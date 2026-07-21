[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 21일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 마음먹은 일이 부드럽게 풀리겠다.48년생 : 성심껏 임하면 좋은 결과가 따른다.60년생 : 반가운 소식으로 마음이 즐겁겠다.72년생 : 방심하면 작은 실수가 손실로 이어진다.84년생 : 막혔던 흐름이 서서히 좋아진다.96년생 : 움직이는 곳마다 좋은 기운이 따른다.37년생 : 차분히 나아가면 좋은 결과가 있다.49년생 : 무리하지 않으면 바라던 성과가 있다.61년생 : 기대가 크면 아쉬움도 커진다.73년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.85년생 : 정성을 들인 만큼 얻는 것이 있겠다.97년생 : 섣부른 판단은 피해야 한다.호랑이38년생 : 몸을 아끼면 하루가 평안하다.50년생 : 굳은 마음이 몸과 마음을 지켜준다.62년생 : 말다툼이 생기지 않게 조심하라.74년생 : 주변에서 실력을 알아주겠다.86년생 : 뜻이 맞는 사람을 만나게 된다.98년생 : 목표를 향해 빠르게 나아가는 운이다.토끼39년생 : 웃을 일이 생겨 마음이 가볍다.51년생 : 기분 좋은 일이 찾아온다.63년생 : 작지만 실속 있는 이득이 있다.75년생 : 걱정이 풀리고 편안함이 온다.87년생 : 먼 이동은 되도록 피하는 것이 좋다.99년생 : 함께 힘을 모으면 좋은 결과가 있다.40년생 : 조용히 머무르면 큰 탈이 없다.52년생 : 이동운이 약하니 움직임을 줄여라.64년생 : 막힘없이 일이 풀리는 날이다.76년생 : 주변 도움으로 어려움이 줄어든다.88년생 : 신경 쓸 일이 많아 피곤하겠다.00년생 : 사람들의 관심과 호감을 얻겠다.41년생 : 작은 배려가 큰 덕으로 돌아온다.53년생 : 어려운 이를 도우면 복이 따른다.65년생 : 주변의 신뢰와 존중을 받겠다.77년생 : 마음 둘 곳이 없어 산만하겠다.89년생 : 자존심을 내려놓으면 이득이 있다.01년생 : 마음이 밝고 즐거운 하루다.42년생 : 지난 걱정은 내려놓는 것이 좋다.54년생 : 예전 일에 매이면 손해가 크다.66년생 : 풀리지 않던 일이 해결된다.78년생 : 집안이 편안하니 마음이 넉넉하다.90년생 : 끝마무리를 꼼꼼히 해야 한다.02년생 : 먼 길은 다음으로 미루어라.43년생 : 기다리던 말이 반갑게 들린다.55년생 : 중요한 만남이나 약속이 생긴다.67년생 : 몸의 신호를 가볍게 넘기지 마라.79년생 : 눈앞의 이득만 좇으면 손해다.91년생 : 운세가 조금씩 나아지겠다.03년생 : 차분히 준비하면 좋은 흐름이 온다.원숭이44년생 : 고집을 줄이면 마음이 편하다.56년생 : 하던 일에 집중해야 이롭다.68년생 : 상대의 말을 존중해야 한다.80년생 : 새로운 인연을 만나겠다.92년생 : 일의 흐름이 순조롭다.04년생 : 좋은 분위기 속에서 기회가 온다.45년생 : 가까운 사람에게 서운함을 품지 마라.57년생 : 들인 만큼 소득이 생긴다.69년생 : 주변의 도움으로 행운이 따른다.81년생 : 좋은 기운이 들어오는 날이다.93년생 : 충돌은 되도록 피하는 것이 좋다.05년생 : 말보다 침착한 태도가 필요하다.46년생 : 마음이 복잡해질 수 있겠다.58년생 : 집안이 안정되고 정이 깊어진다.70년생 : 욕심을 내려놓으면 일이 풀린다.82년생 : 성실하게 움직이면 길운이 따른다.94년생 : 멀어진 인연이 다시 가까워진다.06년생 : 솔직한 대화가 관계를 살린다.돼지47년생 : 지출이 많아 마음이 불편하겠다.59년생 : 함께 힘을 모으면 일이 잘 풀린다.71년생 : 너그러운 마음이 관계를 살린다.83년생 : 함께하는 일은 신중히 따져보라.95년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날이다.07년생 : 좋은 소식으로 마음이 밝아진다.