[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 1일

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36년생 : 조용히 지내면 편안함이 따른다.48년생 : 주변의 시기하는 마음을 조심하라.60년생 : 심신이 안정되고 평온하다.72년생 : 반가운 소식이 찾아오겠다.84년생 : 안 되는 일은 미련 두지 마라.96년생 : 기쁜 일이 생기니 마음이 밝다.37년생 : 기다리면 자연히 해결된다.49년생 : 시간이 지나면 걱정이 풀린다.61년생 : 좋은 운이 가까이 다가온다.73년생 : 같은 실수를 반복하지 마라.85년생 : 재물이 들어와 여유가 생긴다.97년생 : 추진하는 일에 성과가 따른다.호랑이38년생 : 주변의 말에 귀를 기울여라.50년생 : 가까운 이의 조언이 도움이 된다.62년생 : 모든 일은 신중하게 살펴라.74년생 : 기대한 만큼 좋은 결과가 있다.86년생 : 성과가 약하니 다음을 준비하라.98년생 : 뜻밖의 이득이 있어 기쁘다.토끼39년생 : 마음이 가벼워지는 하루다.51년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.63년생 : 묵은 감정은 털어내라.75년생 : 새롭게 마음을 다잡아라.87년생 : 몸과 마음이 한결 편하다.99년생 : 운이 서서히 좋아진다.40년생 : 마음을 가라앉히는 것이 좋다.52년생 : 생각이 많아져 어수선하겠다.64년생 : 분수를 지키면 희망이 보인다.76년생 : 미루지 말고 바로 처리하라.88년생 : 사람들과의 관계가 부드럽다.00년생 : 소득이 따르는 좋은 날이다.41년생 : 계획을 세밀하게 세워라.53년생 : 준비를 꼼꼼히 해야 한다.65년생 : 초조함을 버리고 기다려라.77년생 : 낙담하지 말고 버텨야 한다.89년생 : 자기주장을 조금 줄여라.01년생 : 상황에 맞게 유연히 대처하라.42년생 : 고집을 내려놓으면 편하다.54년생 : 자신의 생각만 앞세우지 마라.66년생 : 먼저 화해하는 마음이 필요하다.78년생 : 남의 말을 깊이 새겨들어라.90년생 : 감사하는 태도가 복을 부른다.02년생 : 운의 흐름이 무난하고 좋다.43년생 : 금전 지출을 조심해야 한다.55년생 : 가까운 사람으로 인한 손해를 조심하라.67년생 : 낙심하지 말고 참고 견뎌라.79년생 : 욕심을 줄이면 순조롭게 풀린다.91년생 : 일도 마음도 만족스러운 날이다.03년생 : 차분히 하면 좋은 결과가 있다.원숭이44년생 : 먼 곳에서 반가운 소식이 온다.56년생 : 소득이 늘어 기분이 좋다.68년생 : 좋은 때를 놓치지 마라.80년생 : 작은 말이 큰 오해가 될 수 있다.92년생 : 기운이 넘치고 활발한 날이다.04년생 : 자신 있게 움직이면 좋다.45년생 : 괜히 마음이 급해질 수 있다.57년생 : 오후부터 일이 차츰 풀린다.69년생 : 돈이 나갈 수 있으니 조심하라.81년생 : 일이 잘 풀리고 마음도 흡족하다.93년생 : 다른 사람의 말을 귀담아들어라.05년생 : 서두르지 않으면 무난하다.46년생 : 작은 일은 무난히 이루어진다.58년생 : 이동하면 반가운 일이 있겠다.70년생 : 자녀나 아랫사람에게 기쁜 일 있다.82년생 : 자신감을 가지고 움직여라.94년생 : 상대의 입장을 먼저 살펴라.06년생 : 밝게 대하면 좋은 반응이 온다.돼지47년생 : 말로 인한 구설을 조심하라.59년생 : 겸손한 태도로 사람을 대하라.71년생 : 적극적으로 자신의 자리를 지켜라.83년생 : 막혔던 일이 곧 풀리겠다.95년생 : 혼자 생각을 정리할 시간이 필요하다.07년생 : 차분히 지내면 마음이 편하다.