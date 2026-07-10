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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 11일

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수정 2026-07-10 00:55
입력 2026-07-10 00:55
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36년생 : 마음이 한결 가벼워지는 날이다.

48년생 : 몸과 마음에 활기가 돈다.

60년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 부른다.

72년생 : 주변 흐름이 순조로워 편안하다.

84년생 : 도와주는 사람이 많아 일이 풀린다.

96년생 : 집중력이 살아나 성과가 보인다.



37년생 : 차분히 지내면 걱정이 줄어든다.

49년생 : 어수선한 말에 흔들리지 마라.

61년생 : 늦어지던 일이 조금씩 풀린다.

73년생 : 기대한 만큼 실속이 있겠다.

85년생 : 중도에 멈추면 아쉬움이 크다.

97년생 : 말뿐인 약속은 다시 확인하라.

호랑이

38년생 : 무리하지 않으면 하루가 평탄하다.

50년생 : 건강을 소홀히 하면 탈이 나기 쉽다.

62년생 : 작은 걱정이 생길 수 있으니 조심하라.

74년생 : 시간이 지나면 자연히 풀리겠다.

86년생 : 목표가 클수록 얻는 보람도 크다.

98년생 : 막혔던 일이 부드럽게 풀려간다.

토끼

39년생 : 편안한 기운이 머무는 날이다.

51년생 : 운의 흐름이 안정되어 마음이 평화롭다.

63년생 : 너그러운 태도가 복을 만든다.

75년생 : 애쓴 만큼 좋은 기회가 찾아온다.

87년생 : 무리한 욕심보다 안정이 우선이다.

99년생 : 뜻밖의 칭찬으로 인정받겠다.



40년생 : 좋은 흐름이 이어져 마음이 든든하다.

52년생 : 막힘없이 일이 빠르게 진행된다.

64년생 : 운이 활짝 열려 기쁨이 크다.

76년생 : 지나친 유흥은 멀리하는 것이 좋다.

88년생 : 바쁘고 지쳐도 곧 정리된다.

00년생 : 힘든 과정의 끝이 보이기 시작한다.

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41년생 : 조용히 지내면 좋은 하루가 된다.

53년생 : 중요한 말은 밖으로 새지 않게 하라.

65년생 : 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.

77년생 : 성심껏 임하면 좋은 결과 있다.

89년생 : 집안에 넉넉한 기운이 감돈다.

01년생 : 답답한 마음은 가볍게 풀어라.



42년생 : 반가운 소식에 마음이 밝아진다.

54년생 : 걱정하던 일이 해결될 조짐이다.

66년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 있다.

78년생 : 바른 길을 택해야 운이 따른다.

90년생 : 계획을 세밀하게 다듬어라.

02년생 : 즐거운 일이 들어올 운이다.



43년생 : 귀인의 도움으로 마음이 든든하다.

55년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.

67년생 : 약속을 지켜야 신뢰를 얻는다.

79년생 : 몸을 혹사하면 피로가 커진다.

91년생 : 마음먹은 일이 좋은 결실을 맺는다.

03년생 : 꾸준히 하면 좋은 평가가 따른다.

원숭이

44년생 : 기대를 낮추면 마음이 편하다.

56년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.

68년생 : 새로운 일보다 안정이 최선이다.

80년생 : 계획을 분명히 세워야 좋다.

92년생 : 급히 결정하면 후회가 따른다.

04년생 : 차분히 살피면 실수를 피한다.



45년생 : 일이 무난하게 정리되겠다.

57년생 : 아랫사람 일로 지출이 생긴다.

69년생 : 마음을 굳게 먹고 흔들리지 마라.

81년생 : 일터에서 성과가 나타난다.

93년생 : 고집이 지나치면 어려움을 겪는다.

05년생 : 말보다 행동을 조심해야 한다.



46년생 : 먼 길은 다음으로 미루는 것이 좋다.

58년생 : 계획한 일이 순조롭게 나아간다.

70년생 : 새로운 시도를 해도 좋은 흐름이다.

82년생 : 세운 계획대로 움직이면 된다.

94년생 : 일이 잘 풀려 마음이 즐겁다.

06년생 : 자신 있게 나서면 기회가 온다.

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47년생 : 집안에 기쁜 일이 생긴다.

59년생 : 한 번에 욕심내면 말이 생긴다.

71년생 : 재물과 명예의 기운이 따른다.

83년생 : 문서나 서류에서 이로움이 있다.

95년생 : 건강 관리에 신경 써야 한다.

07년생 : 무리하지 않으면 하루가 편안하다.
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