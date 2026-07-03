[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 4일

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36년생 : 묵은 감정을 풀면 마음이 편하다.48년생 : 오래된 마음을 털면 좋은 일이 있다.60년생 : 겸손하게 처신하면 길하다.72년생 : 귀인의 도움으로 소망이 이루어진다.84년생 : 일이 성취되고 기운이 오른다.96년생 : 냉정한 판단이 필요한 날이다.37년생 : 한발 양보하면 무리가 없다.49년생 : 조금 물러서서 생각하라.61년생 : 방심하면 뜻밖의 일이 생긴다.73년생 : 욕심이 지나치면 화를 부른다.85년생 : 안정되고 화목한 분위기다.97년생 : 분수에 맞게 생활해야 한다.호랑이38년생 : 체면을 지키면 좋은 결과가 있다.50년생 : 위신을 세우는 일이 중요하다.62년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.74년생 : 건강에 각별히 주의하라.86년생 : 금전운이 좋아 행운이 따른다.98년생 : 뛰는 만큼 소득이 생긴다.토끼39년생 : 마음이 어수선하고 답답하겠다.51년생 : 마음이 심란해질 수 있다.63년생 : 귀인의 도움을 받게 된다.75년생 : 한 걸음 물러나 생각하라.87년생 : 믿었던 일이 기대만 못하다.99년생 : 마음먹기에 따라 달라진다.40년생 : 현금이나 귀중품을 조심하라.52년생 : 돈 관리를 신중히 하라.64년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.76년생 : 확장이나 변화는 피하는 것이 좋다.88년생 : 하던 일을 꾸준히 밀고 가라.00년생 : 큰 욕심은 버려야 한다.41년생 : 애쓴 만큼 보람을 얻는다.53년생 : 그동안의 노력이 빛을 본다.65년생 : 실수로 오해를 살 수 있다.77년생 : 노력이 성공으로 이어진다.89년생 : 찾아온 기회를 놓치지 마라.01년생 : 즐거운 일이 많아진다.42년생 : 참고 기다리면 다음이 좋다.54년생 : 인내하면 좋은 때가 온다.66년생 : 귀인의 도움을 받겠다.78년생 : 현상 유지에 힘써라.90년생 : 끝까지 최선을 다하면 좋다.02년생 : 자만심만 버리면 순조롭다.43년생 : 운세가 좋아 기쁜 하루다.55년생 : 생각보다 일이 잘 풀린다.67년생 : 실속은 부족한 하루다.79년생 : 마음가짐에 따라 결과가 달라진다.91년생 : 윗사람의 신임이 두터워진다.03년생 : 인정받을 일이 생기겠다.원숭이44년생 : 사람이 많은 곳에서는 말조심하라.56년생 : 행운이 천천히 들어온다.68년생 : 문제가 생겨도 곧 해결된다.80년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.92년생 : 솔직한 대화를 나누도록 하라.04년생 : 진심을 보이면 마음이 통한다.45년생 : 문제가 있어도 크게 걱정하지 마라.57년생 : 재물의 복을 얻겠다.69년생 : 행운이 따르는 날이다.81년생 : 중요한 계획이 진행된다.93년생 : 되도록 충돌은 피하라.05년생 : 다툼보다 양보가 필요하다.46년생 : 갑작스러운 변화는 피하라.58년생 : 계획한 만큼 얻을 수 있다.70년생 : 사람도 늘고 재물도 따른다.82년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.94년생 : 계획하는 일이 순조롭다.06년생 : 차분히 하면 성과가 있다.돼지47년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.59년생 : 가족의 의견을 잘 들어라.71년생 : 집안에서 조용히 지내는 것이 좋다.83년생 : 일이 무난히 진행된다.95년생 : 계획한 대로 운이 올라간다.07년생 : 좋은 흐름이 이어지겠다.