[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 13일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 반가운 기운이 하루를 감싼다.48년생 : 하루 종일 웃을 일이 있다.60년생 : 마음을 분명히 정해야 한다.72년생 : 기쁜 일이 이어지는구나.84년생 : 추진하는 일이 잘 풀린다.96년생 : 적극적으로 움직이면 대길하다.37년생 : 작은 이득이 마음을 든든하게 한다.49년생 : 문서나 금전에서 소득이 있다.61년생 : 계획했던 일이 풀리기 시작한다.73년생 : 방심하면 실수가 생기니 조심하라.85년생 : 시간이 지나면 자연히 해결된다.97년생 : 외출이나 이동 중 주의하라.호랑이38년생 : 조용히 지내면 마음이 편하다.50년생 : 안정을 지키고 앞장서지 마라.62년생 : 매사 분명하게 처리해야 한다.74년생 : 뜻한 일이 이루어질 운이다.86년생 : 사람도 재물도 늘어나는 흐름이다.98년생 : 속마음을 함부로 드러내지 마라.토끼39년생 : 마음을 편히 가지면 좋다.51년생 : 남을 탓하기보다 참고 넘겨라.63년생 : 일상에 작은 변화를 주면 좋다.75년생 : 모든 일이 순조롭게 진행된다.87년생 : 웃을 일이 가까이 다가온다.99년생 : 새로운 길이 열려 고민이 풀린다.40년생 : 기다리던 기쁨이 찾아온다.52년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.64년생 : 지난 일에 오래 묶일 필요 없다.76년생 : 혼자만의 판단은 좋지 않다.88년생 : 다툼은 빨리 풀어야 뒤탈이 없다.00년생 : 기회를 잘 잡으면 성과가 있다.41년생 : 근심이 줄어 마음이 놓인다.53년생 : 괜한 걱정은 내려놓아라.65년생 : 운이 좋아 소득이 생긴다.77년생 : 도움을 줄 사람이 나타난다.89년생 : 이득은 있으나 안정이 우선이다.01년생 : 뜻한 대로 일이 풀리겠다.42년생 : 좋은 흐름이 들어오는 날이다.54년생 : 재물이 들어올 운이다.66년생 : 꾸준히 준비한 보람이 있다.78년생 : 말과 행동을 조심해야 한다.90년생 : 무리한 행동은 삼가라.02년생 : 하는 일이 잘 풀리겠다.43년생 : 작은 일도 세심하게 살펴라.55년생 : 노력한 대가가 반드시 따른다.67년생 : 마음을 가다듬고 차분히 움직여라.79년생 : 일이 순탄하게 풀려나간다.91년생 : 하던 일에 충실해야 좋다.03년생 : 꾸준한 태도가 복을 부른다.원숭이44년생 : 베푼 만큼 큰 이익이 생긴다.56년생 : 신용을 지키는 것이 중요하다.68년생 : 뜻한 일이 반드시 이루어진다.80년생 : 계획한 일을 시작해도 좋다.92년생 : 만사가 탄탄하게 풀린다.04년생 : 자신 있게 움직이면 길하다.45년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.57년생 : 문서와 금전 일은 미루는 게 좋다.69년생 : 참고 넘기면 복이 들어온다.81년생 : 가족의 의견을 존중하라.93년생 : 처음보다 나중이 좋은 하루다.05년생 : 차분히 기다리면 기회가 온다.46년생 : 뜻밖의 이익이 따를 수 있다.58년생 : 자신의 능력을 마음껏 발휘하라.70년생 : 사람을 쉽게 믿지 말아야 한다.82년생 : 신뢰를 얻어 일이 순조롭다.94년생 : 꾸준히 노력하면 성과가 있다.06년생 : 성실한 태도가 좋은 운을 부른다.돼지47년생 : 느긋한 마음이 어려움을 피하게 한다.59년생 : 고비가 생길 수 있으니 주의하라.71년생 : 움츠리지 말고 당당히 나서라.83년생 : 자신감을 가지면 일이 풀린다.95년생 : 작은 일도 성의껏 대해야 한다.07년생 : 차근차근 하면 좋은 결과 있다.