의하라.57년생 : 부지런히 움직이면 행운이 따른다.69년생 : 복이 서서히 다가온다.81년생 : 기다리기보다 움직이는 편이 길하다.93년생 : 행운이 넘치는 하루다.05년생 : 먼저 나서면 좋은 결과 있다.46년생 : 갈등은 빨리 풀어야 한다.58년생 : 수입이 좋아지니 나눌 일도 생긴다.70년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.82년생 : 매사에 행운이 따른다.94년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.06년생 : 좋은 평가를 받을 기회가 온다.돼지47년생 : 반가운 소식을 듣는다.59년생 : 적극적으로 밀고 나가라.71년생 : 움직이면 마음이 한결 안정된다.83년생 : 허황된 생각은 내려놓아라.95년생 : 큰일을 추진해도 성과가 있겠다.07년생 : 자신 있게 도전하면 좋다.