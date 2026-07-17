[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 17일

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36년생 : 편안한 기운이 하루를 감싼다.48년생 : 모든 일이 무난히 풀리겠다.60년생 : 가족의 뜻을 먼저 살펴라.72년생 : 재물과 명예가 함께 따르겠다.84년생 : 운이 점점 좋아지는 하루다.96년생 : 몸과 마음을 편히 쉬게 하라.37년생 : 사람들에게 좋은 인상을 남긴다.49년생 : 주변의 호감을 얻게 되겠다.61년생 : 약속 지연이나 지출을 조심하라.73년생 : 기대보다 많은 이득이 생긴다.85년생 : 도와주는 운이 있어 기쁜 일이 있다.97년생 : 움직일 일이 생기겠다.호랑이38년생 : 바른 태도가 주변의 모범이 된다.50년생 : 주위 사람에게 좋은 본보기가 된다.62년생 : 참고 기다리면 길운이 온다.74년생 : 여유 있게 준비하면 실수가 없다.86년생 : 도움 줄 사람이 가까이 있겠다.98년생 : 새로운 시작을 찾아보라.토끼39년생 : 쉬어가야 기운이 회복된다.51년생 : 몸과 마음에 휴식이 필요하다.63년생 : 컨디션 조절에 힘써야 한다.75년생 : 주변과 의논하면 일이 풀린다.87년생 : 생기가 넘치고 행운이 따른다.99년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.40년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.52년생 : 지나친 욕심은 금물이다.64년생 : 가정에 마음을 쓰는 것이 좋다.76년생 : 순서대로 진행해야 실수가 없다.88년생 : 신용을 철저히 지켜라.00년생 : 분수에 맞게 생활하라.41년생 : 마음을 가라앉히면 길이 보인다.53년생 : 뜻대로 되지 않아 괴로울 수 있다.65년생 : 때를 기다리는 것이 좋다.77년생 : 믿을 만한 사람에게 의논하라.89년생 : 새로운 변화의 길목에 서 있다.01년생 : 작은 일도 세심히 살펴라.42년생 : 무리한 부탁은 피하는 것이 좋다.54년생 : 지금은 남보다 내 일을 먼저 챙겨라.66년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.78년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.90년생 : 욕심을 버리면 즐거움이 생긴다.02년생 : 만사가 귀찮고 힘들 수 있다.43년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.55년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.67년생 : 조금만 참고 기다려라.79년생 : 단호하게 결정하는 게 좋다.91년생 : 즐거운 일이 생기겠다.03년생 : 몸가짐을 조심해야 하는 날이다.원숭이44년생 : 집안에 반가운 일이 생긴다.56년생 : 이름을 알릴 만한 일이 있겠다.68년생 : 노력한 만큼 대가를 얻는다.80년생 : 가족과의 대화가 필요하다.92년생 : 솔직하게 말하면 유리하다.04년생 : 진심을 보이면 관계가 좋아진다.45년생 : 남과 자신을 비교하지 마라.57년생 : 즐거운 일이 생기겠다.69년생 : 자기 뜻대로 움직여도 좋다.81년생 : 분위기 파악을 잘해야 한다.93년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.05년생 : 성실하면 좋은 결과가 따른다.46년생 : 건강 문제에 유의해야 한다.58년생 : 활력이 넘치는 하루다.70년생 : 가정에서 기쁜 일이 생긴다.82년생 : 계획대로 운이 상승한다.94년생 : 때를 기다리는 것이 좋다.06년생 : 서두르지 않으면 기회가 온다.돼지47년생 : 신수가 편안하고 태평하다.59년생 : 적지만 소득이 있어 기쁘다.71년생 : 생활이 점차 안정되어 간다.83년생 : 주변에서 능력을 인정받겠다.95년생 : 새 일을 시작하면 수익이 따른다.07년생 : 자신 있게 시작해도 좋다.