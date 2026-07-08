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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 8일

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수정 2026-07-08 01:34
입력 2026-07-08 01:34
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36년생 : 조용한 하루 속에 평안이 있다.

48년생 : 낯선 약속은 쉽게 믿지 마라.

60년생 : 진행하는 일이 막힘없이 흐른다.

72년생 : 기운이 점점 살아나겠다.

84년생 : 사람들과의 관계가 따뜻해진다.

96년생 : 자신 있게 나아가면 좋은 결과 있다.



37년생 : 안정 속에서 좋은 소식이 온다.

49년생 : 흔들리지 말고 중심을 잡아라.

61년생 : 겸손한 태도가 신뢰를 얻는다.

73년생 : 여러 일이 차분히 정리된다.

85년생 : 우울한 생각에 오래 머물지 마라.

97년생 : 새롭게 시작하면 성과가 따르겠다.

호랑이

38년생 : 귀한 조언이 도움이 되겠다.

50년생 : 가진 것을 소홀히 하지 마라.

62년생 : 뜻밖의 낭패가 있으니 조심하라.

74년생 : 윗사람의 뜻을 따르면 길하다.

86년생 : 어려워도 용기를 잃지 마라.

98년생 : 발걸음마다 좋은 기운이 따른다.

토끼

39년생 : 기분 좋은 만남이 있겠다.

51년생 : 쉬어가는 것이 오히려 길하다.

63년생 : 재물운이 좋아지는 흐름이다.

75년생 : 도와주는 사람이 나타난다.

87년생 : 주변의 부러움을 받을 만하다.

99년생 : 친구의 도움이 큰 힘이 된다.



40년생 : 작은 만족에서 즐거움이 생긴다.

52년생 : 애쓴 것에 비해 얻음이 적겠다.

64년생 : 가까운 사이에도 예의를 지켜라.

76년생 : 돈 쓰는 일은 분수에 맞춰라.

88년생 : 남의 일에 깊이 관여하지 마라.

00년생 : 주변에서 좋은 평가를 받겠다.

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41년생 : 기분 좋은 일이 슬며시 다가온다.

53년생 : 예상 못 한 행운이 따르겠다.

65년생 : 새로운 흐름이 시작된다.

77년생 : 외출보다 조용히 지내는 게 좋다.

89년생 : 마음을 누르던 부담이 사라진다.

01년생 : 시간을 헛되이 쓰지 마라.



42년생 : 정을 나누면 마음이 넉넉하다.

54년생 : 주변 사람에게 따뜻하게 대하라.

66년생 : 도움을 받아 일이 쉽게 풀린다.

78년생 : 투자나 지출은 신중히 살펴라.

90년생 : 맡은 일이 잘 마무리된다.

02년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.



43년생 : 갑작스러운 이동은 피하라.

55년생 : 재물운이 좋아 여유가 생긴다.

67년생 : 일에서 좋은 흐름을 얻는다.

79년생 : 이동이나 여행의 기운이 있다.

91년생 : 소중한 인연을 만나겠다.

03년생 : 새로운 만남이 기쁨을 준다.

원숭이

44년생 : 집안 분위기가 한결 따뜻하다.

56년생 : 말이 새어나가지 않게 조심하라.

68년생 : 지출이 많아 마음이 불편하다.

80년생 : 이익과 행운이 함께 따른다.

92년생 : 참고 견디면 손해를 줄인다.

04년생 : 차분히 하면 실수가 줄어든다.



45년생 : 몸의 신호를 가볍게 넘기지 마라.

57년생 : 재물복이 들어와 마음이 좋다.

69년생 : 귀한 사람과 인연이 닿는다.

81년생 : 큰 변화보다 현재를 지키는 게 낫다.

93년생 : 마음이 넉넉해지는 하루다.

05년생 : 작은 칭찬이 자신감을 준다.



46년생 : 가족에게 반가운 일이 생긴다.

58년생 : 하루 속에서 행복을 느끼겠다.

70년생 : 일이 빠르게 풀려나간다.

82년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.

94년생 : 조금만 견디면 큰 이득을 본다.

06년생 : 노력한 만큼 결과가 따른다.

돼지

47년생 : 몸과 마음이 한결 가볍다.

59년생 : 존재감이 드러나는 하루다.

71년생 : 불필요한 지출을 줄여야 한다.

83년생 : 마음가짐에 따라 결과가 달라진다.

95년생 : 바라던 일이 서서히 이루어진다.

07년생 : 차분한 태도가 좋은 운을 부른다.
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