[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 11일

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36년생 : 마음이 한결 가벼워지는 날이다.48년생 : 몸과 마음에 활기가 돈다.60년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 부른다.72년생 : 주변 흐름이 순조로워 편안하다.84년생 : 도와주는 사람이 많아 일이 풀린다.96년생 : 집중력이 살아나 성과가 보인다.37년생 : 차분히 지내면 걱정이 줄어든다.49년생 : 어수선한 말에 흔들리지 마라.61년생 : 늦어지던 일이 조금씩 풀린다.73년생 : 기대한 만큼 실속이 있겠다.85년생 : 중도에 멈추면 아쉬움이 크다.97년생 : 말뿐인 약속은 다시 확인하라.호랑이38년생 : 무리하지 않으면 하루가 평탄하다.50년생 : 건강을 소홀히 하면 탈이 나기 쉽다.62년생 : 작은 걱정이 생길 수 있으니 조심하라.74년생 : 시간이 지나면 자연히 풀리겠다.86년생 : 목표가 클수록 얻는 보람도 크다.98년생 : 막혔던 일이 부드럽게 풀려간다.토끼39년생 : 편안한 기운이 머무는 날이다.51년생 : 운의 흐름이 안정되어 마음이 평화롭다.63년생 : 너그러운 태도가 복을 만든다.75년생 : 애쓴 만큼 좋은 기회가 찾아온다.87년생 : 무리한 욕심보다 안정이 우선이다.99년생 : 뜻밖의 칭찬으로 인정받겠다.40년생 : 좋은 흐름이 이어져 마음이 든든하다.52년생 : 막힘없이 일이 빠르게 진행된다.64년생 : 운이 활짝 열려 기쁨이 크다.76년생 : 지나친 유흥은 멀리하는 것이 좋다.88년생 : 바쁘고 지쳐도 곧 정리된다.00년생 : 힘든 과정의 끝이 보이기 시작한다.41년생 : 조용히 지내면 좋은 하루가 된다.53년생 : 중요한 말은 밖으로 새지 않게 하라.65년생 : 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.77년생 : 성심껏 임하면 좋은 결과 있다.89년생 : 집안에 넉넉한 기운이 감돈다.01년생 : 답답한 마음은 가볍게 풀어라.42년생 : 반가운 소식에 마음이 밝아진다.54년생 : 걱정하던 일이 해결될 조짐이다.66년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 있다.78년생 : 바른 길을 택해야 운이 따른다.90년생 : 계획을 세밀하게 다듬어라.02년생 : 즐거운 일이 들어올 운이다.43년생 : 귀인의 도움으로 마음이 든든하다.55년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.67년생 : 약속을 지켜야 신뢰를 얻는다.79년생 : 몸을 혹사하면 피로가 커진다.91년생 : 마음먹은 일이 좋은 결실을 맺는다.03년생 : 꾸준히 하면 좋은 평가가 따른다.원숭이44년생 : 기대를 낮추면 마음이 편하다.56년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.68년생 : 새로운 일보다 안정이 최선이다.80년생 : 계획을 분명히 세워야 좋다.92년생 : 급히 결정하면 후회가 따른다.04년생 : 차분히 살피면 실수를 피한다.45년생 : 일이 무난하게 정리되겠다.57년생 : 아랫사람 일로 지출이 생긴다.69년생 : 마음을 굳게 먹고 흔들리지 마라.81년생 : 일터에서 성과가 나타난다.93년생 : 고집이 지나치면 어려움을 겪는다.05년생 : 말보다 행동을 조심해야 한다.46년생 : 먼 길은 다음으로 미루는 것이 좋다.58년생 : 계획한 일이 순조롭게 나아간다.70년생 : 새로운 시도를 해도 좋은 흐름이다.82년생 : 세운 계획대로 움직이면 된다.94년생 : 일이 잘 풀려 마음이 즐겁다.06년생 : 자신 있게 나서면 기회가 온다.돼지47년생 : 집안에 기쁜 일이 생긴다.59년생 : 한 번에 욕심내면 말이 생긴다.71년생 : 재물과 명예의 기운이 따른다.83년생 : 문서나 서류에서 이로움이 있다.95년생 : 건강 관리에 신경 써야 한다.07년생 : 무리하지 않으면 하루가 편안하다.