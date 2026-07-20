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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 20일

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수정 2026-07-20 00:33
입력 2026-07-20 00:33
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36년생 : 마음이 밝아지는 소식이 있다.

48년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날이다.

60년생 : 낡은 생각은 과감히 버려라.

72년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.

84년생 : 능력 안에서 목표를 세워라.

96년생 : 적극적으로 도전하면 좋다.



37년생 : 좋은 기운이 하루를 감싼다.

49년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

61년생 : 당장 성과가 나타나겠다.

73년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.

85년생 : 이동이나 변동은 유리하다.

97년생 : 고생 끝에 보람이 온다.

호랑이

38년생 : 마음이 급해도 천천히 가라.

50년생 : 서두르면 오히려 늦어진다.

62년생 : 하루 종일 바쁘게 움직이겠다.

74년생 : 작은 것을 내주고 큰 것을 얻는다.

86년생 : 움직이면 해답이 보인다.

98년생 : 베푼 만큼 좋은 소득이 돌아온다.

토끼

39년생 : 몸과 마음을 가볍게 해야 한다.

51년생 : 몸과 마음이 무거운 하루다.

63년생 : 당황하지 마라. 곧 해결된다.

75년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.

87년생 : 자존심을 내려놓을 때도 있다.

99년생 : 노력한 만큼 성과가 따른다.



40년생 : 변화 앞에서 차분함이 필요하다.

52년생 : 변화가 있어도 순리에 맡겨라.

64년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.

76년생 : 성급하게 달려들지 마라.

88년생 : 휴식이 필요하니 안정을 취하라.

00년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.

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41년생 : 지출은 신중히 살피는 게 좋다.

53년생 : 지나친 투자는 삼가라.

65년생 : 신경이 날카로워지니 마음을 다스려라.

77년생 : 돈과는 인연이 약한 날이다.

89년생 : 참고 인내하면 좋아진다.

01년생 : 종일 분주한 하루가 되겠다.



42년생 : 새로운 길이 보여 마음이 풀린다.

54년생 : 새로운 길이 열려 고민이 끝난다.

66년생 : 뜻대로 풀리지 않아 피곤하다.

78년생 : 일의 성과가 좋아 힘이 난다.

90년생 : 분수를 지키면 길하다.

02년생 : 너무 욕심부리지 마라.



43년생 : 가족이 화합하니 즐겁다.

55년생 : 작은 소망은 이루어진다.

67년생 : 움직이면 해답이 보인다.

79년생 : 친구와 시비가 생기지 않게 조심하라.

91년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.

03년생 : 분위기를 살피면 실수가 없다.

원숭이

44년생 : 주변의 도움으로 고민이 풀린다.

56년생 : 사고를 조심해야 한다.

68년생 : 하던 일부터 마무리해야 한다.

80년생 : 참고 기다리면 큰 도움이 생긴다.

92년생 : 최선을 다해 해결하라.

04년생 : 끝까지 책임지면 인정받는다.



45년생 : 먼저 마음을 안정시켜라.

57년생 : 주위 사람과 마음을 맞추어라.

69년생 : 현상 유지에 힘써야 한다.

81년생 : 커다란 이익이 있겠다.

93년생 : 바라던 일이 이루어진다.

05년생 : 좋은 결과가 눈앞에 보인다.



46년생 : 몸과 마음이 건강해진다.

58년생 : 며칠 뒤 해결되니 기다려라.

70년생 : 행운이 넘쳐나는 날이다.

82년생 : 남의 것을 탐내지 마라.

94년생 : 끝맺음을 잘해야 한다.

06년생 : 마무리를 분명히 하면 좋다.

돼지

47년생 : 자기 실속을 먼저 챙겨라.

59년생 : 서두르지 말아야 한다.

71년생 : 매사 신중하게 처리하라.

83년생 : 사람 만나는 일을 조심하라.

95년생 : 행운이 가까이 기다리고 있다.

07년생 : 좋은 기회가 다가오겠다.
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