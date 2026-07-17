[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 18일

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36년생 : 조심스럽게 움직이면 무난하다.48년생 : 예상 못 한 변수가 숨어 있으니 주의하라.60년생 : 건강 문제를 가볍게 넘기지 마라.72년생 : 투자는 신중히 판단해야 한다.84년생 : 고집을 내려놓아야 손해가 없다.96년생 : 새로운 일로 바빠지겠다.37년생 : 조용히 머무는 것이 편하다.49년생 : 먼 이동이나 여행은 삼가라.61년생 : 금전 지출을 조심해야 한다.73년생 : 좋은 방향으로 움직이면 길하다.85년생 : 현재의 자리를 지키는 게 좋다.97년생 : 차분한 마음으로 추진하라.호랑이38년생 : 다음을 준비하면 길이 열린다.50년생 : 지금은 다음 기회를 노려야 한다.62년생 : 집안이 화목하고 마음이 평화롭다.74년생 : 바쁘게 움직이는 하루가 된다.86년생 : 수입이 늘어날 기운이 있다.98년생 : 의욕은 좋으나 행동은 신중히 하라.토끼39년생 : 마음이 넉넉해지는 날이다.51년생 : 마음이 풍족해지는구나.63년생 : 약속만 잘 지키면 행운이 있다.75년생 : 걱정하던 일이 해결된다.87년생 : 계획대로 일이 풀려나간다.99년생 : 이동운은 좋지 않으니 조심하라.40년생 : 침착함이 좋은 결과를 부른다.52년생 : 차분하게 행동해야 한다.64년생 : 위축되지 말고 자신감을 가져라.76년생 : 공과 사를 잘 구분해야 한다.88년생 : 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.00년생 : 하던 일에 충실해야겠다.41년생 : 사람을 살피는 눈이 필요하다.53년생 : 믿을 만한 사람인지 잘 살펴라.65년생 : 변동이나 이사, 투자 운이 좋다.77년생 : 즐거운 일이 생기겠다.89년생 : 수입이 늘어날 기운이 있다.01년생 : 약속을 잘 지켜야 한다.42년생 : 먼 길은 되도록 피하는 것이 좋다.54년생 : 멀리 이동하는 것은 불리하다.66년생 : 운세가 차츰 호전된다.78년생 : 작은 일이라도 가볍게 보지 마라.90년생 : 자기주장을 너무 앞세우지 마라.02년생 : 좋은 일이 거듭 생기겠다.43년생 : 기분 전환이 필요한 하루다.55년생 : 거래에서 큰 이득을 기대하기 어렵다.67년생 : 바라던 일이 이루어진다.79년생 : 신념을 가지고 노력하면 좋다.91년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.03년생 : 꾸준한 마음이 행운을 부른다.원숭이44년생 : 화해하려는 자세가 필요하다.56년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 마라.68년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.80년생 : 무리하지 않으면 성공한다.92년생 : 이동에 좋은 운이 따르겠다.04년생 : 움직이면 새로운 기회가 있다.45년생 : 큰 탈 없이 지나감에 감사하라.57년생 : 기다리면 차츰 풀린다.69년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.81년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.93년생 : 새로운 도전을 해도 좋다.05년생 : 새롭게 배우면 성과가 있다.46년생 : 집안에 기쁜 기운이 돈다.58년생 : 화해하는 자세가 필요하다.70년생 : 하는 일에서 큰 성과가 있다.82년생 : 재물 소득이 생기겠다.94년생 : 마음을 확실히 정해야 한다.06년생 : 분명한 태도가 좋은 결과를 부른다.돼지47년생 : 활기차게 움직이면 좋다.59년생 : 주변 사람들의 신임을 얻는다.71년생 : 일이 꼬여 고전할 수 있다.83년생 : 변화보다 안정이 유리하다.95년생 : 노력한 만큼 소득이 있겠다.07년생 : 성실하게 움직이면 얻는 것이 있다.