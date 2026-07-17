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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 17일

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수정 2026-07-17 01:53
입력 2026-07-17 01:53
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36년생 : 편안한 기운이 하루를 감싼다.

48년생 : 모든 일이 무난히 풀리겠다.

60년생 : 가족의 뜻을 먼저 살펴라.

72년생 : 재물과 명예가 함께 따르겠다.

84년생 : 운이 점점 좋아지는 하루다.

96년생 : 몸과 마음을 편히 쉬게 하라.



37년생 : 사람들에게 좋은 인상을 남긴다.

49년생 : 주변의 호감을 얻게 되겠다.

61년생 : 약속 지연이나 지출을 조심하라.

73년생 : 기대보다 많은 이득이 생긴다.

85년생 : 도와주는 운이 있어 기쁜 일이 있다.

97년생 : 움직일 일이 생기겠다.

호랑이

38년생 : 바른 태도가 주변의 모범이 된다.

50년생 : 주위 사람에게 좋은 본보기가 된다.

62년생 : 참고 기다리면 길운이 온다.

74년생 : 여유 있게 준비하면 실수가 없다.

86년생 : 도움 줄 사람이 가까이 있겠다.

98년생 : 새로운 시작을 찾아보라.

토끼

39년생 : 쉬어가야 기운이 회복된다.

51년생 : 몸과 마음에 휴식이 필요하다.

63년생 : 컨디션 조절에 힘써야 한다.

75년생 : 주변과 의논하면 일이 풀린다.

87년생 : 생기가 넘치고 행운이 따른다.

99년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.



40년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.

52년생 : 지나친 욕심은 금물이다.

64년생 : 가정에 마음을 쓰는 것이 좋다.

76년생 : 순서대로 진행해야 실수가 없다.

88년생 : 신용을 철저히 지켜라.

00년생 : 분수에 맞게 생활하라.

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41년생 : 마음을 가라앉히면 길이 보인다.

53년생 : 뜻대로 되지 않아 괴로울 수 있다.

65년생 : 때를 기다리는 것이 좋다.

77년생 : 믿을 만한 사람에게 의논하라.

89년생 : 새로운 변화의 길목에 서 있다.

01년생 : 작은 일도 세심히 살펴라.



42년생 : 무리한 부탁은 피하는 것이 좋다.

54년생 : 지금은 남보다 내 일을 먼저 챙겨라.

66년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.

78년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

90년생 : 욕심을 버리면 즐거움이 생긴다.

02년생 : 만사가 귀찮고 힘들 수 있다.



43년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.

55년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

67년생 : 조금만 참고 기다려라.

79년생 : 단호하게 결정하는 게 좋다.

91년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

03년생 : 몸가짐을 조심해야 하는 날이다.

원숭이

44년생 : 집안에 반가운 일이 생긴다.

56년생 : 이름을 알릴 만한 일이 있겠다.

68년생 : 노력한 만큼 대가를 얻는다.

80년생 : 가족과의 대화가 필요하다.

92년생 : 솔직하게 말하면 유리하다.

04년생 : 진심을 보이면 관계가 좋아진다.



45년생 : 남과 자신을 비교하지 마라.

57년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

69년생 : 자기 뜻대로 움직여도 좋다.

81년생 : 분위기 파악을 잘해야 한다.

93년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.

05년생 : 성실하면 좋은 결과가 따른다.



46년생 : 건강 문제에 유의해야 한다.

58년생 : 활력이 넘치는 하루다.

70년생 : 가정에서 기쁜 일이 생긴다.

82년생 : 계획대로 운이 상승한다.

94년생 : 때를 기다리는 것이 좋다.

06년생 : 서두르지 않으면 기회가 온다.

돼지

47년생 : 신수가 편안하고 태평하다.

59년생 : 적지만 소득이 있어 기쁘다.

71년생 : 생활이 점차 안정되어 간다.

83년생 : 주변에서 능력을 인정받겠다.

95년생 : 새 일을 시작하면 수익이 따른다.

07년생 : 자신 있게 시작해도 좋다.
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