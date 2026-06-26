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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 27일

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수정 2026-06-26 00:11
입력 2026-06-26 00:11
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6년생 : 친구가 도와준다.

48년생 : 편한 마음으로 기다려라.

60년생 : 긍정적으로 생활하라.

72년생 : 주어진 일에 최선을 다하라.

84년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

96년생 : 좋은 인연 덕분에 일이 수월해진다.



37년생 : 노력하면 이익이 생긴다.

49년생 : 적극적으로 생활하라.

61년생 : 운수대길하고 행운이 있다.

73년생 : 여가를 활용하라.

85년생 : 건강이 좋아진다.

97년생 : 움직인 만큼 반가운 결과가 따른다.

호랑이

38년생 : 차분함이 좋다.

50년생 : 남의 말을 믿지 말라.

62년생 : 행운과 금전운이 있다.

74년생 : 건강 관리를 하는 것이 좋겠다.

86년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.

98년생 : 마음을 가다듬으면 길운이 찾아온다.

토끼

39년생 : 소득이 높아지는 하루.

51년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

63년생 : 하루가 즐겁다.

75년생 : 가족과 대화를 나누어라.

87년생 : 길운이 가득하다.

99년생 : 사람과 화합하면 기쁨이 커진다.



40년생 : 큰일에 이익이 생긴다.

52년생 : 집안이 화목하구나.

64년생 : 복이 찾아온다.

76년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.

88년생 : 욕심만 버린다면 길하다.

00년생 : 한 템포 쉬어가면 실속이 생긴다.

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41년생 : 현실에 충실하면 길하다.

53년생 : 감정적인 표현은 삼가라.

65년생 : 가장 중요한 시기다.

77년생 : 금전운이 따르겠다.

89년생 : 기회포착을 요령 있게 하라.

01년생 : 침착함을 지키면 뜻이 이뤄진다.



42년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

54년생 : 남쪽에서 귀인이 온다.

66년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

78년생 : 행운이 가득하다.

90년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

02년생 : 반가운 기회가 서서히 다가온다.



43년생 : 실속이 없으니 조심하라.

55년생 : 작은 이득이 있겠다.

67년생 : 뜻한 바 반드시 성취하겠다.

79년생 : 커다란 성과가 생긴다.

91년생 : 차분히 밀고 가면 길운이 있다.

03년생 : 성급함만 줄이면 일이 잘 풀린다.

원숭이

44년생 : 자녀에게 행운이 있다.

56년생 : 일을 확장해도 좋다.

68년생 : 호운과 행운이 있다.

80년생 : 어려움이 있으니 주의하라.

92년생 : 방심만 하지 않으면 이득이 크다.

04년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신 있게 가라.



45년생 : 노력하면 이득이 생긴다.

57년생 : 부귀영화를 누리겠구나.

69년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

81년생 : 뜻 있는 하루가 된다.

93년생 : 주변을 잘 살피면 좋은 일 있다.

05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.



46년생 : 이동운은 별로다.

58년생 : 옛것은 과감하게 버려라.

70년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

82년생 : 남의 말을 너무 믿지 마라.

94년생 : 스스로 중심을 지키면 길하다.

06년생 : 급하게 가지 말고 천천히 밀어라.

돼지

47년생 : 전업이 유리하다.

59년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.

71년생 : 귀인이 다가온다.

83년생 : 차분함이 필요하다.

95년생 : 마음을 다잡으면 좋은 소식 따른다.

07년생 : 들뜬 마음만 누르면 실속이 생긴다.
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