[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 16일

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36년생 : 작은 걱정은 내려놓아도 좋다.48년생 : 들어온 돈이 금세 나갈 수 있다.60년생 : 서두르면 실수가 생기니 차분하라.72년생 : 일의 흐름이 좋아지니 힘껏 추진하라.84년생 : 꾸준한 태도가 길운을 부른다.96년생 : 자신 있게 움직이면 성과가 있겠다.37년생 : 마음을 편히 가지면 무난하다.49년생 : 달콤한 말에 속지 않도록 조심하라.61년생 : 공적인 일과 사적인 일은 분명히 나누어라.73년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.85년생 : 힘든 시간이 지나 보람이 온다.97년생 : 건강과 일 모두 좋은 흐름이 따른다.호랑이38년생 : 차분히 지내면 하루가 편안하다.50년생 : 원하는 대로 되지 않아 답답하겠다.62년생 : 계획한 일이 좋은 흐름을 탄다.74년생 : 사람들과 활발히 어울리면 대길하다.86년생 : 걱정하던 문제가 해결된다.98년생 : 눈앞의 일에 충실해야 한다.토끼39년생 : 주변과 뜻을 맞추면 편안하다.51년생 : 마음이 맞지 않아 불편함이 생긴다.63년생 : 오늘 할 일은 내일로 미루지 마라.75년생 : 지나친 욕심은 손해를 부른다.87년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.99년생 : 뜻밖의 이득이 생기겠다.40년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 만든다.52년생 : 양보하면 하루가 한결 편해진다.64년생 : 눈앞의 이익보다 먼 앞날을 보라.76년생 : 자존심보다 실속을 먼저 챙겨라.88년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.00년생 : 한 가지 일에 집중해야 성공한다.41년생 : 사람들과 정을 나누니 즐겁다.53년생 : 인간관계에서 기쁜 일이 생긴다.65년생 : 부드럽게 대하면 얻는 것이 크다.77년생 : 바쁘고 지쳐도 곧 좋아진다.89년생 : 하는 일이 순조롭게 풀리겠다.01년생 : 스트레스는 오래 두지 말고 풀어라.42년생 : 돈과 약속은 분명히 해야 한다.54년생 : 금전 관계는 꼼꼼히 살펴야 한다.66년생 : 먼저 공적인 일을 해결하라.78년생 : 줏대 없이 움직이면 이용당하기 쉽다.90년생 : 뜻한 일이 있다면 밀고 나가라.02년생 : 일이 차근차근 정리되겠다.43년생 : 조급한 행동은 피해야 좋다.55년생 : 사람들의 호감이 높아지겠다.67년생 : 갈등은 빨리 풀어야 뒤탈이 없다.79년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 온다.91년생 : 사랑과 우정이 모두 순조롭다.03년생 : 다정한 말이 좋은 인연을 만든다.원숭이44년생 : 먼저 이해하면 관계가 부드럽다.56년생 : 의욕이 떨어져 마음이 무겁겠다.68년생 : 피로가 쌓이니 휴식이 필요하다.80년생 : 가족 간 다툼은 양보가 답이다.92년생 : 투자에도 좋은 기운이 따르겠다.04년생 : 새로운 시도에서 배움이 있다.45년생 : 속마음을 표현하면 오해가 줄어든다.57년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.69년생 : 지나친 위축은 고치는 것이 좋다.81년생 : 몸과 마음이 편안한 하루다.93년생 : 일이 많아 정신없이 바쁘겠다.05년생 : 시간 관리를 잘해야 한다.46년생 : 정에 끌리면 손해를 볼 수 있다.58년생 : 친구의 체면을 세워주면 좋다.70년생 : 근심하던 일이 해결된다.82년생 : 금전 투자에 좋은 운이 따른다.94년생 : 기쁨이 넘치고 재수가 좋다.06년생 : 주변의 인정이 힘이 되겠다.돼지47년생 : 반가운 곳에서 좋은 소식이 온다.59년생 : 재물과 이득이 생기겠다.71년생 : 풍성한 기운이 들어 즐겁다.83년생 : 노력한 보람을 반드시 얻는다.95년생 : 끝맺음을 잘해야 이롭다.07년생 : 마지막까지 집중하면 좋다.