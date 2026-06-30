[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 30일

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36년생 : 마음가짐을 바르게 하라.48년생 : 새로운 일이 생긴다.60년생 : 신수가 좋아진다.72년생 : 금전운과 명예운이 생긴다.84년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.96년생 : 마음을 다잡으면 더 큰 기회가 온다.37년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.49년생 : 분실물을 주의하라.61년생 : 손재수가 있으니 주의하라.73년생 : 말과 행동을 조심하라.85년생 : 즐거운 하루가 된다.97년생 : 침착함이 곧 행운을 만든다.호랑이38년생 : 노력이 최우선이다.50년생 : 이웃에게 도움을 받는다.62년생 : 좋은 운이 들어온다.74년생 : 마음을 너그럽게 가져라.86년생 : 순탄하고 평안하다.98년생 : 주위와의 화합이 길운을 부른다.토끼39년생 : 수익이 많아지는 하루다.51년생 : 생활이 안정되어간다.63년생 : 명예운이 돌아온다.75년생 : 작지만 소득 있으니 기쁘다.87년생 : 운수가 좋아진다.99년생 : 천천히 가도 뜻한 바를 이룬다.40년생 : 집안에 경사 생기겠구나.52년생 : 사업운이 좋아진다.64년생 : 귀인을 만난다.76년생 : 일의 옳고 그름을 가려라.88년생 : 공명운이 있다.00년생 : 스스로 길을 열면 귀인이 돕는다.41년생 : 일의 결실을 보게 된다.53년생 : 주관대로 행동하라.65년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.77년생 : 재물운이 가득하다.89년생 : 복록이 막중하구나.01년생 : 한 번 정한 일에 성과가 생긴다.42년생 : 경솔한 행동은 금하라.54년생 : 관재수를 조심하라.66년생 : 뜻한 바 이루어지겠다.78년생 : 뜻밖의 행운이 가득하다.90년생 : 안정을 취함이 길하다.02년생 : 무리하지 않으면 좋은 평가 있다.43년생 : 귀인의 도움이 있다.55년생 : 옛것을 유지하라.67년생 : 일에 횡재수가 많아진다.79년생 : 이동, 변동수가 좋다.91년생 : 반가운 인연이 도움을 준다.03년생 : 움직일수록 기회가 넓어진다.원숭이44년생 : 이동운이 좋다.56년생 : 어려운 일이 해결된다.68년생 : 사방에 실속이 가득하다.80년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.92년생 : 조용히 밀어붙이면 결과가 좋다.04년생 : 좋은 흐름을 타니 기대해도 좋다.45년생 : 호운이 돌아온다.57년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.69년생 : 기쁜 소식이 가득하다.81년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.93년생 : 서두르지 않으면 길한 운이 따른다.05년생 : 작은 성과가 자신감을 키운다.46년생 : 건강 관리에 힘써라.58년생 : 마음이 행복한 하루.70년생 : 주변사람이 어려운 일을 도와준다.82년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.94년생 : 주변의 배려가 큰 힘이 된다.06년생 : 욕심만 줄이면 결과가 좋아진다.돼지47년생 : 반드시 큰 성과 있다.59년생 : 북쪽에 도움 줄 사람 기다린다.71년생 : 좋은 운이 들어온다.83년생 : 사람들이 존경한다.95년생 : 정직하게 가면 복이 쌓인다.07년생 : 밝은 태도로 나서면 반가운 소식 있다.